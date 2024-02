TAP Air Portugal ritorna alla BIT

TAP Air Portugal ritorna alla Borsa Internazionale del Turismo (BIT) di Milano forte dei risultati conseguiti lo scorso anno, in cui ha trasportato 15,9 milioni di passeggeri a livello globale e ha superato per la prima volta sulle rotte italiane la soglia del milione di passeggeri (+31,8% vs 2022).

La presenza della compagnia aerea portoghese alla BIT riflette il suo impegno nel continuare a consolidare e potenziare le relazioni con i partner commerciali, promuovere le nuove rotte e presentare le ultime iniziative e offerte ai viaggiatori italiani. Una fra tutte, la promozione in vigore in questi giorni e che, fino al 12 febbraio, consente di volare a/r dall’Italia a Marrakech e Casablanca via Lisbona in classe Economy a partire da 129€ tasse incluse (tariffe valide per viaggiare fino al 31 maggio 2024, blackout period dal 21 marzo all’8 aprile 2024).

Ed è proprio l’Italia al centro dei programmi di crescita di TAP in Europa per il 2024. Con la Summer, infatti, Roma vedrà l’aggiunta di un volo giornaliero per Lisbona, passando a cinque frequenze quotidiane, per un totale di 35 collegamenti settimanali, mentre Firenze passerà da otto a dieci frequenze settimanali. E dal 31 marzo riprenderanno anche gli otto collegamenti settimanali tra Napoli e la capitale portoghese.

Con l’obiettivo di accogliere ancora meglio i passeggeri che viaggiano al di fuori dell’area Schengen, il vettore ha inaugurato in questi giorni la nuova lounge, “Atlântico” presso l’aeroporto Humberto Delgado di Lisbona (leggi anche qui). Aperta dalle 5 del mattino fino alla mezzanotte, è in grado di ospitare un centinaio di persone, ed è stata progettata per offrire ai passeggeri uno spazio in cui riunirsi, lavorare o rilassarsi in un ambiente che trasmette il calore dell’ospitalità portoghese e che, dando risalto ai materiali tipici quali il sughero, gli azulejos, o il burel – il tipico tessuto artigianale – riflette il patrimonio culturale locale e la bellezza del Paese.

Riconosciuta come “Compagnia aerea leader in Europa per l’Africa” e “Compagnia aerea leader in Europa per il Sud America” anche all’ultima edizione dei World Travel Awards, TAP opera 93 voli settimanali dall’Italia con partenze dirette per Lisbona da Milano Malpensa, Roma Fiumicino, Venezia, Firenze, Bologna e Napoli.

(Ufficio Stampa TAP Air Portugal – Photo Credits: TAP Air Portugal)