News Brevi – 05.02.2024

SAAB SARA’ PRESENTE AL SINGAPORE AIRSHOW 2024 – Saab esporrà la sua linea di prodotti per la difesa e la sicurezza al Singapore Airshow, Changi Exhibition Centre, dal 20 al 25 febbraio. “Gripen: lo smart fighter for 21st Century airpower. Il Gripen è progettato per sustained, deployed operations, con supporto minimo e come fully-interoperable element della joint force. GlobalEye: la soluzione AEW&C più avanzata al mondo, che opera come risorsa strategica in tempo di pace, crisi e conflitto. Le rivoluzionarie funzionalità di tutti i domini di GlobalEye forniscono simultaneous air, maritime and ground surveillance in un’unica soluzione. Integrated Air Traffic (i-ATS) solutions for civil and military application: i-ATS fornisce soluzioni digitali completamente integrate sia per aeroporti civili che per basi aeree militari. La nostra Deployable Digital Tower (r-TWR) recentemente lanciata consente di condurre air traffic missions in remoto su piste di atterraggio temporanee. Radar solutions: Saab offre un’ampia gamma di soluzioni radar con capacità di difesa aerea, sorveglianza e localizzazione”, afferma Saab. “La regione asiatica, con Singapore come nostro hub, è un mercato dinamico e in rapida crescita. Saab ha una lunga storia e una forte presenza in Asia, con un’ampia base di clienti. Il Singapore Airshow, essendo la più grande defence exhibition in Asia, ci offre l’opportunità perfetta di mostrare i nostri prodotti per la difesa e la sicurezza con tecnologie leader a livello mondiale, oltre a connetterci con i nostri clienti e partner nella regione. La novità della fiera di quest’anno saranno il nostro Gripen E cockpit simulator e le air traffic management solutions, che sono certo attireranno grande attenzione al nostro stand”, afferma Chun-Chau Chew, Saab’s Country Head for Singapore.

SAS FORNISCE AGGIORNAMENTI SUL CHAPTER 11 PROCESS – SAS annuncia che presenterà un secondo chapter 11 plan of reorganization (“Chapter 11 Plan”) e il relativo disclosure statement (“Disclosure Statement”) presso la U.S. Bankruptcy Court for the Southern District of New York, i quali documenti conterranno, tra l’altro, informazioni sui recuperi attesi per i general unsecured creditors, compresi i detentori di titoli ibridi commerciali quotati di SAS AB. Il Chapter 11 Plan e il Disclosure Statement potranno essere ulteriormente corretti, modificati o integrati e rimangono soggetti all’approvazione della Corte. Un’udienza in merito all’approvazione del Disclosure Statement è attualmente prevista per il 6 febbraio 2024 e SAS prevede attualmente di ricevere l’approvazione del Chapter 11 Plan nel primo trimestre 2024. SAS prevede attualmente di emergere dal chapter 11 process intorno alla fine del primo semestre 2024. Ulteriori informazioni sul chapter 11 di SAS sono disponibili sul sito web dedicato alla ristrutturazione di SAS: https://sasgroup.net/transformation.

SAAB: ORDINE DALLA NATO SUPPORT AND PROCUREMENT AGENCY – Saab ha ricevuto un ordine per la anti-armour weapon AT4 dalla NATO Support and Procurement Agency (NSPA). Il valore dell’ordine è di circa 63 milioni di euro (circa 700 milioni di corone svedesi) e le consegne avverranno nel 2026-2027. L’ordine è stato prenotato nel quarto trimestre 2023.

GULF AIR INAUGURA I COLLEGAMENTI DIRETTI PER ALULA – AlUla International Airport ha festeggiato un importante traguardo sabato 3 febbraio con l’introduzione del primo volo di Gulf Air per AlUla. Il collegamento diretto tra Manama e AlUla sarà operato due volte a settimana, dal 3 febbraio al 6 marzo e dal 10 aprile al 27 aprile, con gli aeromobili A320neo di Gulf Air. L’attrattiva di AlUla è notevole, con un numero crescente di viaggiatori locali e internazionali che desiderano scoprire il suo ricco patrimonio, la sua bellezza naturale senza tempo e il suo ricco calendario di eventi, tra cui l’AlUla Arts Festival, la Custodian of the Two Holy Mosques Endurance Cup e la Tough Mudder Infinity AlUla a febbraio. L’impegno di AlUla per incrementare l’accessibilità internazionale è evidente nel progetto di espansione dell’AlUla International Airport, con l’obiettivo di aumentare la soglia annuale di passeggeri da 400.000 a sei milioni. Questa espansione è destinata a offrire non solo un aumento della capacità, ma anche un’esperienza di lusso e coinvolgente con strutture all’avanguardia. Gli aspetti principali dell’ampliamento del terminal includono un hotel a cinque stelle, un centro benessere e varie opzioni per lo shopping. Recentemente, Saudia airlines ha ampliato la connettività di AlUla con l’Europa con il ritorno del suo volo diretto stagionale da Parigi, a partire dal 28 gennaio 2024. Anche Royal Jordanian contribuirà a questa accessibilità con l’introduzione di voli diretti da Amman ad AlUla, previsti a partire dal 16 febbraio 2024. Inoltre, voli diretti per AlUla sono disponibili anche da Dubai, Doha e da diverse città dell’Arabia Saudita.

ROLLS-ROYCE: NATIONAL APPRENTICE WEEK 2024 – Nell’ambito della UK National Apprenticeship Week, Rolls-Royce presenta alcuni dei suoi current apprentices. “Rolls-Royce ha una lunga storia di sostegno all’apprendistato. Da oltre cento anni, gli apprendisti rappresentano una parte vitale della nostra forza lavoro e della nostra strategia per i talenti, permettendoci di sviluppare le competenze di cui abbiamo bisogno e di investire nei talenti emergenti con un nuovo modo di pensare. Reclutiamo Level 3, 4, 6, and 7 apprentices, che apprendono conoscenze tecniche insieme allo sviluppo di competenze professionali, completando tirocini in Rolls-Royce. Abbiamo circa 850 apprendisti attualmente impegnati in un programma nel Regno Unito, in più di 25 diversi apprendistati in discipline ingegneristiche e aziendali”, afferma Rolls-Royce. Per info sui Rolls-Royce apprenticeships: https://careers.rolls-royce.com/united-kingdom/students-and-graduates/apprenticeships-and-school-leavers#our-programmes-tabs.

RTX RICONOSCIUTA COME JUST 100 COMPANY – RTX è stata nominata una delle America’s Most JUST Companies, per il terzo anno consecutivo, per il suo impegno al servizio dei lavoratori, dei clienti, delle comunità, dell’ambiente e degli azionisti. RTX si è classificata al primo posto nell’aerospace and defense sector e al 69° posto assoluto nel JUST 100 ranking. In qualità di leader del settore, RTX è stata riconosciuta per il suo impegno nel promuovere le environmental, social and governance (ESG) priorities, utilizzando l’innovazione e la collaborazione per migliorare ulteriormente le pratiche di sostenibilità, affrontare le sfide globali e sostenere le comunità locali. La società è stata classificata in base ai progressi compiuti verso il raggiungimento di diversi obiettivi legati ai fattori ESG.