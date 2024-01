News Brevi – 30.01.2024

AERONAUTICA MILITARE: SOCCORSO AL LARGO DI TRAPANI CON ELICOTTERO HH-139A – Si è concluso intorno alle 17 di questa sera il soccorso aereo effettuato con un elicottero HH-139A dell’82° Centro S.A.R. (Search and Rescue) di Trapani. L’intervento ha consentito il trasporto sanitario urgente di un uomo di 38 anni colpito da un malore mentre era su un peschereccio italiano a circa 60 miglia dalle coste di Trapani. Decollati intorno le 15:40 dalla base aerea siciliana, l’HH-139A ha raggiunto l’imbarcazione e, tramite l’ausilio di un verricello, un aero-soccorritore si è calato per recuperare il paziente grazie all’utilizzo della “cintura di recupero naufrago”, un’imbracatura che permette di assicurare il paziente e portarlo in sicurezza a bordo. Terminate le procedure di imbarco alle 16.20, l’elicottero si è diretto verso l’ospedale Sant’Antonio Abate (TP), nei pressi del quale è atterrato per lasciare, alle 16.45, il paziente alle cure specifiche del personale sanitario ospedaliero. L’elicottero è quindi rientrato presso la base aerea di Trapani, dove è atterrato alle ore 17.00, riprendendo la regolare prontezza SAR Nazionale. La richiesta di soccorso è stata attivata dalla Sala Operativa del Rescue Coordination Center (RCC) del Comando Operazioni Aerospaziali di Poggio Renatico (FE) su richiesta del MRSC (Maritime Rescue Sub Centre) della Capitaneria di Porto di Palermo. Si tratta del secondo intervento di soccorso aereo in quattro giorni per l’82° Centro SAR, che è stato impegnato con successo anche sabato notte scorso nel recupero di un altro paziente su nave mercantile portacontainer. L’82° Centro SAR dipende dal 15° Stormo di Cervia che garantisce, 24 ore su 24, ogni singolo giorno dell’anno, la ricerca ed il soccorso degli equipaggi di volo in difficoltà, concorrendo, inoltre, ad attività di pubblica utilità quali la ricerca di dispersi in mare o in montagna, il trasporto sanitario d’urgenza di pazienti in imminente pericolo di vita ed il soccorso di traumatizzati gravi, operando anche in condizioni meteorologiche complesse. Dalla sua costituzione ad oggi, gli equipaggi del 15° Stormo hanno salvato migliaia di persone in pericolo di vita. Dal 2018 il Reparto ha inoltre acquisito la capacità AIB (Antincendio Boschivo) contribuendo alla prevenzione e alla lotta agli incendi su tutto il territorio nazionale nell’ambito del dispositivo interforze messo in campo dalla Difesa. Dal 15° Stormo di Cervia, oltre all’82° Centro SAR di Trapani, dipendono, dislocati su tutto il territorio nazionale, anche l’80° Centro SAR di Decimomannu (Cagliari), l’83° Gruppo Volo SAR, sito proprio su Cervia, l’84° Centro SAR di Gioia del Colle (Bari) e l’85° Centro SAR di Pratica di Mare (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

WIZZ AIR CREA LA PROPRIA LEGA PER IL FANTASANREMO 2024 – Wizz Air ha creato una sua lega WIZZ per l’edizione 2024 del FantaSanremo, il popolare fantasy game basato sul più celebre festival della musica italiana. L’edizione dello scorso anno ha attirato più di 4 milioni di squadre e ha visto 278 mila leghe iscritte. “Wizz Air è l’unica compagnia aerea a essere sponsor dell’edizione 2024 del FantaSanremo e ad avere una propria lega dedicata, nella quale i giocatori possono registrarsi e partecipare con la propria squadra. I tre vincitori della lega WIZZ riceveranno un buono di 300 euro ciascuno per prenotare voli con Wizz Air sul sito ufficiale della compagnia o tramite l’app. La compagnia aerea offre oltre 220 rotte per quasi 100 destinazioni in vendita dall’Italia in tutta Europa, Medio Oriente e non solo. Per avere la possibilità di vincere i voucher, i giocatori dovranno creare le proprie “squadre” composte da artisti che hanno il potenziale per guadagnare il maggior numero di punti: si possono ottenere se gli artisti fanno delle cose previste dal regolamento, come pronunciare frasi codificate durante la diretta o compiere gesti apparentemente senza senso. I giocatori dovranno poi registrarsi sul sito wizzairfantasanremo.it per partecipare all’estrazione dei premi. Anche i famosi blogger Marco Marfella, Samuele Bartoletti, Ludovica Di Donato e altri partecipano alla lega WIZZ, in modo che gli utenti possano competere con i loro influencer preferiti”, afferma Wizz Air. “Siamo entusiasti di presentare la lega FantaSanremo targata WIZZ, riunendo appassionati di viaggi e musica da tutta Italia e non solo. Per noi di Wizz Air è importante avere un legame autentico con i nostri passeggeri, condividendo le loro passioni e incoraggiandoli a partire per esplorare il mondo. L’anno scorso abbiamo portato gli italiani in due viaggi verso l’ignoto, abbiamo assistito insieme alla vittoria della squadra nazionale alle qualificazioni per Euro 2024, abbiamo vissuto un’indimenticabile corsa alla Wizz Air Venicemarathon e, cosa più importante, abbiamo fatto “viaggiare” milioni di italiani verso le loro agognate destinazioni. Non vediamo l’ora di creare ancora più momenti memorabili insieme nel 2024″, afferma Tamara Nikiforova, Corporate Communication Manager di Wizz Air.

AIR CANADA INTRODUCE NUOVE MISURE NELL’AMBITO DEL SUO ACCESSIBILITY PLAN – Air Canada ha dichiarato oggi di essere diventata la prima compagnia aerea del Nord America ad adottare l’Hidden Disabilities Sunflower program per servire meglio i clienti con disabilità non visibili. Annunciando la misura, il vettore ha anche confermato le prime nomine nel suo nuovo Customer Accessibility Advisory Committee, che guiderà il vettore nell’accelerazione del suo piano triennale di accessibilità. “Air Canada è la prima compagnia aerea del Nord America ad adottare il Sunflower program, che ci consentirà di assistere e servire meglio i nostri clienti con disabilità non visibili come l’autismo. I nostri clienti fanno 1,3 milioni di richieste di accessibilità ogni anno e questa iniziativa dimostra ulteriormente il nostro impegno per migliorare l’accessibilità, che stiamo rafforzando attraverso la creazione di un Customer Accessibility Advisory Committee. Composto da clienti con disabilità provenienti da gruppi di accessibilità in Canada, il comitato contribuirà ad aumentare la consapevolezza e ci aiuterà a identificare le barriere e sviluppare soluzioni,” ha affermato Tom Stevens, Vice President, Customer Experience and Operations Strategy, at Air Canada. The Hidden Disabilities Sunflower è un programma riconosciuto a livello mondiale che utilizza l’uso di un discreto simbolo di girasole per identificare i clienti con disabilità non visibili. Scegliendo di indossare il cordino Sunflower, i clienti Air Canada possono indicare al personale della compagnia aerea che potrebbero aver bisogno di ulteriore assistenza, avere esigenze specifiche o semplicemente richiedere più tempo durante il viaggio. A sostegno del programma, Air Canada sta formando e sensibilizzando tutti i dipendenti a contatto con i clienti affinché rispondano in modo appropriato ai clienti partecipanti. Il cordino è disponibile presso i banchi del check-in negli aeroporti membri di Hidden Disability Sunflower in Canada e a bordo di tutti i voli operati da Air Canada, Air Canada Rouge e Air Canada Express. Nel novembre 2023 Air Canada ha annunciato che avrebbe accelerato l’Air Canada Accessibility Plan attraverso una serie di misure per rimuovere le barriere e migliorare l’esperienza di viaggio per i suoi clienti con disabilità.

IBERIA ORA ACCETTA UNIONPAY COME METODO DI PAGAMENTO – Iberia ora accetta una nuova opzione di pagamento per i clienti, UnionPay, uno dei metodi di pagamento più popolari al mondo. “I viaggiatori ora possono prenotare e pagare i loro voli utilizzando la carta UnionPay su www.iberia.com e tramite l’app Iberia. Questo metodo di pagamento aggiuntivo, accessibile a tutti i titolari di UnionPay, si aggiunge alle attuali opzioni di pagamento di Iberia, carte di credito e debito, PayPal, Bizum e bonifico bancario, garantendo sicurezza ed efficienza ai suoi clienti online. Le carte UnionPay sono accettate in 181 paesi, con miliardi di carte emesse in tutto il mondo, ed è il metodo di pagamento preferito nei mercati cinese e asiatico”, afferma Iberia.

STATISTA RANKING: DASSAULT AVIATION AL PRIMO POSTO NELL'”AEROSPACE, RAIL, NAVAL SECTOR” – Anche quest’anno Dassault Aviation gode di una posizione molto favorevole tra i 500 migliori datori di lavoro in Francia, secondo la decima edizione dello Statista rankings della rivista economica Capital. Dassault Aviation si colloca al 6° posto su 500 aziende selezionate per la classifica e su 2.100 aziende considerate inizialmente, ed è al primo posto nell’“Aerospace, rail, naval” sector, su 39 aziende classificate. Gli Statista rankings si basano su un sondaggio online completamente anonimo e indipendente condotto dal 28 settembre 2023 al 2 novembre 2023 tra 20.000 dipendenti.

DELTA: DICHIARAZIONE RIGUARDO LA DECISIONE DEL DOT DI PORRE FINE ALLA PARTNERSHIP TRA DELTA E AEROMEXICO – Delta in un proprio comunicato informa: “Delta è profondamente delusa dalla decisione provvisoria dell’U.S. Department of Transportation di revocare la sua approvazione del Delta and Aeromexico procompetitive Joint Cooperation Agreement. Questo superamento normativo senza precedenti da parte del DOT causerà danni significativi ai consumatori che viaggiano tra gli Stati Uniti e il Messico. Il Messico è il secondo partner commerciale del nostro paese e il Delta/Aeromexico Joint Cooperation Agreement, responsabile del lancio di 15 rotte tra gli Stati Uniti e il Messico, è stato fondamentale per connettere comunità e imprese in entrambi i paesi, generando al contempo sostanziali vantaggi economici per le imprese statunitensi. Delta adotterà tutte le misure necessarie per proteggere i milioni di consumatori che hanno beneficiato della sua partnership strategica, per garantire la continua fornitura di importanti vantaggi ai consumatori nel mercato USA-Messico”.

RTX COMPLETA ATTIVITA’ FONDAMENTALI NEL DARPA BLACKJACK PROGRAM – Blue Canyon Technologies (BCT), small-satellite manufacturer and mission services provider di RTX, ha annunciato oggi i satelliti che supportano il Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA) Blackjack program hanno completato le attività fondamentali. “Le risorse spaziali di sicurezza nazionale, fondamentali per le capacità degli Stati Uniti, risiedono tradizionalmente in un’orbita geosincrona per fornire un accesso aereo persistente a qualsiasi punto del globo. Per sostituire potenzialmente questi grandi sistemi, il Blackjack program cerca di stabilire una rete altrettanto efficace in low-Earth orbit, utilizzando una costellazione di quattro satelliti collegati”, afferma RTX. “Il Blackjack program è un perfetto esempio di come RTX e Blue Canyon Technologies stanno lavorando per risolvere i problemi più difficili nel settore aerospaziale e della difesa”, ha affermato Chris Winslett, general manager for Blue Canyon Technologies.

LOCKHEED MARTIN CONSEGNA IL 75° APY-9 RADAR PER IL NORTHROP GRUMMAN E-2D ADVANCED HAWKEYE – Lockheed Martin, sotto contratto con Northrop Grumman per l’E-2D Advanced Hawkeye della U.S.Navy, ha consegnato il 75° radar APY-9 che fornisce all’U.S.Navy il dominio delle informazioni attraverso rivoluzionarie capacità del sensore. Sono stati costruiti e consegnati più Hawkeye di qualsiasi altra piattaforma AEW al mondo. “Come sensore principale dell’E-2D, il radar APY-9 ha una lunga tradizione nel fornire un’agile deterrenza per una maggiore sicurezza”, ha affermato Chandra Marshall, vice president of Lockheed Martin’s Radar & Sensor Systems business. La più recente Advanced Hawkeye variant è all’avanguardia in termini di capacità tecnologica, grazie in gran parte al radar APY-9 di Lockheed Martin. L’E-2 costruito da Northrop Grumman è diventato noto come l’ U.S. Navy “eyes of the fleet” per la sua capacità di sorvegliare contemporaneamente aria, terra e mare. Ogni volta che una portaerei della Marina ha un aereo in volo, c’è un radar APY-9 al lavoro. La U.S. Navy ha finanziato 80 degli 86 aerei nell’attuale programma. Il Giappone ha acquistato 18 E-2D Hawkeye e la Francia ne ha acquistati tre. Lockheed Martin collabora da oltre due decenni all’E-2D costruito da Northrop Grumman. I radar di Lockheed Martin sono la scelta di più di 45 nazioni in sei continenti.

EMBRAER AVVIA IL GIFT TRAINING PROGRAM PER AVIATION MECHANICS – Embraer ha lanciato la sua classe inaugurale del GIFT (Guiding and Inspiring Future Technicians) program, un corso sviluppato per formare nuovi meccanici aeronautici a Sorocaba, Brasile. Il training program prevederà lezioni in sede, in collaborazione con Athon College ed EWM. “Da oltre 20 anni Embraer porta avanti numerose iniziative di formazione per professionisti qualificanti nel settore aeronautico, come l’Engineering Specialization Program e il Software Specialization Program. Il GIFT course è un altro passo avanti per rafforzare il nostro approccio nell’offrire opportunità e servizi avanzati conoscenza in un’area strategica per il nostro Paese”, afferma Carlos Naufel, Presidente e CEO di Embraer Services & Support. “GIFT ha attirato molto interesse da parte dei professionisti di questo settore. È bello vedere crescere l’interesse per questa carriera, poiché il Brasile è un paese con una solida industria aerospaziale e professionisti aeronautici di talento. L’elevato numero di candidati dimostra l’entusiasmante potenziale di crescita in questo campo, in particolare a Sorocaba, che si è affermato come uno dei principali aeronautical maintenance clusters del Brasile”, afferma Everton Vicente, Director of Maintenance and FBO at Embraer Services & Support. Sono stati selezionati in totale 22 studenti per iniziare il three-year training program. EWM sarà responsabile della struttura del corso, seguendo tutte le linee guida stabilite dalla National Civil Aviation Agency (ANAC).

L’AEROPORTO DI CATANIA NELLA TOP FIVE IN EUROPA PER CRESCITA DEL TRAFFICO AEREO RISPETTO AL PRE-COVID – SAC informa: “Un incremento record di arrivi e partenze che segnano il rilancio dell’interesse verso Catania. È quanto mostra il rapporto di ACI – Airports Council International Europe, che posiziona l’aeroporto siciliano al quarto posto in Europa per crescita del traffico passeggeri, rispetto al periodo pre-pandemico. Secondo i dati, lo scalo siciliano ha registrato un incremento del +17 % a confronto con il 2019, tra gli aeroporti europei con un volume tra 10 e 25 milioni di passeggeri annui”. “Dopo una fase complessa per il settore aeroportuale, dovuta all’impatto della pandemia sulla mobilità e sul turismo, questo risultato conferma la traiettoria di crescita del nostro aeroporto ed è frutto di una collaborazione positiva tra il nostro team, i partner del comparto e le autorità locali e nazionali. La Sicilia è più che una destinazione: è un luogo riconosciuto in tutto il mondo per la sua bellezza, cultura e autenticità. Il notevole incremento delle attività aeroportuali dimostra l’interesse dei viaggiatori e la fiducia riposta nella qualità e nella sicurezza dei servizi offerti ai passeggeri. Guardiamo al futuro con determinazione e continueremo a impegnarci per elevare gli standard e consolidare la nostra posizione come hub di riferimento”, ha dichiarato Nico Torrisi, AD di SAC. “Un bilancio positivo che conferma l’impegno di SAC e l’efficienza degli scali di Catania e Comiso, mettendo a segno un +6,30% di crescita per i viaggiatori: in particolare nel 2023 la Società ha registrato 10.735.700 passeggeri rispetto ai 10.099.441 del 2022. Anche l’Aeroporto di Comiso chiude l’anno con il segno positivo”, conclude SAC.

INCONTRO TRA IL MINISTRO DELLA DIFESA E IL PRIMO MINISTRI ETIOPE AL MUSEO STORICO DELL’AERONAUTICA MILITARE – Questa mattina, presso il Museo Storico dell’Aeronautica Militare a Vigna di Valle, sul lago di Bracciano, alla presenza del Primo Ministro della Repubblica Federale e Democratica dell’Etiopia, Abiy Ahmed Ali, e del Ministro della Difesa, On. Guido Crosetto, nel più ampio quadro del rafforzamento delle relazioni bilaterali di cooperazione tra i due Paesi, si è tenuta una significativa cerimonia nell’ambito della quale è stato ufficialmente consegnato – dopo una meticolosa opera di restauro curata dai tecnici specialisti dello stesso Museo Storico AM – il velivolo A VII “Ethiopia I” Tsehai, esemplare unico utilizzato dall’aeronautica imperiale etiope agli inizi degli anni ’30 per voli di collegamento e addestramento. Esposto fino al 1941 nelle sale del nascente Museo dell’Aeronautica, all’epoca temporaneamente ubicato a Caserta, il velivolo è stato poi trasferito al Museo Storico dell’Aeronautica Militare di Vigna di Valle, dove è rimasto custodito fino ad oggi. L’aereo, con il supporto tecnico-logistico dell’Aeronautica Militare, verrà successivamente trasportato in Etiopia per essere esposto presso un’apposita area museale del paese africano. Proprio quello del rafforzamento della cooperazione tra le reti museali nazionali dei due Paesi è uno degli obiettivi di questa iniziativa, che rientra nel più ampio ambito dei progetti di cooperazione e sviluppo di cui da ieri si sta discutendo a Roma nella conferenza Italia – Africa promossa e organizzata dal Governo italiano. Il Museo Storico AM, in occasione del Centenario della Forza Armata del 2023, è stato completamente ristrutturato e ammodernato (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

IATA COMPLETA LA REVISIONE ANNUALE DEI CARGO AND HANDLING MANUALS – IATA ha completato la revisione annuale dei suoi industry manuals for cargo and ground handling operations, incorporando le ultime modifiche e revisioni apportate a molti degli standard di settore sottostanti, nonché eventuali State and operator variations. Ciò riflette l’impegno costante per migliorare ulteriormente la safety, introdurre operazioni più sostenibili, nonché migliorare passenger experience and cargo handling. In totale sono state apportate più di 300 modifiche, tra cui: Updated guidance on the transport of mobility devices, in particolare se alimentati da batterie al litio e altre batterie; Amendments to Live Animal Regulations (LAR); Complete revision of application of Perishable Cargo Regulations (PCR) and Temperature Control Regulations (TCR); IATA Cargo Handling Manual (ICHM) ora include una guidance sullo sviluppo di Operational Risk Assessment (ORA) and possible mitigation strategies; Spinta continua verso la standardizzazione di training and operational procedures in Ground Handling. Gli standard globali costituiscono la base per safe and efficient ground operations e la standardizzazione nel training garantirà gli stessi elevati livelli di competenze e conoscenze su scala globale, ridurrà tempi e costi di formazione e l’adozione globale delle migliori pratiche. Parallelamente, l’IATA Safety Audit for Ground Operations (ISAGO) continua a guadagnare terreno nel settore, con oltre 330 stazioni accreditate in oltre 200 aeroporti in tutto il mondo. Il Revised Airport Handling Manual (AHM) ora contiene linee guida per la gestione e la sicurezza, stabilendo un quadro di riferimento del settore e standard ISAGO per la gestione e il controllo dell’organizzazione. “Operare secondo standard globali è un must nel settore dell’aviazione. L’elaborazione di questi standard insieme alle compagnie aeree associate e ad altri soggetti chiave della catena del valore è stato il segno distintivo delle attività di IATA sin dalla sua fondazione. Un ottimo esempio di ciò è il Live Animal Regulations, che vedrà la sua 50a edizione pubblicata nel 2024. Prendendo in considerazione le varie tendenze – in particolare la sostenibilità e la digitalizzazione – più di 300 cambiamenti si riflettono nei manuali IATA del 2024, a testimonianza del fatto che questo il lavoro è essenziale per mantenere un ecosistema aeronautico affidabile e sicuro sia per i clienti che per i dipendenti”, ha affermato Frederic Leger, Senior Vice President Commercial Products and Services. L’aggiornamento annuale è un ampio esercizio intrapreso da vari gruppi di lavoro del settore, come il Dangerous Goods Board (DGB) e il Live Animals and Deperishables Board (LAPB).