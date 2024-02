Abu Dhabi Airports annuncia la nomina di Elena Sorlini a Managing Director e Chief Executive Officer

Abu Dhabi Airports, gestore dei cinque aeroporti commerciali di Abu Dhabi, ha annunciato la nomina di Elena Sorlini a Managing Director e Chief Executive Officer. Sorlini assume il ruolo in maniera permanente dopo aver occupato ad interim la stessa posizione dal giugno del 2023.

Dal suo ingresso in Abu Dhabi Airports, Sorlini ha supervisionato la riuscita inaugurazione del nuovo, avanguardistico Terminal A di Abu Dhabi International Airport, classificato tra i più grandi terminali aeroportuali al mondo. Il Terminal A è in grado di accogliere 45 milioni di passeggeri all’anno e sino a 79 aeromobili. Il terminale consolida il contributo del settore aviazione all’economia diversificata di Abu Dhabi. Elena Sorlini ha avuto un ruolo importante nella progressiva crescita del traffico passeggeri – il cui numero continua ad aumentare in maniera consistente anno su anno – e nella capacità di attrarre costantemente nuove rotte e compagnie aeree verso Abu Dhabi, non ultima la compagnia di bandiera francese Air France.

Sua Eccellenza lo Sceicco Mohammed bin Hamad bin Tahnoon Al Nahyan, Advisor of Special Affairs presso la Presidential Court e Chairman of the Board of Directors di Abu Dhabi Airports, ha dichiarato: “A nome del board, siamo lieti di dare il benvenuto a Elena Sorlini nel suo ruolo di Managing Director e Chief Executive Officer di Abu Dhabi Airports. La sua comprovata esperienza e i successi conseguiti negli anni nel settore dell’aviazione garantiscono ampiamente le capacità di Elena di condurre Abu Dhabi Airports lungo la sua successiva fase di crescita, grazie anche al pieno supporto del board nell’impegno a consolidare il posizionamento di Abu Dhabi come principale destinazione turistica a livello mondiale e avanzato hub aeroportuale. Auguro ad Elena tutto il meglio nel suo nuovo ruolo di Managing Director e CEO di Abu Dhabi Airports”.

Elena Sorlini, Managing Director e Chief Executive Officer di Abu Dhabi Airports, ha dichiarato: “Sono onorata di essere stata ufficialmente nominata Managing Director e Chief Executive Officer di Abu Dhabi Airports. Come fatto per l’apertura del Terminal A, continuerò a lavorare per lo sviluppo del pieno potenziale di Abu Dhabi nel settore turistico e commerciale. Abu Dhabi ha moltissimo da offrire e possiede una solida reputazione in materia di eccellenza e d’innovazione; i nostri aeroporti sono una vera porta d’accesso a un ricchissimo patrimonio culturale e ad infinite opportunità di business. Sono orgogliosa di poter contribuire al riconoscimento di Abu Dhabi International come uno dei migliori aeroporti al mondo, in grado di rispondere ai più elevati standard qualitativi dei nostri passeggeri”.

Sorlini vanta oltre 20 anni di esperienza nel settore dell’aviazione. Prima di Abu Dhabi Airports, ha occupato diversi ruoli manageriali tra i quali quelli di Executive Director of Transport & Logistics di ADQ, Vice President of Group Corporate Strategy di Oman Aviation Group e Strategy Director di Copenhagen Airports. Prima ancora è stata Vice President di Macquarie Airports, uno dei maggiori proprietari e gestori di aeroporti privati al mondo. Elena è membro del board di Etihad Airways, di Abu Dhabi Aviation e di ADQ Aviation and Aerospace Services.

Abu Dhabi Airports gestisce cinque aeroporti commerciali negli Emirati Arabi Uniti: l’Abu Dhabi International Airport, Al Ain International Airport, Al Bateen Executive Airport e gli aeroporti delle isole Sir Bani Yas e Delma. La società gestisce, sviluppa e fornisce infrastrutture e servizi aeroportuali ai passeggeri e alle compagnie aeree, collegando comunità e avvicinando le persone. Il mandato è di posizionare Abu Dhabi come hub mondiale, leader nel settore dell’aviazione, grazie alla capacità di offrire un’esperienza di viaggio superiore e di accelerare la crescita economica. Abu Dhabi Airports è responsabile della costruzione, del lancio e dell’operatività del nuovo Terminal A di Abu Dhabi International Airport; il terminal comporterà un importante aumento della capacità operativa e offre strutture di altissima qualità sia ai passeggeri sia agli operatori del settore dell’aviazione, contribuendo contemporaneamente ad arricchire l’offerta di Abu Dhabi come destinazione sia per il turismo business che per il turismo leisure.

(Ufficio Stampa Abu Dhabi Airports – Photo Credits: Abu Dhabi Airports)