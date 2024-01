Nuova destinazione a lungo raggio: Austrian Airlines collega Vienna con Boston

Austrian Airlines decolla verso nuovi orizzonti nel luglio 2024, inaugurando un volo diretto tutto l’anno da Vienna a Boston. La compagnia aerea austriaca opererà inizialmente fino a sei voli settimanali verso la metropoli statunitense sulla costa orientale, utilizzando un Boeing 767-300 da 211 posti in una configurazione a tre classi

Michael Trestl, Chief Commercial Officer di Austrian Airlines, esprime entusiasmo per questa espansione strategica: “Siamo entusiasti di annunciare Boston come destinazione nuova e altamente attraente. Questa espansione migliora la nostra offerta a lungo raggio e rafforza l’hub di Vienna. Le università di fama mondiale di Boston, tra cui Harvard e il MIT, i collegamenti commerciali e il fascino senza pari della città la rendono una destinazione di viaggio affascinante e allettante. Inoltre in futuro sarà ancora più facile per i visitatori e i turisti provenienti dal New England venire a Vienna”.

Il tempo di viaggio tra Vienna e Boston è di circa 9 ore, coprendo una distanza di 6.500 chilometri. Il volo sarà operato il lunedì, mercoledì, venerdì, sabato e domenica nonché ogni secondo martedì. La partenza da Vienna è alle 10:40, l’arrivo a Boston è alle 13:50 ora locale. Il volo di ritorno parte da Boston alle 17:10, con arrivo a Vienna alle 7:25 ora locale.

Con l’aggiunta di Boston, Austrian Airlines aumenta la sua presenza intercontinentale a un totale di 19 destinazioni, offrendo ai suoi passeggeri nel 2024 più di 125 città in tutto il mondo.

Michael Trestl, CCO di Austrian Airlines, conclude: “L’espansione della nostra rete a lungo raggio consolida la nostra posizione di chiaro numero uno a Vienna e contribuisce a collegare meglio l’Austria come hub per affari e turismo. Non vediamo l’ora di accogliere ancora più ospiti internazionali a bordo dei nostri voli in futuro”.

Vienna – Boston – OS 91 – Tutti i giorni tranne il giovedì, il martedì servizio solo ogni seconda settimana – Partenza 10:40, Arrivo 13:50.

Boston – Vienna – OS 92 – Tutti i giorni tranne il giovedì, il martedì servizio solo ogni ogni seconda settimana – Partenza 17:10, Arrivo 07:25 (il giorno successivo).

I voli sono ora disponibili su www.austrian.com.

(Ufficio Stampa Austrian Airlines – Photo Credits: Austrian Airlines)