Vueling adotta modelli predittivi nei processi di manutenzione della flotta per ottimizzare le sue operazioni

Vueling, società del gruppo IAG, ha adottato la tecnologia predittiva “Skywise Predictive Maintenance” di Airbus come parte del processo di digitalizzazione della manutenzione della flotta. L’obiettivo è quello di anticipare e pianificare con maggiore anticipo la manutenzione straordinaria della flotta, ottenendo così una maggiore ottimizzazione delle operazioni.

Negli ultimi anni Vueling è riuscita a dare vita a un ecosistema basato sull’intelligenza artificiale per affrontare le sfide fondamentali in materia di efficienza operativa della manutenzione.

Incentrandosi su questa strategia, il progetto è decollato con la massiccia digitalizzazione dei dati degli aerei e dei motori. È un processo che consente di migliorare la pianificazione della manutenzione, ottimizzare l’esecuzione delle attività programmate e sincronizzare i piani, la capacità e la disponibilità della flotta per l’esecuzione delle attività di manutenzione. Tutto questo con il controllo in tempo reale degli interventi di manutenzione in corso, ottenendo così una gestione molto più precisa.

Ora la compagnia fa un altro passo in questo processo di trasformazione digitale con l’integrazione della tecnologia “Skywise Predictive Maintenance” di Airbus, che consente di monitorare lo stato degli aeromobili con i modelli di dati interni della compagnia aerea, generando così avvisi predittivi per la manutenzione degli aeromobili. In questo modo, la compagnia aerea ha una maggiore capacità di ottimizzare le proprie operazioni anticipando, attraverso il machine learning, eventi di manutenzione non programmati o altre esigenze impreviste.

La soluzione di Airbus rappresenta il primo progetto promosso dalla Airbus Digital Alliance – di cui fanno parte Delta TechOps, General Electric e Airbus – e combina diversi algoritmi di manutenzione predittiva. In questo modo, Vueling ha già incorporato in 53 aeromobili una tecnologia che copre un’ampia gamma di componenti di aeromobili e motori prodotti da vari produttori e che costituisce un collaudato sistema di manutenzione predittiva con oltre 200 algoritmi che coprono diversi sistemi di aeromobili.

Isabel García Álvarez, direttrice della Pianificazione Operativa di Vueling, afferma: “Siamo un’azienda digital native con un forte impegno per l’innovazione. Con questo progetto stiamo investendo nel miglioramento delle nostre operazioni attraverso modelli predittivi che ci permettono di anticipare le esigenze della flotta e offrire così un servizio migliore ai nostri passeggeri”.

(Ufficio Stampa Vueling – Photo Credits: Vueling)