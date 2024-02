Le consegne di Embraer sono aumentate del 13% nel 2023

Embraer ha consegnato 75 aerei nel quarto trimestre 2023, con 49 executive jets (30 light e 19 medium), 25 commercial jets e 1 miltary C-390 jet. Nel 2023 Embraer ha consegnato 181 aeromobili, con un aumento del 13% rispetto al 2022, quando la società ne ha consegnati 160. La società continua a far fronte a ritardi nella supply chain che hanno influenzato le consegne del 2023.

Il backlog della società è aumentato di 1,2 miliardi di dollari su base annua, raggiungendo un totale di 18,7 miliardi di dollari nel 2023, il numero più alto registrato dal primo trimestre del 2018.

Executive Aviation ha continuato il suo slancio nelle vendite con una domanda sostenuta per l’intero portafoglio di prodotti e una forte accettazione da parte dei clienti sia nei retail che nei fleet markets. La business unit ha chiuso l’anno con un rapporto book-to-bill superiore a 1,3:1 e un portafoglio ordini di 4,3 miliardi di dollari, con una crescita di 400 milioni di dollari su base annua. Le 74 consegne di light jets nel 2023 sono state superiori del 12% su base annua e rappresentano il volume maggiore in 7 anni. Inoltre, anche le 41 consegne di medium jets hanno registrato una crescita annua a doppia cifra pari al 14%.

Nel Defense & Security sector, la Corea del Sud è stata al centro dell’attenzione con la vittoria del C-390 Millennium nella Large Transport Aircraft (LTA) II public tender per la fornitura del nuovo military transport aircraft. Il Paese è il primo cliente del C-390 Millennium in Asia. Inoltre, alla fine dello scorso anno, il primo KC-390 Millenium in configurazione NATO è entrato in servizio per la Portuguese Air Force.

L’aereo è stato selezionato anche da Austria e Repubblica Ceca nel 2023 e dai Paesi Bassi nel 2022. Le trattative sugli 11 aerei non sono ancora state integrate nel portafoglio ordini di Embraer Defense & Security, il che rappresenta un potenziale significativo per i prossimi trimestri. Nel quarto trimestre 2023, il portafoglio ordini della business unit ammonta a 2,5 miliardi di dollari, con una crescita di 100 milioni di dollari su base annua.

In Commercial Aviation, le consegne della E-Jets family sono aumentate del 12% su base annua, passando da 57 jets nel 2022 a 64 nel 2023, supportate da un rapporto book-to-bill superiore a 1,1:1. Il pezzo forte è stato l’E2 group, le cui consegne sono più che raddoppiate passando da 19 aerei nel 2022 a 39 nel 2023. Il portafoglio ordini della business unit ha raggiunto 298 aerei nel quarto trimestre 2023, per un totale di 8,8 miliardi di dollari, una crescita di 200 milioni di dollari su base annua.

Porter Airlines ha esercitato i propri diritti di acquisto e ha effettuato un ordine fermo per 25 Embraer E195-E2, aggiungendosi agli ordini fermi esistenti di 50 aeromobili. La compagnia aerea canadese ha ora un totale di 46 ordini fermi da consegnare e 25 diritti di acquisto rimanenti. Inoltre, il portafoglio ordini comprende ora 4 E175 precedentemente siglati da American Airlines e 2 ulteriori aerei ordinati a dicembre.

Services & Support ha chiuso il 2023 con un backlog di 3,1 miliardi di dollari, una crescita di 400 milioni di dollari su base annua, il livello più alto mai registrato. Il portafoglio ordini comprende contratti rinnovati per integrated logistical support services and comprehensive airframe maintenance programs, come il Pool Program for Commercial Aviation e l’Embraer Executive Care for Executive Aviation. Questi contratti a lungo termine nel portafoglio ordini coprono principalmente pool contracts e altri servizi come pezzi di ricambio, riparazioni, manutenzione e servizi tecnici.

Lo slancio di crescita della business unit si è ulteriormente accelerato quando ha annunciato un accordo che ha raddoppiato la sua maintenance service capacity for executive jets negli Stati Uniti. L’espansione supporterà la continua crescita della sua base di clienti attraverso l’aggiunta di 3 Executive Aviation Maintenance, Repair and Overhaul (MRO) facilities a Dallas Love Field, TX, Cleveland, OH e Sanford, FL.

(Ufficio Stampa Embraer)