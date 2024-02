Embry-Riddle volerà con un Tecnam Aircraft nelle future flight competitions

Tecnam informa: “Scelto per la sua ampia varietà di flight capabilities, tra cui velocità, visibilità, avionica avanzata e design interno innovativo, oltre al basso costo operativo, il Tecnam P-92 MkII sarà pilotato dall’Eagles Flight Team, che rappresenta l’Embry-Riddle’s Daytona Beach Campus. L’Eagles Flight Team compete alle annual National Intercollegiate Flying Association’s (NIFA) National and Regional Safety and Flight Evaluation Conferences (SAFECON).

L’aereo verrà utilizzato durante la competizione per eseguire message drops, navigation, power-off landings, short-field landings e numerosi altri eventi competitivi. L’Eagles Flight Team vanta una lunga storia di successi nella Region IX flight competition”.

Ken Byrnes, Embry-Riddle’s assistant dean and Flight chair, afferma: “La nostra scelta del Tecnam P-92 presso Embry-Riddle riflette un cambiamento radicale nella continuazione di fornire piattaforme sicure, affidabili ed economicamente vantaggiose per il nostro Eagles Flight Team, per rimanere competitivi anche in futuro”.

“Il P92 è una piattaforma stabile, solida ed economica che ha dimostrato di essere l’aereo di riferimento per i flight school programs in tutto il mondo”, ha aggiunto David Copeland, director of sales at Tecnam US. “Siamo entusiasti di vedere l’Eagles Flight Team pilotare Tecnam nel futuro”.

“Le P92 short-field performance, le eccellenti caratteristiche di salita e l’efficienza sono ora abbinate alla fusoliera composita del MkII, garantendo cruise performance migliorate. Anche il volume della cabina è stato aumentato, consentendo sedili più ampi, ulteriori regolazioni avanti e indietro e una migliore ergonomia. L’Advanced Garmin G3X touch avionics è disponibile con synthetic view and ground proximity warning, fornendo additional navigation and situational awareness.

Embry-Riddle istruisce oltre 31.300 studenti nei suoi campus a Daytona Beach, Florida e Prescott, Arizona, in circa 110 campus locations in tutto il mondo e attraverso programmi di laurea online”, conclude Tecnam.

(Ufficio Stampa Tecnam – Photo Credits: Tecnam)