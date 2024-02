oneworld celebra 25 anni, con quasi nove miliardi di clienti dal 1999

L’alleanza oneworld® celebra oggi 25 anni, con un volo di una compagnia aerea membro oneworld che decolla o atterra da qualche parte nel mondo ogni sei secondi, 24 ore al giorno, sette giorni a settimana.

“Dal 1999 l’alleanza ha fatto volare quasi nove miliardi di clienti con le compagnie aeree associate, mettendoli in contatto con amici, persone care e culture diverse in tutto il mondo.

Lanciata il 1° febbraio 1999 dai suoi membri fondatori American Airlines, British Airways, Cathay Pacific e Qantas, l’alleanza è stata costituita per aumentare la connettività e la flessibilità per i passeggeri e per premiare i frequent flyer con vantaggi e privilegi speciali.

Da allora, oneworld è cresciuta fino a includere 13 delle principali compagnie aeree del mondo –Alaska Airlines, American Airlines, British Airways, Cathay Pacific, Finnair, Iberia, Japan Airlines, Malaysia Airlines, Qantas, Qatar Airways, Royal Air Maroc, Royal Jordanian, SriLankan Airlines, 26 affiliate airlines e un oneworld connect partner, Fiji Airways. Oman Air entrerà a far parte dell’alleanza nel 2024, diventandone il 14esimo membro a pieno titolo”, afferma oneworld.

“Oltre 330.000 professionisti delle compagnie aeree membri di oneworld lavorano instancabilmente a terra e in volo, offrendo esperienze di viaggio fluide ai clienti di tutta l’alleanza. Per celebrare l’evento, il personale in uniforme delle compagnie aeree membri di oneworld indosserà distintivi unici appositamente progettati con un nuovo logo per il 25° anniversario.

Rappresentando culture ricche provenienti da oltre 170 territori serviti dalle compagnie aeree membri di oneworld, l’alleanza celebra la diversità, l’unicità e l’inclusività, facendo sentire ogni cliente accolto e apprezzato.

Oggi, le compagnie aeree membri di oneworld servono complessivamente più di 900 destinazioni globali, offrendo ai clienti un accesso a più di 600 lounge aeroportuali premium, franchigie bagagli aggiuntive, la possibilità di guadagnare e riscattare miglia attraverso il suo network e corsie preferenziali di sicurezza in aeroporti selezionati.

oneworld è l’unica alleanza globale a fornire ai clienti idonei l’accesso alle First Class lounges, indipendentemente dalla compagnia aerea membro di oneworld con cui volano. Offre inoltre due tipi di round-the-world fares, offrendo ai viaggiatori opzioni flessibili in base ai continenti visitati o alla distanza percorsa”, prosegue oneworld.

Robert Isom, American Airlines Chief Executive Officer and oneworld alliance Chairman, ha dichiarato: “Siamo felici di celebrare l’alleanza aerea leader a livello mondiale con oltre 200 milioni di clienti fedeli in tutto il mondo. Insieme, ora operiamo più di 12.000 partenze ogni giorno, equivalenti a un volo di una compagnia aerea membro di oneworld che decolla o atterra ogni sei secondi, 24 ore al giorno, sette giorni alla settimana. Evidenziato dalla recente apertura della nostra prima lounge oneworld interamente brandizzata a Seul, in Corea del Sud, continuiamo ad espandere il network di oneworld in tutto il mondo a vantaggio dei nostri clienti. Attendiamo con impazienza che i prossimi 25 anni stabiliscano nuovi standard in termini di eccellenza e innovazione per il cliente”.

Ronald Lam, Chief Executive Officer of Cathay Pacific, founding member of the alliance, ha dichiarato: “Celebrare i 25 anni di oneworld è una testimonianza del potere della collaborazione e della visione condivisa. La nostra partnership ci ha permesso di connettere culture, collegare continenti e creare ricordi per i viaggiatori di tutto il mondo”.

Vanessa Hudson, Chief Executive Officer of the Qantas Group, founding member of the alliance, ha dichiarato: “Per 25 anni la nostra alleanza ha riunito i migliori vettori, lounge, programmi frequent flyer e reti a vantaggio dei nostri clienti comuni. In qualità di alleanza leader, continueremo a lavorare con le nostre compagnie aeree partner per garantire che oneworld offra ancora più valore, mentre aiutiamo a connettere i viaggiatori in più di 900 destinazioni in tutto il mondo”.

Luis Gallego, Chief Executive Officer of International Airlines Group (IAG), ha dichiarato: “Il 25° anniversario di oneworld segna una pietra miliare significativa nel nostro viaggio verso l’offerta di esperienze di viaggio eccezionali. Insieme, i membri di oneworld hanno contribuito a plasmare il panorama dell’aviazione globale e continuiamo a impegnarci a promuovere l’eccellenza per i nostri clienti”.

“Nel 2019 oneworld ha lanciato Travel Bright, rompendo gli schemi della pubblicità delle alleanze aeree creando un brand contemporaneo, accogliente e positivo che riflette l’energia e la positività dei millennial.

oneworld ha riaffermato il suo impegno per la sostenibilità nel gennaio 2024 diventando la prima alleanza di compagnie aeree ad aderire a IATA CO2 Connect, fornendo dati operativi al calcolatore delle emissioni dell’autorità aeronautica, che stabilisce l’impronta di carbonio di un vettore.

Mentre oneworld intraprende i suoi prossimi 25 anni, rimane ferma nel suo impegno nel definire nuovi standard nell’esperienza del cliente, continuando il suo percorso di innovazione e collaborazione e creando esperienze di viaggio memorabili e significative per milioni di clienti in tutto il mondo”, conclude oneworld.

(Ufficio Stampa oneworld – Photo Credits: oneworld – Iberia)