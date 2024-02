Boeing dedicherà più giorni nella 737 factory per affrontare questioni e idee sulla qualità

In un messaggio ai dipendenti, Stan Deal, Boeing Commercial Airplanes President and CEO, ha affermato che il 737 program spenderà diversi giorni nella Renton factory per concentrarsi sulla qualità, inclusa l’ispezione di alcuni undelivered airplanes per una potenziale non conformità prima della consegna.

“Nel nostro impegno volto a rafforzare la qualità in Commercial Airplanes, la vostra voce è fondamentale. Abbiamo chiesto a voi e a tutti coloro che fanno parte del nostro sistema di produzione di parlare apertamente. Grazie a tutti coloro che hanno sollevato preoccupazioni e offerto idee.

Voglio condividere alcuni aggiornamenti basati sul feedback dei dipendenti. Tra questi, il 737 program dedicherà diversi giorni questa settimana nella Renton factory per concentrarsi su questo importante lavoro, riflettendo il valore che diamo alla qualità, alla sicurezza e, in ultima analisi, alla stabilità nei nostri stabilimenti.

Giovedì scorso, un supplier ci ha segnalato una non conformità in alcune 737 fuselages. Voglio ringraziare un dipendente del fornitore che ha segnalato al suo manager che forse due fori non erano stati praticati esattamente secondo i nostri requisiti. Sebbene questa potenziale condizione non costituisca un problema immediato per la sicurezza del volo e tutti i 737 possano continuare a operare in sicurezza, attualmente riteniamo che dovremo eseguire rilavorazioni su circa 50 aerei non consegnati.

Anche se questo problema potrebbe ritardare alcune 737 deliveries a breve termine, questa è l’unica linea d’azione, dato il nostro impegno a consegnare ogni volta aerei perfetti. I giorni che stiamo riservando nel 737 program concederanno ai nostri team il tempo di completare le ispezioni e, se necessario, eseguire le necessarie rilavorazioni”.

“Durante il Quality Stand Down del 737 program, molti dipendenti hanno espresso frustrazione per il travelled work e per come gli unfinished jobs, sia dai fornitori che all’interno delle nostre fabbriche, possano diffondersi attraverso la linea di produzione. Questi dipendenti hanno assolutamente ragione. Dobbiamo eseguire lavori nella posizione assegnata.

Dobbiamo mantenere questa disciplina all’interno delle nostre quattro mura e manterremo i nostri fornitori sullo stesso standard. Recentemente abbiamo incaricato un major supplier di trattenere le spedizioni fino a quando tutti i lavori non saranno stati completati secondo le specifiche. Anche se questo ritardo nella spedizione influenzerà il nostro programma di produzione, migliorerà la qualità e la stabilità complessive.

Sfrutteremo i giorni trascorsi in factory in modo che i nostri team possano recuperare gli unfinished jobs in tutte le 737 factory positions. Questo è ciò che intendiamo quando diciamo che andremo piano per farlo bene. I lavori sulla rampa, sulla flight line e al Seattle Delivery Center proseguiranno come previsto.

I 737 program employees hanno presentato più di 1.000 idee di miglioramento durante il Quality Stand Down. Elizabeth Lund e il suo team hanno esaminato il feedback e dato la priorità alle idee che possono e devono essere implementate immediatamente.

Ad esempio, il 737 program ha creato un team per accelerare l’acquisto di nuovi tools in modo che tutti i nostri team abbiano l’attrezzatura necessaria per eseguire installation work. Il programma ha inoltre ordinato stand aggiuntivi per migliorare la facilità di accesso ad alcune aree dell’aereo.

Ci sono altre idee che devono essere perfezionate prima di poter essere messe in atto. I nostri team utilizzeranno diversi giorni di questa settimana per elaborare le idee e provarle in fabbrica.

Tutti questi aggiornamenti sono emersi dai dipendenti in prima linea. Vi preghiamo di continuare a parlare apertamente e a dare vita ai nostri valori fondamentali di sicurezza, qualità e trasparenza mentre lavoriamo per fornire aerei perfetti ai nostri clienti”, ha concluso Stan Deal, Boeing Commercial Airplanes President and CEO.



(Ufficio Stampa Boeing – Photo Credits: Boeing)