IATA: la Air Cargo Demand aumenta del 10,8% a dicembre, chiudendo il 2023 vicino ai livelli del 2022

IATA ha pubblicato i dati per i global air freight markets, che mostrano che la air cargo demand è ripresa nel 2023, con una performance particolarmente forte nel quarto trimestre, nonostante le incertezze economiche. La domanda per l’intero anno ha raggiunto un livello appena inferiore a quello del 2022 e del 2019.

La domanda globale per l’intero anno nel 2023, misurata in cargo tonne-kilometers (CTKs), è stata in calo dell’1,9% rispetto al 2022 (-2,2% per le operazioni internazionali). Rispetto al 2019 è in calo del 3,6% (-3,8 per le operazioni internazionali).

La capacità nel 2023, misurata in available cargo tonne-kilometers (ACTKs), era superiore dell’11,3% rispetto al 2022 (+9,6% per le operazioni internazionali). Rispetto ai livelli del 2019 (pre-COVID), la capacità è aumentata del 2,5% (0,0% per le operazioni internazionali).

Dicembre 2023 ha visto una performance eccezionalmente forte: la domanda globale è stata del 10,8% superiore ai livelli del 2022 (+11,5% per le operazioni internazionali). Questa è stata la performance di crescita annuale più forte negli ultimi due anni. La capacità globale è stata del 13,6% superiore ai livelli del 2022 (+14,1% per le operazioni internazionali).

“Nonostante le sfide politiche ed economiche, il 2023 ha visto gli air cargo markets riguadagnare il terreno perso nel 2022, dopo lo straordinario picco nel 2021. Sebbene la domanda per l’intero anno sia stata inferiore del 3,6% ai livelli pre-COVID, il significativo rafforzamento nell’ultimo trimestre è un segnale che i mercati si stanno stabilizzando verso modelli di domanda più normali. Ciò pone il settore su una base molto solida per il successo nel 2024. Ma con la continua, e in alcuni casi intensificante, instabilità nella geopolitica e nelle forze economiche, poco dovrebbe essere dato per scontato nei mesi a venire”, ha affermato Willie Walsh, IATA’s Director General.

I vettori europei hanno registrato nel 2023 una diminuzione della domanda del 3,9% rispetto al 2022 (-4,1% per le operazioni internazionali). Nello stesso periodo, le compagnie aeree hanno registrato un aumento della capacità del 4,5% sia per le operazioni globali che per quelle internazionali. A dicembre, le compagnie aeree della regione hanno registrato un aumento della domanda dell’8,6% (+8,7% per le operazioni internazionali) rispetto al 2022. La capacità è aumentata del 7,4% (+7,5% per le operazioni internazionali) nello stesso periodo. Le compagnie aeree della regione continuano ad essere le più colpite dalla guerra in Ucraina.

Nei mesi di novembre e dicembre l’air cargo ha registrato un modesto aumento della domanda e dei rendimenti a causa delle disruptions nel Mar Rosso.

“La recente interruzione delle rotte marittime nel Mar Rosso ha visto alcuni shippers orientarsi verso l’air cargo. L’aumento della domanda ha visto un picco negli air cargo yields sulle rotte commerciali correlate. Un picco simile è previsto a gennaio con l’intensificarsi delle disruptions. Sebbene non tutte le merci siano adatte all’air transport, è un’opzione vitale per alcune delle spedizioni più urgenti in circostanze straordinarie e questo è fondamentale per la continuità dell’economia globale”, ha concluso Walsh.

