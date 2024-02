Loft Dynamics apre il primo Virtual Reality Flight Simulation Hub in Nord America

Loft Dynamics (ex VRM Switzerland), leader in virtual reality (VR) flight simulation devices per i piloti di tutto il mondo, ha annunciato l’apertura del suo primo Virtual Reality Flight Simulation Hub in Nord America e del primo North American headquarters dell’azienda, situati presso Santa Monica Municipal Airport (SMO). “L’hub presenta l’Airbus H125 VR Flight Simulation Training Device (FSTD) dell’azienda, offrendo a un numero ancora maggiore di piloti e aviation leaders un modo pratico per sperimentare il futuro del pilot training e i vantaggi della VR technology in un momento critico per l’industria aeronautica.

La carenza globale di piloti incombe e richiederà oltre 600.000 nuovi aviatori nei prossimi 20 anni. Le soluzioni di addestramento esistenti, compresi i tradizionali full-motion simulators, rimangono proibitive in termini di costi per il pilota medio e sono limitati a training centers selezionati che possono ospitarli e permetterseli. Sfruttando la potenza della VR technology, gli FSTD full-motion di Loft Dynamics offrono un pilot training coinvolgente e ad alta fedeltà, a un ventesimo del costo e a un decimo delle dimensioni dei simulatori legacy. L’azienda sta ottenendo un’adozione diffusa tra aviation leaders and pilots, per ampliare la prossima generazione di piloti esperti”, afferma Loft Dynamics.

“Abbiamo riconosciuto una significativa domanda insoddisfatta per sperimentare la nostra tecnologia di persona negli Stati Uniti. Stabilire uno spazio fisico è diventata la soluzione ovvia, rendendola più accessibile per far volare i nostri simulatori, praticare una serie di manovre e cogliere appieno la potenza della VR technology in questa capacità”, ha affermato Fabi Riesen, fondatore e CEO di Loft Dynamics. “La nostra SMO location offre un comodo accesso per un’elevata concentrazione di piloti e migliora il supporto in loco e remoto per i nostri clienti nordamericani”.

Loft Dynamics si è espansa in Nord America nel 2021, integrando i suoi simulatori in varie scuole di volo, operatori di elicotteri e organizzazioni di regolamentazione globali, da Airbus Helicopters alla Federal Aviation Administration (FAA).

Oggi la società ha anche annunciato che la LAPD Air Support Division, la più grande municipal airborne law enforcement operation al mondo, ha avviato l’acquisto del Loft Dynamics H125 VR FSTD.

“È incredibilmente impegnativo per qualsiasi pilota oggi addestrarsi realisticamente per le manovre pericolose e i diversi scenari in cui voliamo. Imparare e padroneggiare le abilità e le procedure necessarie per volare secondo le Instrument Flight Rules e per sopravvivere a un inadvertent instrument meteorological conditions (IIMC) flight non permette eccezioni”, ha affermato Kevin Gallagher, Chief Pilot, Los Angeles Police Department, Air Support Division. “I simulatori di Loft Dynamics utilizzano un cloud-based software, che ci consente di aggiungere regolarmente scenari di addestramento nuovi e applicabili. Inoltre, la full-motion technology del simulatore replica con precisione il movimento di un elicottero in volo, mentre la visual technology simula accuratamente condizioni di volo difficili in una realistic 3D view. Queste funzionalità sono fondamentali per fornire ai nostri oltre 50 piloti, che volano 24 ore su 24, il tipo di condizioni e manovre che spesso incontrano. Con la simulazione in loco, i nostri piloti possono addestrarsi regolarmente e in sicurezza per mantenere la proficiency in questi essential skills”.

