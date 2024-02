Air France: voli speciali tra Los Angeles e la Costa Azzurra in occasione del Cannes Film Festival e del Monaco F1 Grand Prix

Air France opererà due voli speciali il 13 e 27 maggio 2024, offrendo un servizio diretto tra Los Angeles (USA) e la città di Nizza (Francia). “Questi voli sosterranno la forte domanda da parte dei clienti della costa occidentale degli Stati Uniti che desiderano godersi la Costa Azzurra e il suo famoso Cannes International Film Festival, di cui Air France è partner ufficiale, nonché il Monaco F1 Grand Prix.

I voli saranno operati da Airbus A350 equipaggiati con le cabine più moderne della compagnia aerea. In Business Class, una nuova porta scorrevole consente ai passeggeri di creare uno spazio totalmente chiuso, lontano dalla vista degli altri passeggeri della cabina. Ogni seduta si trasforma in un letto full-flat lungo quasi 2 metri, garantendo un comfort ottimale. In Premium Economy, l’ultimo sedile di tipo reclinabile ha un ampio sedile da 48 cm e si reclina fino a 121°. In Economy, il sedile è dotato di schiuma ergonomica, ha una reclinazione di 119° e 79 cm di spazio per le gambe. Ogni cabina offre una connessione Wi-Fi a bordo e ampi touch screen individuali ad alta definizione”, afferma Air France.

Orari dei voli (ora locale)

13 maggio 2024 – AF041 – Partenza da Los Angeles alle 13:15, arrivo a Nizza alle 9:35 del giorno successivo.

27 maggio 2024 – AF040 – Partenza da Nizza alle 13:55, arrivo a Los Angeles alle 17:05 dello stesso giorno.

“Air France opererà inoltre quattro voli speciali tra New York-JFK e Nizza in occasione del Cannes Lions International Festival of Creativity, che si svolgerà dal 17 al 21 giugno 2024. Questi voli saranno operati da un Airbus A350 con le nuove cabine della compagnia, con partenze da New York il 15 e 16 giugno 2024 e voli di ritorno da Nizza il 20 e 21 giugno 2024.

L’Airbus A350 è il gioiello della flotta a lungo raggio di Air France. Con le emissioni di CO2 ridotte del 25% rispetto agli aerei della generazione precedente, si tratta di un modo efficace per ridurre l’impronta ambientale della compagnia aerea. Anche la sua impronta acustica è ridotta del 40%.

Durante la stagione estiva 2024, Air France aumenta il suo servizio verso gli Stati Uniti. Dopo aver annunciato la ripresa dei voli per Minneapolis (Minnesota) dal 13 maggio 2024 e l’estensione del servizio a Raleigh-Durham (Carolina del Nord) durante l’estate, la compagnia aerea ha appena annunciato una nuova destinazione, Phoenix (Arizona), che inaugura il 23 maggio 2024 (leggi anche qui). Air France offrirà quindi 17 destinazioni negli Stati Uniti: Atlanta, Boston, Chicago, Dallas, Denver, Detroit, Houston, Los Angeles, Miami, Minneapolis, New York-JFK, New York-Newark, Phoenix, Raleigh-Durham, San Francisco, Seattle e Washington-DC.

Per il 44° anno consecutivo, Air France è partner del Festival di Cannes, la cui 77a edizione si svolgerà dal 14 al 25 maggio 2024. La compagnia celebra così il più grande festival cinematografico del mondo e mette in mostra il suo amore per il cinema.

La compagnia offre 1.500 ore di intrattenimento a bordo, inclusa un’ampia selezione di film che hanno vinto premi alle precedenti edizioni del Festival di Cannes. La sua offerta accuratamente selezionata si adatta ai gusti e alle culture di tutti i suoi clienti e questa vasta selezione di film è arricchita da lungometraggi trasmessi in versione originale”, conclude Air France.

(Ufficio Stampa Air France)