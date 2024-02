Airbus, Avinor, SAS, Swedavia e Vattenfall aprono la strada all’Hydrogen Aviation in Svezia e Norvegia

Airbus, Avinor, SAS, Swedavia e Vattenfall hanno firmato un Memorandum of Understanding (MoU) per studiare la fattibilità di una hydrogen infrastructure negli aeroporti di Svezia e Norvegia.

Questa cooperazione fornirà una migliore comprensione dei concetti e delle operazioni degli aeromobili a idrogeno, dell’approvvigionamento, delle infrastrutture e delle esigenze di rifornimento negli aeroporti, al fine di contribuire allo sviluppo di questo hydrogen aviation ecosystem in entrambi i paesi. Il lavoro identificherà anche i percorsi per selezionare quali aeroporti saranno trasformati per primi per operare aeromobili alimentati a idrogeno in entrambi i paesi, nonché il quadro normativo di accompagnamento.

Questa è la prima volta che uno studio di fattibilità di questo tipo copre due paesi e più di 50 aeroporti. Riflette l’ambizione condivisa dei partner di utilizzare le rispettive competenze per sostenere la decarbonizzazione dell’industria aeronautica e raggiungere l’obiettivo di zero emissioni nette di carbonio entro il 2050.

“L’idrogeno si distingue come un fattore chiave mentre siamo pionieri di un futuro dell’aviazione sostenibile”, ha affermato Guillaume Faury, CEO di Airbus “La Norvegia e la Svezia sono tra le regioni più esigenti per l’aviazione e hanno un grande potenziale per la produzione di idrogeno da fonti energetiche rinnovabili. Sono molto lieto di avviare questa cooperazione con partner pienamente impegnati a compiere passi significativi verso la decarbonizzazione del settore aerospaziale. Si adatta perfettamente alla nostra strategia di sviluppo di hydrogen aviation ecosystems nelle parti più adatte del mondo”.

Abraham Foss, CEO di Avinor: “L’idrogeno sta emergendo come un vettore energetico chiave nella futura fossil free aviation. In qualità di proprietario e operatore di 43 aeroporti in tutta la Norvegia, Avinor lavora sulla sostenibilità già da molti anni e ha assunto una posizione di forza trainante e facilitatore per la transizione verde dell’aviazione norvegese. Il nostro dialogo con Airbus riguardo alla decarbonizzazione dell’aviazione risale a diversi anni fa e siamo molto felici di poter annunciare questa collaborazione insieme ai nostri buoni vicini in Svezia. La Norvegia, così come la Svezia, è ben posizionata per essere uno dei primi promotori nell’introduzione di aerei alimentati a idrogeno. Non vediamo l’ora di contribuire con la nostra esperienza e le nostre infrastrutture per portare avanti questo importante lavoro”.

“Mentre il mondo compie passi positivi verso un futuro più sostenibile, l’impegno di SAS è quello di garantire che anche le generazioni future possano godere dei vantaggi di una connettività globale senza soluzione di continuità. Collaborando con alcuni degli attori più forti e innovativi del settore, ci stiamo assumendo la responsabilità di guidare la transizione verso il raggiungimento di emissioni nette zero. Un viaggio che conta non solo per SAS, ma per l’intero settore aeronautico”, afferma Anko van der Werff, SAS President and CEO.

“Siamo molto entusiasti di far parte di una partnership più ampia sul ruolo dell’idrogeno nell’aviazione insieme ad Airbus, Avinor, SAS e Vattenfall. Swedavia, Avinor e SAS hanno già stabilito collaborazioni di successo nell’aviazione senza combustibili fossili, ed è quindi entusiasmante che Airbus, con la sua vasta conoscenza degli aerei alimentati a idrogeno attraverso la sua iniziativa ZEROe, e Vattenfall, con la sua esperienza nella produzione di elettricità ed energia, si uniscono a noi in una collaborazione più approfondita. Si prevede che in futuro l’idrogeno diventerà gradualmente una parte sempre più importante del mix di carburanti dell’industria aeronautica e avrà quindi un effetto crescente sulle infrastrutture e sulla pianificazione dei nostri aeroporti. Questa partnership rappresenta un passo importante verso un’aviazione fossil free nella regione nordica e rafforzerà ulteriormente il ruolo di Swedavia come leader in fossil-free aviation, compiendo allo stesso tempo un altro passo importante nella transizione all’interno dell’industria aeronautica”, afferma Swedavia’s president and CEO.

“Vogliamo consentire la decarbonizzazione del settore. L’aviazione è un settore difficile da abbattere, dove oggi staccarsi dai combustibili fossili rappresenta una sfida enorme. Questa collaborazione transfrontaliera dimostra tuttavia la volontà di apportare un cambiamento. Non vediamo l’ora di contribuire con la nostra esperienza in electricity market development, electrical infrastructure and hydrogen production in Svezia”, ha affermato Anna Borg, Presidente e CEO di Vattenfall.

Si prevede che l’uso dell’idrogeno per alimentare i futuri aerei non solo ridurrà significativamente le emissioni degli aerei in volo, ma potrebbe anche contribuire a decarbonizzare le attività di trasporto aereo a terra. Nel 2020 Airbus ha presentato il primo ZEROe concept, con l’ambizione di portare sul mercato il primo aereo commerciale al mondo alimentato a idrogeno entro il 2035. Lo sviluppo dei corrispondenti mattoni tecnologici è ora in corso in un global Research & Technology network.

Airbus ha inoltre lanciato l’“Hydrogen Hub at Airports” programme per avviare la ricerca sui requisiti infrastrutturali e sulle operazioni aeroportuali a basse emissioni di carbonio, lungo l’intera catena del valore. Ad oggi sono stati firmati accordi con partner e aeroporti in dieci paesi tra cui Francia, Germania, Italia, Giappone, Nuova Zelanda, Norvegia, Singapore, Corea del Sud, Svezia e Regno Unito.

Il contributo di SAS al progetto coinvolge sia l’esperienza e la comprensione del mercato scandinavo, sia la conoscenza specializzata nelle operazioni e nella gestione degli aeromobili. SAS mira ad essere una forza trainante nell’implementazione e nel progresso delle pratiche aeronautiche sostenibili verso un futuro più responsabile dal punto di vista ambientale per l’industria aeronautica.

L’idrogeno svolge un ruolo importante nel passaggio verso un’aviazione a basse e zero emissioni. L’idrogeno consente zero emissioni di anidride carbonica se prodotto da elettricità rinnovabile. Inoltre, gli aerei alimentati a idrogeno hanno il potenziale per sostituire l’aviazione alimentata a combustibili fossili anche su rotte più lunghe.

