British Airways annuncia nuove rotte per il 2024

British Airways ha annunciato il lancio di varie rotte a lungo e corto raggio da London Heathrow, London Gatwick ed Edimburgo per il 2024. Inoltre, la compagnia di bandiera torna a London Stansted per la prima volta dopo la pandemia, mentre continua ad aumentare la scelta a disposizione dei propri clienti a livello globale.

London Heathrow

Abu Dhabi – British Airways lancerà voli giornalieri per Abu Dhabi quest’anno, dopo una pausa di quattro anni. La rotta inizierà ad essere operativa il 20 aprile 2024, servendo la capitale degli Emirati Arabi Uniti tutto l’anno da London Heathrow.

Izmir – Izmir si unirà a Istanbul, Antalya, Bodrum e Dalaman, per diventare la quinta destinazione turca sulla rete British Airways. La rotta verrà lanciata il 18 maggio 2024 e i voli partiranno settimanalmente dal Terminal 5 di London Heathrow il sabato.

London Gatwick

Agadir – Agadir si unisce a Marrakech per diventare la seconda destinazione in Marocco sulla mappa delle rotte di British Airways. Questa sarà la prima volta in più di un decennio che Agadir sarà disponibile per i clienti British Airways. Il volo, quattro volte a settimana (mercoledì, venerdì, sabato e domenica), sarà operato dalla British Airways Gatwick short-haul subsidiary, BA Euroflyer, a partire dal 31 marzo 2024.

London Stansted

I viaggiatori che scelgono di volare da London Stansted la prossima estate hanno una nuova premium airline option, poiché British Airways ritorna all’aeroporto nord-orientale di Londra. Operati dalla controllata di British Airways BA Cityflyer, i weekend flights saranno disponibili per Firenze, Ibiza e Nizza su aerei Embraer 190.

Questa sarà la prima volta che British Airways offrirà voli di linea da Stansted da prima della pandemia globale. Diventerà il quarto aeroporto di Londra ad essere servito dalla compagnia di bandiera.

Firenze – British Airways volerà a Firenze nei fine settimana, a partire dal 18 maggio, con partenza da STN la domenica, oltre ai voli regolari da London Heathrow e da London City Airport.

Ibiza – British Airways volerà a Ibiza nei fine settimana, a partire dal 18 maggio, con partenza da STN la domenica, oltre ai voli regolari da London Heathrow, London City e London Gatwick.

Nizza– Da London Stansted si volerà a Nizza nei fine settimana, a partire dal 18 maggio, con partenza da STN la domenica, oltre ai voli regolari da London Heathrow, London City e London Gatwick.

Edimburgo

British Airways ha recentemente annunciato due nuove rotte dall’aeroporto di Edimburgo, che opereranno nell’estate 2024. Per la prima volta, la compagnia di bandiera offrirà voli bisettimanali da Edimburgo a San Sebastian, nei Paesi Baschi spagnoli, e voli settimanali per Olbia, nel nord-est della Sardegna, Italia. I voli saranno operati da BA Cityflyer su aerei Embraer 190 per la stagione estiva.

San Sebastian – I voli verranno lanciati il 25 maggio 2024 e opereranno due volte a settimana, il martedì e il sabato.

Olbia – Il servizio verrà lanciato il 25 maggio 2024 e partirà settimanalmente il sabato.

