Groupe ADP e Dassault Aviation uniscono le forze a sostegno dell’aviazione sostenibile a Paris-Le Bourget airport

Dassault Aviation, la sua controllata Dassault Falcon Service (DFS) e Groupe ADP uniscono le forze per rendere Paris-Le Bourget airport un pioniere nell’aviazione sostenibile.

L’accordo quinquennale firmato da Groupe ADP, Dassault Aviation e DFS rafforza la loro azione nella decarbonizzazione dell’aeroporto di Parigi-Le Bourget, in una serie di settori tra cui: distribuzione e utilizzo di Sustainable Aviation Fuel (SAF); utilizzo di electric equipment per tutte le ground operations (fueling, taxiing, towing, etc.); utilizzo dell’energia geotermica per edifici aeroportuali e hangar.

L’accordo contiene anche una sezione volta ad aumentare l’attrattiva dell’aeroporto in termini di bacino di occupazione.

“In Dassault Aviation crediamo fermamente che la business aviation debba aprire la strada alla decarbonizzazione dell’industria aeronautica. I nostri aerei sono particolarmente adatti a integrare innovazioni per la riduzione delle emissioni. I nostri clienti, che sono soprattutto aziende, ci sostengono in questa iniziativa. Stiamo esplorando diverse tecnologie, compresi i SAF che sembrano molto promettenti: i nostri Falcon jets possono già volare con fuel contenente il 50% di SAF. Tuttavia attualmente sul mercato sono disponibili solo miscele con il 30%. Dobbiamo quindi accelerare il processo. Il nostro accordo con Groupe ADP contribuirà, promuovendo la nostra ambizione di lavorare insieme verso le soluzioni più efficaci, sia in questo settore che in molti altri”, ha affermato Éric Trappier, Chairman and CEO of Dassault Aviation.

“La decarbonizzazione dell’aviazione inizierà con aerei di piccole dimensioni e sarà possibile solo con il pieno coinvolgimento dell’ecosistema aeroportuale. Come gestori delle infrastrutture, abbiamo la responsabilità di accelerare, integrare e incoraggiare l’uso di nuove tecnologie che rendano possibile la transizione ambientale. Parigi-Le Bourget è il primo aeroporto in Europa ad avere una doppia offerta permanente di sustainable aviation fuels. Nel 2023 sono stati venduti circa 3,2 milioni di litri di SAF. Stiamo sviluppando le nostre strutture per consentire ai nostri clienti di elettrificare tutte le loro operazioni a terra. Con Dassault Aviation, stiamo assumendo un impegno senza precedenti per vedere l’aeroporto di Parigi-Le Bourget diventare un modello di operazioni a basse emissioni di carbonio, attraverso l’impiego su vasta scala di sustainable fuels e l’elettrificazione di tutte le ground operations”, ha spiegato Augustin de Romanet, Chairman and CEO of Groupe ADP.

(Ufficio Stampa Dassault Aviation)