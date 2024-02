Air France: nuovo gourmet meal box in Business sui voli a corto raggio

Dal 1° febbraio 2024, Air France offre ai Business customers che viaggiano sulla sua rete a corto raggio una nuova offerta di ristorazione, sviluppata in collaborazione con il Servair Corporate Chef François Adamski, Bocuse d’Or and Meilleur Ouvrier de France.

“La compagnia aerea offre un menu che cambia durante il giorno. Sui voli in partenza prima delle 10:00, viene servita la colazione, composta da panini con ripieni adattati come salmone affumicato e crema di formaggio con aneto su pane bianco, accompagnati da un dolce per la colazione. Dopo le 10, i clienti potranno gustare nuovi esclusivi gourmet ‘signature’ sandwiches preparati dallo chef, come smoked paprika chicken e verdure al dragoncello su pane di granaio, oltre a dolci e dessert tipicamente francesi come un calisson, un cannelé o una tropézienne.

François Adamski ha creato gustosi panini facili da mangiare su questi voli brevi, selezionando prodotti locali e stagionali, carne, pollame e latticini di origine francese, formaggi DOP e pesce proveniente da una pesca sostenibile, in linea con gli standard della compagnia.

Rinnovati ogni mese, questi prodotti sono presentati in un’elegante meal box dedicata ai Business customers della compagnia aerea. Sono accompagnati da una carta di vini e champagne rigorosamente selezionati, ora serviti in bicchiere (se le condizioni del volo lo permettono), oltre a un’ampia scelta di bevande calde e fredde”, afferma Air France.

“Impegnati in una ristorazione responsabile, il meal box e i rifiuti alimentari in esso contenuti vengono differenziati a bordo. Per la prima volta presso Air France e con il sostegno di Servair, le scatole sono sottoposte a methanization (processo biologico naturale in cui la materia organica viene scomposta per essere riciclata in energia) per fini di ricondizionamento.

Con questa nuova offerta, Air France continua a promuovere la cucina francese.

I piatti dello chef François Adamski sono disponibili anche nella Air France lounge del Terminal 2F di Paris-Charles de Gaulle e nella Business cabin sui medium-haul flights della compagnia”, conclude Air France.

(Ufficio Stampa Air France – Photo Credits: Air France)