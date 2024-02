Air Serbia e Etihad lanciano un nuovo codeshare

Air Serbia ed Etihad Airways hanno stipulato un accordo strategico di codeshare bilaterale volto a migliorare la connettività per i clienti di entrambe le compagnie aeree attraverso una vasta gamma di destinazioni.

Nell’ambito di questa partnership, i clienti di Etihad ottengono un comodo accesso a 12 destinazioni del sud-est europeo attraverso l’hub di Belgrado di Air Serbia, con nove destinazioni nuove per l’estesa rete di Etihad.

L’accordo di codeshare semplifica l’esperienza di viaggio per gli ospiti, consentendo loro di effettuare un’unica prenotazione ed effettuare un processo di check-in senza interruzioni, oltre alla comodità aggiuntiva di trasferire facilmente il proprio bagaglio alla destinazione finale.

La rete di Air Serbia diventa facilmente accessibile ai clienti di Etihad, che possono collegarsi dai gateway di Etihad ad Atene, Milano, Roma e Vienna.

Bosko Rupic, General Manager Commercial and Strategy di Air Serbia, dichiara: “Unendo le forze con Etihad espandiamo la portata dei nostri servizi, offrendo ai nostri passeggeri una gamma più ampia di destinazioni e opzioni di connettività. Ciò si traduce in più scelta, flessibilità e comodità per chi sceglie Air Serbia per i propri viaggi. I passeggeri ora potranno godere della facilità di prenotare voli in coincidenza e di effettuare il check-in una sola volta per l’intero viaggio”.

Jurriaan Stelder, VP Alliances and Industry Affairs di Etihad, commenta: “Questa partnership espande ulteriormente la nostra rete di codeshare e offre ai nostri ospiti un comodo accesso a 12 destinazioni leisure e business di Air Serbia, tra cui Belgrado, Bucarest, Budapest, Salonicco, Tirana, Skopje e Sofia. Non vediamo l’ora di accogliere calorosamente anche i clienti di Air Serbia in viaggio dall’Europa ad Abu Dhabi, dove avranno l’opportunità di esplorare l’invitante ospitalità e la ricca cultura di casa nostra, comprese le splendide spiagge, i monumenti culturali di livello mondiale e i parchi a tema, nonché i sereni paesaggi del deserto”.

Etihad Guest è il programma fedeltà di entrambe le compagnie aeree e consente ai membri di guadagnare o riscattare miglia Etihad Guest sulle reti Etihad Airways e Air Serbia, oltre a godere dei vantaggi dello status del loro livello.

Il nuovo codeshare è entrato in funzione il 30 gennaio 2024 e si applica ai voli a partire dal 3 febbraio 2024.

Etihad Airways e Air Serbia attualmente non operano voli diretti tra Abu Dhabi e Belgrado, i voli Etihad si collegheranno con Air Serbia attraverso Atene, Milano, Roma e Vienna.

(Ufficio Stampa Air Serbia – Etihad Airways – Photo Credits: Air Serbia – Etihad Airways)