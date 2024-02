ATR nomina Maria Teresa Pedra Bruño come nuovo Head of Human Resources

ATR ha annunciato la nomina di Maria Teresa Pedra Bruño come nuovo Head of Human Resources, con effetto dal 1° febbraio 2024. Succede a Sadika Moussaoui, che assume nuove responsabilità all’interno dell’Airbus Commercial management team.

In questo ruolo, Maria Teresa supervisiona tutte le strategie e le operazioni relative alle risorse umane per ATR in tutto il mondo. La sua sede è presso la sede centrale globale dell’azienda a Tolosa, in Francia, e riporta direttamente al CEO.

Maria Teresa porta in ATR oltre 20 anni di esperienza nel settore delle risorse umane, avendo ricoperto diversi ruoli di crescente responsabilità all’interno di Airbus Commercial dal 2003. Più recentemente è stata Head of Talent and Executive Management, dove si è concentrata sulla promozione della diversità, dell’inclusione e della leadership sviluppo.

“Siamo lieti di dare il benvenuto a Maria Teresa nel nostro team esecutivo”, ha affermato Nathalie Tarnaud Laude, CEO di ATR. “La sua profonda competenza nel campo delle risorse umane e la sua esperienza internazionale saranno risorse inestimabili mentre continuiamo a rafforzare la nostra cultura aziendale e ad abbracciare tutte le opportunità di un ambiente in continua evoluzione. Il modo in cui gestiamo i nostri talenti sarà decisivo per mantenere la nostra leadership e rilevanza sul regional market. Voglio anche ringraziare Sadika per il suo prezioso contributo nel corso degli anni allo sviluppo delle nostre persone, alla promozione dell’impegno, della leadership, della collaborazione e dell’inclusione, e le auguro il meglio per il futuro”.

In precedenza, Maria Teresa ha ricoperto il ruolo di HR Manager in Germania, supportando i dipendenti e le attività relative alla linea di assemblaggio finale dell’A400M a Siviglia. In Francia dal 2008, Maria Teresa è stata Head of Recruitment for Airbus in Francia, svolgendo un ruolo chiave nelle assunzioni per il programma A350. Ha inoltre lavorato in diverse aziende in qualità di Senior HR Business Partner.

(Ufficio Stampa ATR – Photo Credits: ATR)