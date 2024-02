Delta Air Lines all’11° posto nella Top 50 World’s Most Admired Companies list di Fortune, prima tra le compagnie aeree

Delta Air Lines informa: “Delta è salita al numero 11 nella lista delle 50 aziende più ammirate di Fortune di quest’anno, posizionandosi più in alto di qualsiasi altra compagnia aerea nella lista delle TOP 50. Delta si è inoltre classificata al primo posto nella lista delle compagnie aeree più ammirate.

Il management e l’impegno dell’azienda nell’offrire esperienze di viaggio di livello e prodotti premium le hanno inoltre assicurato il primo posto tra le otto compagnie aeree presenti nell’elenco”.

“Per 11 anni consecutivi, il team Delta si è guadagnato un posto di rilievo nella classifica delle aziende più ammirate presentata da Fortune”, ha affermato Ed Bastian, CEO di Delta. “Questo riconoscimento è incredibilmente meritato da quello che è il migliore team al mondo, che continua a crescere indipendentemente dalle sfide che incontra ogni giorno”.

“Delta ha ottenuto in classifica un punteggio complessivo di 6,57; il punteggio successivo più alto per una compagnia aerea statunitense è stato 4,89. Per mantenere un elevato livello di eccellenza operativa, il personale Delta è all’avanguardia nel settore e si concentra costantemente sull’innalzamento del livello di servizio proposto in ogni fase del viaggio. Fornire un servizio sicuro e affidabile ai passeggeri è ciò che promuove una cultura basata sulla fiducia e sull’impegno, e il personale è il motivo per cui Delta è la compagnia aerea più premiata del settore.

L’anno scorso, Delta ha incrementato i propri investimenti per migliorare l’esperienza premium sia a terra che in volo. La compagnia, leader nel settore, si sta impegnando per portare il servizio di Wi-Fi veloce e gratuito fornito da T-Mobile a tutta la sua flotta globale, e sta introducendo a bordo l’esperienza con schermo a poltrona Delta Sync, che presenta monitor più simili a smart TV.

Delta ha inoltre lanciato numerosi Delta Sky Club e ha supervisionato importanti ristrutturazioni ed espansioni in hub aeroportuali tra cui JFK e LGA, LAX e SLC. Delta ha dimostrato la propria posizione di spicco nel settore ottenendo numerosi riconoscimenti, tra cui “Miglior compagnia aerea degli Stati Uniti” dal Wall Street Journal, il Platinum Award di Cirium per l’elevata puntualità e l’eccellenza operativa, e posizionandosi al primo posto nel sondaggio di Business Travel Magazine per il tredicesimo anno consecutivo”, conclude Delta.

