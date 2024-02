BAE Systems acquisisce il British technology business Malloy Aeronautics

BAE Systems ha acquisito Malloy Aeronautics, azienda leader in innovative heavy lift drone and aeronautical technologies.

Malloy Aeronautics progetta e fornisce all-electric uncrewed aerial systems (UAS) a clienti sia civili che militari. La loro gamma di uncrewed, heavy lift quadcopters è in grado di sollevare payloads da 68 kg a 300 kg in missioni a corto e medio raggio.

Queste piattaforme offrono funzionalità intercambiabili e maggiore flessibilità a una frazione del costo e del tempo dei metodi più tradizionali, riducendo al minimo il rischio per expensive assets e vite umane.

I circa 80 dipendenti di Malloy continueranno a operare dalla sua sede nel Berkshire, supportando i clienti esistenti. BAE Systems e Malloy lavorano insieme per portare avanti UAS solutions all’avanguardia dal 2021, svilupperanno ulteriormente il portafoglio esistente di Malloy e accelereranno nuove tecnologie per i clienti in tutto il mondo.

“L’acquisizione di Malloy Aeronautics fa parte della nostra strategia continua per sviluppare e investire in tecnologie innovative che aumentino le nostre capacità esistenti e forniscano ai nostri clienti l’innovazione di cui hanno bisogno in risposta alle esigenze in evoluzione. Siamo fiduciosi che la sinergia tra le nostre due società aprirà la strada a risultati ancora maggiori in uncrewed aerial systems and technologies”, afferma Simon Barnes, Group Managing Director of BAE Systems’ Air sector.

“Abbiamo fatto molta strada negli ultimi dieci anni, trasformando in realtà la nostra visione per una sustainable electric heavy lift technology, grazie alla dedizione e agli sforzi del nostro team. Questo nuovo passo nel nostro viaggio con BAE Systems ci consentirà di combinare i punti di forza e la visione di un’azienda giovane con la portata e il supporto di un’azienda esperta, offrendo in definitiva ai nostri clienti la capacità di adattare le loro richieste e permettendoci di fornire nuovi prodotti innovativi – incluso il T-650 – al ritmo giusto”, afferma Oriol Badia, Chief Operating Officer, Malloy Aeronautics.

Gli ingegneri di BAE Systems e Malloy Aeronautics hanno collaborato per sviluppare il 300 kg T-650 all-electric ‘heavy lift’ UAS come potenziale nuova soluzione per fornire una rapid response capability economicamente vantaggiosa e sostenibile a military, security and civilian customers.

L’anno scorso, le aziende hanno annunciato che la dimostrazione di successo del T-600 electric uncrewed demonstrator aircraft ha raggiunto un traguardo significativo durante una large NATO exercise, nota come REPMUS (Robotic Experimentation and Prototyping with Maritime Uncrewed Systems).

Malloy Aeronautics farà parte di FalconWorks, il research and development business nel BAE Systems’ Air sector.

“L’esperienza e l’innovazione di Malloy rappresentano un’aggiunta davvero entusiasmante alla nostra FalconWorks® family. Questa acquisizione supporta il nostro impegno ad aumentare il nostro portafoglio, offrendo ai clienti nuovi ed esistenti le soluzioni all’avanguardia di cui hanno bisogno”, afferma Dave Holmes, Managing Director of FalconWorks.

(Ufficio Stampa BAE Systems – Photo Credits: BAE Systems)