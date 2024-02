Austrian Airlines avvia una wet lease cooperation con Braathens Regional Airlines

A partire dal summer flight program 2024, Braathens Regional Airlines (BRA), il nuovo cooperation partner di Austrian Airlines, opererà alcune rotte attualmente operate dall’aereo Embraer 195 tramite wet lease. Questa partnership migliora principalmente l’efficienza e l’economicità sulle rotte selezionate, garantendo così un collegamento sostenibile con l’hub di Vienna.

“A causa del fatto che la domanda di viaggi aerei non si è completamente ripresa su alcune rotte regionali dopo la pandemia, Austrian Airlines si trova ad affrontare nuove sfide. In particolare, la lenta ripresa della domanda di viaggi d’affari si traduce in un livello di domanda più basso, rendendo necessarie strutture di capacità adeguate per operazioni economicamente sostenibili.

Rotte come quelle da Vienna a Klagenfurt o Košice non sono né economicamente né operativamente ideali per l’attuale flotta di Austrian Airlines. Queste rotte saranno ora servite da Braathens Regional Airlines (BRA). Ciò significa che gli aerei e gli equipaggi saranno forniti dalla compagnia aerea partner. A bordo, i passeggeri possono aspettarsi il familiare Austrian Airlines catering product e saranno offerti posti sia in Business che in Economy Class. I voli saranno operati con due ATR propeller aircraft che, grazie alla loro minore capacità, sono più efficienti per le rispettive rotte, emettono meno CO2 e forniscono il volume di posti adeguato per i mercati serviti, con 72 posti”, afferma Austrian Airlines.

“Su alcune rotte regionali la domanda non è tornata del tutto dopo la pandemia. Per continuare a collegare queste rotte al nostro hub di Vienna in futuro, abbiamo bisogno di capacity structures adeguate. Sono lieto di aver trovato in Braathens Regional Airlines un partner dedicato in questo segmento impegnativo”, ha affermato Michael Trestl, CCO di Austrian Airlines.

“Siamo molto entusiasti della collaborazione con Austrian Airlines e speriamo di svilupparla ulteriormente nel tempo. Abbiamo una vasta esperienza nella fornitura di questo tipo di servizio ad un alto livello di qualità e non vediamo l’ora di offrirlo anche nel mercato austriaco”, ha affermato Ulrika Matsgård, CEO di Braathens Regional Airlines.

Tra i voli interessati c’è anche quello con Bologna:

Bologna (BLQ) – partial programme – OS549 OS550 – Voli al sabato operati con ATR, il resto prosegue con E195.

“Braathens Regional Airlines è una compagnia aerea regionale svedese e un Charter and ACMI operator. Il suo DNA aeronautico risale al 1946, quando Braathens S.A.F.E fu fondata dalla Braathen family in Norvegia. Sin dal primo decollo, Braathens Regional Airlines è stata in prima linea nell’innovazione nel settore. Con elevate ambizioni ambientali e l’impegno a diventare la prima carbon-neutral airline al mondo, Braathens Regional Airlines sta sfidando l’industria aeronautica per trovare modi di volare in modo più sostenibile. Braathens Regional Airlines è di proprietà di Braganza e AMF, Swedish premier pension fund”, conclude Austrian Airlines.

(Ufficio Stampa Austrian Airlines)