SWISS servirà Seoul per la prima volta nella sua storia

Swiss International Air Lines (SWISS) espanderà ulteriormente la sua gamma di servizi nel 2024 summer schedule, con l’aggiunta di Seoul al suo long-haul network. Oltre alle nuove destinazioni intercontinentali già annunciate di Washington DC e Toronto a ovest (leggi anche qui), SWISS amplierà anche la sua rete a lungo raggio a est, collegando la capitale sudcoreana Seoul con Zurigo, in Svizzera.

“Seoul, la capitale della Corea del Sud, riceverà i suoi primi servizi SWISS nell’estate 2024. Questa metropoli offre un mix perfetto di fascino tradizionale e stile contemporaneo, deliziando i visitatori con attrazioni come il Gyeongbokgung Palace e monumenti futuristici come la N Seoul Tower. La scena culinaria locale, che spazia dal gustoso cibo di strada alla sofisticata cucina gourmet, è un ulteriore punto forte di ogni soggiorno a Seoul. Anche i quartieri alla moda come Gangnam e Myeongdong sono molto popolari. Con la sua combinazione vincente di modernità e tradizione, Seoul offre un’esperienza di viaggio unica sia agli esploratori che agli appassionati di cultura.

La nuova offerta SWISS per Seoul si rivolge non solo ai turisti, ma anche alla business travel community: la Corea del Sud è il quarto partner commerciale asiatico della Svizzera. Allo stesso modo, la Svizzera offre un mix di bellezza naturale e modernità con i suoi maestosi paesaggi alpini, nonché il vivace centro economico e culturale di Zurigo“, afferma Swiss.

“Siamo lieti di espandere ulteriormente il nostro network”, afferma Heike Birlenbach, Chief Commercial Officer di SWISS. “Oltre alle nostre nuove destinazioni a lungo raggio Washington, DC e Toronto, che abbiamo già annunciato, nell’estate 2024 aggiungeremo al nostro network asiatico la destinazione estremamente attraente di Seoul. La capitale della Corea del Sud ha molto da offrire sia ai leisure che ai business travellers. Il nostro nuovo servizio per Seoul ci aiuterà a soddisfare ancora meglio le esigenze dei nostri clienti per servizi non-stop da e per le principali città del mondo”.

Leo Tonidandel, General Manager Korea, Lufthansa Group Airlines, afferma: “Siamo entusiasti di lanciare Seoul come prima nuova destinazione in Asia per SWISS nel 2024. In qualità di vettore premium, SWISS offrirà quattro cabine tra cui First Class e Premium Economy Class e fornirà ai passeggeri coreani una maggiore scelta quando viaggiano in Europa con voli diretti da Seoul Incheon a Zurigo e oltre, con connessioni a Zurigo. Inoltre SWISS, in quanto membro di Lufthansa Group Airlines, offre ai clienti coreani l’opportunità di usufruire di servizi combinati con Lufthansa, incluso lo stesso mileage program e vari vantaggi”.

“SWISS avvierà il servizio diretto tre volte a settimana tra Zurigo e Seoul il 7 maggio 2024. I voli saranno operati con aeromobili Airbus A340 equipaggiati con First, Business, Premium Economy ed Economy Class. Il volo LX122 in direzione est lascerà Zurigo alle 13:40 il martedì, venerdì e domenica, atterrando a Seoul alle 08:25 del giorno successivo, dopo un volo di 11 ore e 45 minuti. Il volo LX123 in direzione ovest partirà da Seoul il lunedì, mercoledì e sabato alle 09:55, arrivando a Zurigo alle 16:50.

I nuovi servizi SWISS da e per Seoul sono già prenotabili”, conclude Swiss.

(Ufficio Stampa Swiss International Air Lines – Lufthansa Group – Photo Credits: Lufthansa Group)