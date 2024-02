News Brevi – 06.02.2024

NUOVI MENU IN LA PREMIERE E BUSINESS SUI VOLI AIR FRANCE IN PARTENZA DAGLI STATI UNITI – Sui voli in partenza dalle sue stazioni negli Stati Uniti, Air France propone ora nuovi menu firmati dallo chef francese tripla stella Michelin Dominique Crenn nelle cabine La Première e Business. Dal 1° febbraio 2024 questi piatti sono disponibili in partenza da Chicago, Los Angeles, Miami, New York-Newark, San Francisco e Seattle. Saranno gradualmente disponibili in partenza da tutte le destinazioni Air France negli Stati Uniti durante la stagione primavera-estate 2024. Dominique Crenn ha creato dodici piatti originali che i clienti Air France potranno gustare nelle cabine La Première e Business. Ogni mese Air France offrirà due piatti esclusivi in ciascuna cabina, tra cui un’opzione vegetariana e un piatto di pesce, oltre al resto del menu. Unica donna con tre stelle Michelin negli Stati Uniti per il suo Atelier Crenn a San Francisco, Dominique Crenn è impegnata a sviluppare una cucina francese creativa e poetica per i clienti Air France, con particolare attenzione ai prodotti locali e stagionali. Nell’ambito della lotta contro lo spreco alimentare, Air France offre inoltre ai suoi clienti che viaggiano in cabina Business la possibilità di preselezionare il piatto caldo fino a 24 ore prima del volo. Questo servizio coniuga la disponibilità garantita a scelta del cliente con un consumo più equo a bordo. Con questo nuovo chef d’autore, Air France continua a sviluppare le sue collaborazioni dalle sue stazioni internazionali verso Parigi. La compagnia aerea collabora inoltre con Julien Royer in partenza da Singapore, Olivier Perret in partenza dal Canada, Jofrane Dailly in partenza da La Réunion e Jean-Charles Bredas in partenza dalle Indie occidentali francesi, Guyana francese e sul suo regional Caribbean network. Quest’inverno Air France vola ad Atlanta, Boston, Chicago, Dallas, Denver, Detroit, Houston, Los Angeles, Miami, New York-JFK, New York-Newark, Raleigh-Durham, San Francisco, Seattle e Washington DC. Dal 13 maggio 2024, Air France riprenderà i servizi per Minneapolis (Minnesota). Dal 23 maggio 2024, la compagnia aerea lancerà una nuova rotta da Parigi-Charles de Gaulle a Phoenix (Arizona), portando a 17 il numero di destinazioni disponibili negli Stati Uniti la prossima estate. La cabina La Première più esclusiva della compagnia aerea è disponibile su voli selezionati da e per New York-JFK, Los Angeles, San Francisco, Miami e Washington DC.

NORWEGIAN GROUP HA TRASPORTATO 1,4 MILIONI DI PASSEGGERI A GENNAIO 2024 – A gennaio Norwegian Air Shuttle ha trasportato 1.138.621 passeggeri, mentre Widerøe ha trasportato 246.326 passeggeri. Ciò significa che Norwegian Group ha fatto volare in totale 1.384.947 passeggeri. Norwegian ha aumentato il suo load factor all’83,1% a gennaio, in aumento di 5 punti percentuali rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. “Per la prima volta, i nostri dati sul traffico includono quelli di Widerøe e, in totale, Norwegian e Widerøe hanno avuto a bordo 1,4 milioni di passeggeri nel primo mese dell’anno. Per Norwegian è molto positivo che il load factor sia aumentato del 5% punti rispetto a gennaio dello scorso anno. La domanda per le destinazioni balneari continua a comportarsi nella fascia alta delle nostre aspettative, con molti dei nostri clienti che optano per un clima mediterraneo più caldo”, ha affermato Geir Karlsen, CEO di Norwegian. Nel mese di gennaio Norwegian ha operato in media 63 aerei con una regolarità, ovvero la quota di voli di linea effettuati, del 99,0%. La puntualità è stata influenzata dal rigido clima invernale e la percentuale di voli in partenza entro 15 minuti dall’orario previsto è stata del 76,7%. “Le nostre operazioni durante la stagione invernale sono influenzate dal clima stagionale e da particolari temporali invernali. Vorrei ringraziare lo sforzo instancabile dei nostri colleghi, che hanno assicurato che le nostre interruzioni fossero ridotte al minimo, a beneficio dei nostri numerosi clienti”, ha proseguito Geir Karlsen, CEO di Norwegian. A dicembre la Norwegian Competition Authority ha approvato l’acquisizione di Widerøe da parte di Norwegian e la transazione è stata completata il 12 gennaio. È già iniziato il lavoro per garantire che le organizzazioni raggiungano obiettivi condivisi, con l’obiettivo di fornire migliori offerte complessive ai clienti, con maggiori opzioni di viaggio. Un esempio riguarda il cambiamento del fornitore di servizi di assistenza a terra di Norwegian in Widerøe Ground Handling, entrato in vigore dal 1° febbraio in molti aeroporti della Norvegia. Nel mese di gennaio Widerøe ha aumentato la produzione del 4% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso, mentre il numero dei passeggeri è aumentato dell’8%. Il load factor è aumentato di 3 punti percentuali.

AERONAUTICA MILITARE: TRASPORTO URGENTE DA LECCE A FIRENZE – Si è concluso intorno alle 14:00 di oggi il trasporto sanitario urgente effettuato da Lecce a Firenze con un Falcon 50 dell’Aeronautica Militare, velivolo del 31° Stormo con sede presso l’aeroporto di Ciampino (RM), a favore di un bambino di 10 anni in imminente pericolo di vita. E’ il terzo volo sanitario eseguito in pochissimi giorni a favore di pazienti bisognevoli di cure specialistiche urgenti, Venerdì 2 febbraio infatti è stato il caso di un uomo di 48 anni trasportato da Lecce verso l’ospedale di Bologna e Lunedi 5 febbraio quello di un uomo di 61 anni da Reggio Calabria a Bari. La missione odierna, richiesta dalla Prefettura di Lecce, è stata immediatamente disposta e coordinata dalla Sala Situazioni di Vertice del Comando della Squadra Aerea, la sala operativa dell’Aeronautica Militare che ha tra i propri compiti anche quello di attivare e gestire i trasporti sanitari urgenti, attraverso i velivoli e gli equipaggi che la Forza Armata tiene in stato di prontezza, 24 ore su 24, ogni giorno dell’anno per questo genere di necessità. Giunto sull’aeroporto di Lecce-Galatina, l’aereo ha imbarcato il piccolo paziente, precedentemente ricoverato presso l’Ospedale pugliese “Vito Fazzi”, insieme ad un’equipe medica e al suo papà. Il Falcon 50 è immediatamente decollato alla volta dell’aeroporto di Firenze-Peretola dove, dopo circa un’ora di volo, il bimbo è stato trasferito a bordo di un’ambulanza per raggiungere l’Azienda ospedaliera universitaria Meyer. Il velivolo militare ha fatto quindi rientro sull’aeroporto di Ciampino dove, alle ore 15.00 circa, ha ripreso il servizio di prontezza operativa. Attraverso i suoi Reparti di Volo, l’Aeronautica Militare mette a disposizione mezzi ed equipaggi pronti a decollare in qualunque momento e in grado di operare anche in condizioni meteorologiche difficili per assicurare il trasporto urgente non solo di persone in imminente pericolo di vita, come accaduto oggi, ma anche di organi ed equipe mediche per trapianti. Sono centinaia ogni anno le ore di volo effettuate per questo genere di interventi dagli aerei del 31° Stormo di Ciampino, del 14° Stormo di Pratica di Mare, della 46ª Brigata Aerea di Pisa e dagli elicotteri del 15° Stormo di Cervia (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

AERONAUTICA MILITARE: VOLO SANITARIO CON FALCON 900 DEL 31° STORMO – Nella serata di domenica 4 febbraio, un Falcon 900 del 31° Stormo di Ciampino ha trasportato d’urgenza un uomo di 61 anni, in imminente pericolo di vita (IPV), dall’aeroporto di Reggio Calabria a quello di Bari Palese. Il volo è stato attivato su richiesta della Prefettura di Reggio Calabria alla Sala Situazione di Vertice del Comando Squadra Aerea, la sala operativa dell’Aeronautica Militare che ha tra le proprie funzioni anche quella di disporre e gestire questo tipo di missioni. Per accorciare i tempi di trasferimento del paziente dall’Ospedale di Locri (RC) al Policlinico di Bari, è stato quindi immediatamente interessato il 31° Stormo, uno dei Reparti che svolge il servizio di prontezza operativa. Il trasporto sanitario d’urgenza è una delle attività istituzionali che l’Aeronautica Militare svolge al servizio della collettività. I Reparti di volo dell’Aeronautica Militare sono a disposizione della popolazione 24 ore al giorno, 365 giorni l’anno, con mezzi ed equipaggi in grado di assicurare il trasporto di pazienti, organi, equipe mediche e ambulanze, anche in condizioni meteorologiche complesse. Sono centinaia ogni anno le ore di volo effettuate per questo genere di interventi, dagli aerei del 31° Stormo di Ciampino, del 14° Stormo di Pratica di Mare, della 46ª Brigata Aerea di Pisa e dagli elicotteri del 15° Stormo di Cervia (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

AEROPORTI DI PUGLIA: RECRUITING DAY DI SECURPOL IN SINERGIA CON AEROPORTI DI PUGLIA – Aeroporti di Puglia informa: “SECURPOL S.p.A. in sinergia con Aeroporti di Puglia, seleziona candidati da inserire nelle attività di servizi di Aviation Security per gli aeroporti di Bari, Brindisi, Foggia e Grottaglie/Taranto. Per questo, ha programmato un recruiting day per il prossimo giovedì 22 febbraio dalle 10:00 alle 18:00 nella Sala degli Ulivi dell’aeroporto internazionale ‘Karol Wojtyla’ di Bari. Chiunque fosse interessato ad intraprendere un percorso di lavoro nell’ambito della sicurezza aeroportuale può inviare la propria candidatura all’indirizzo mail recruitingdaybari@serimat.it. Per partecipare è necessario il possesso del diploma o di un titolo di Laurea, la conoscenza di una lingua straniera, preferibilmente l’inglese, l’assenza di daltonismo, avere una buona capacità di concentrazione, di autocontrollo e di contatto con il pubblico. La giornata sarà anche l’occasione per presentare la cultura aziendale di Securpol S.p.A., illustrando offerte di lavoro e opportunità di carriera. I partecipanti avranno la possibilità di interagire direttamente con i rappresentanti della Società attraverso colloqui, presentazioni e attività interattive che possano offrire ai candidati una panoramica approfondita del percorso professionale offerto”.

AEROPORTO DI BOLOGNA: VERIFICATI I REQUISITI DI PROFESSIONALITA’ E INDIPENDENZA DEI MEMBRI DEL CDA – L’Aeroporto di Bologna informa: “Il Consiglio di Amministrazione di Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna S.p.A., riunitosi sotto la Presidenza di Enrico Postacchini, ha positivamente verificato i requisiti di professionalità ed onorabilità dei Consiglieri di Amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre verificato positivamente i requisiti di indipendenza, ai sensi sia del TUF che del Codice di Corporate Governance, per i consiglieri Sonia Bonfiglioli, Giovanni Cavallaro, Elena Leti e Laura Pascotto, altresì confermando l’indipendenza ai soli sensi del TUF del consigliere Alessio Montrella. Anche il Collegio Sindacale ha positivamente verificato in data odierna il possesso in capo ai propri membri dei requisiti di onorabilità ed indipendenza previsti per i sindaci di società quotate dalla normativa di riferimento e dal Codice di Corporate Governance”.

SEA PRIME PARTECIPA A CORPORATE JET INVESTOR 2024 A LONDRA – SEA prime informa: “SEA Prime partecipa per la prima volta al CORPORATE JET INVESTOR 2024 a Londra. Chiara Dorigotti, CEO di SEA Prime, è la rappresentante in loco”.

GLI APPRENDISTI DI BRITISH AIRWAYS RAGGIUNGONO NUOVI TRAGUARDI – Un team di qualificati apprendisti di British Airways ha fatto partire con successo un volo per il Sud Africa, rafforzando il ruolo chiave che gli apprendisti svolgono in tutta l’azienda. Nell’ambito della National Apprenticeship Week 2024, circa 40 apprendisti hanno lavorato in una varietà di ruoli per la partenza di successo del volo Boeing 777 BA43 delle 18:25 da London Heathrow a Città del Capo, in Sud Africa. Gli apprendisti erano dislocati al check-in, nelle lounge e al gate d’imbarco, per assistere più di 300 clienti mentre si preparavano a partire. Sull’airfield, i ground operations apprentices hanno supportato la gestione dei bagagli e le attività di ingegneria, per garantire che l’aereo fosse pronto per la partenza. Il British Airways apprentice scheme, giunto al suo 13° anno, ha registrato un aumento del 75% di candidati rispetto al 2022, con 4.500 l’anno scorso, rispetto ai 2.562 del 2022. La compagnia aerea offre ora più posizioni di apprendistato che mai: ha iniziato offrendo 30 posti nel 2011, fino ai 290 di oggi. Rachel Iley, Director of Global Learning Academy, British Airways, ha dichiarato: “Questo volo storico dimostra il ruolo fondamentale che gli apprendisti svolgono nella nostra forza lavoro e le opportunità a disposizione di coloro che si uniscono a British Airways in uno dei nostri programmi. I nostri talentuosi apprendisti apportano una nuova prospettiva alla nostra compagnia aerea e le loro idee e il loro entusiasmo ci aiuteranno a spingerci verso il futuro”.

ANNUNCIATA LA PROSSIMA CAAC-EASA AVIATION SAFETY CONFERENCE – La Civil Aviation Administration of China (CAAC) e l’European Union Aviation Safety Agency (EASA) annunciano la prossima 2024 CAAC-EASA Aviation Safety Conference, che si terrà dal 28 al 30 maggio 2024 a Xiamen, Cina Questa sarà la terza edizione di questa conferenza, dopo gli eventi di successo di Shanghai nel 2017 e di Madrid nel 2018, che mira a riunire l’industria aeronautica cinese ed europea e gli esperti di regolamentazione, per discutere le ultime novità in materia di aviation safety and sustainability. La conferenza è ospitata dalla CAAC in collaborazione con l’EASA e supportata dall’EU-China Aviation Partnership Project (APP).

EASA AVVIA LA CONSULTAZIONE PUBBLICA DELLE PROPOSTE RELATIVE A INNOVATIV AIR MOBILITY – L’EASA ha avviato la consultazione pubblica del Notice of Proposed Amendment (NPA) 2014-01, per supportare in modo proattivo le parti interessate del settore aeronautico nell’attuazione efficiente e proporzionata del quadro normativo per innovative air mobility (IAM) con manned vertical take-off and landing (VTOL)-capable aircraft (VCA), più comunemente noti come aerotaxi. L’NPA propone amended acceptable means of compliance and guidance material (AMC and GM) relativi all’Opinion No 03/2023, che ha introdotto tali concetti operativi e di mobilità innovativi. L’NPA mira a favorire l’evoluzione del manned VCA market, sostenere l’innovazione e lo sviluppo nel campo dell’IAM e rafforzarne l’accettazione da parte dei cittadini europei.

UNITED: PIU’ DI 2 MILIARDI DI DOLLARI RISPARMIATI DAI CLIENTI DA QUANDO LA COMPAGNIA HA ELIMINATO LE CHANGE FEES – United Airlines ha fatto risparmiare ai clienti più di 2 miliardi di dollari da quando è diventata la prima legacy airline ad eliminare definitivamente le commissioni di modifica più di tre anni fa, e ha pubblicato una serie di nuovi spot pubblicitari per promuoverne i benefici. “Negli annunci, l’Emmy-award winning actor Kyle Chandler parla direttamente ai football fans in cinque mercati diversi e li incoraggia a credere nella loro squadra e a prenotare un volo United per le partite dell’anno prossimo, senza preoccuparsi delle spese di cambio. Più di 10 milioni di clienti United hanno cambiato volo senza pagare commissioni di modifica da quando la politica della compagnia aerea è entrata in vigore nel 2020. Da allora 3,6 milioni di persone hanno cambiato l’orario del volo; 1,8 milioni di persone hanno prolungato complessivamente il loro viaggio; 1,5 milioni di persone hanno scelto di volare da o verso un aeroporto diverso; 300.000 persone sono passate da un volo domestico a uno internazionale o viceversa; il numero di persone che hanno modificato autonomamente i propri voli nell’app leader del settore di United è raddoppiato”, afferma United. “Questo semplice cambiamento di politica ha avuto un impatto enorme sui nostri clienti e sull’esperienza complessiva di volare con United”, ha affermato Linda Jojo, Chief Customer Officer, United. “Puoi prenotare con fiducia sapendo che anche se i tuoi piani cambiano, United ti proteggerà”.

AIR FRANCE ALL’AERONAUTICAL TRAINING AND CAREERS FAIR – La 32a edizione dell’Aeronautical Training and Careers Fair (Salon des formations et métiers aéronautiques, SFMA) si è svolta dal 2 al 4 febbraio 2024 presso l’Air and Space Museum at Paris-Le Bourget Airport. Nel corso di queste tre giornate intense, Air France ha incontrato giovani appassionati il cui entusiasmo per una carriera nel settore aeronautico era palpabile. Alla fine, quasi 3.000 partecipanti di età compresa tra 14 e 25 anni hanno visitato lo stand della compagnia e hanno avuto l’opportunità di incontrare 40 ambasciatori Air France che erano a disposizione per condividere la loro passione, rispondere a domande e evidenziare opportunità di carriera. Compagnia impegnata nell’integrazione professionale e sociale dei giovani, Air France offre un’ampia gamma di opportunità per tutti, compresi gli studenti apprendisti e i neolaureati. Nel 2024 Air France prevede di portare avanti il suo piano di assunzioni. Le previsioni includono più di 1.000 contratti a tempo indeterminato – in particolare per pilot, aircraft maintenance and IT & Data professions – nonché 1.100 work-study students.

EMBRAER: NUOVA NOMINA PER EVE – Eve Air Mobility (“Eve”) ha annunciato che Antonio João Carmesini Barcellos, attuale Chairman of the Board and General Director of Embraer Portugal, sarà il nuovo Vice President of Industrialization della società. Con oltre 27 anni di esperienza nel settore aeronautico, Carmesini ha trascorso quasi otto anni come Director of Manufacturing Engineering at Embraer. Il dirigente si è distinto per la sua leadership strategica, supervisionando le operazioni di produzione e guidando l’innovazione per aumentare l’efficienza e la qualità del prodotto. “Carmesini apporta una combinazione di profonda competenza tecnica e visione strategica che sarà preziosa per la nostra missione di trasformare la mobilità aerea urbana”, ha affermato Johann Bordais, CEO di Eve. “Non vediamo l’ora di seguire la sua leadership, mentre acceleriamo il nostro percorso di industrializzazione”. “Sono orgoglioso di aver contribuito a Embraer in varie posizioni nel corso degli anni e sono entusiasta di portare questa esperienza a Eve”, ha affermato Carmesini. Nel luglio 2023, Eve ha rivelato che la sua prima eVTOL production facility sarà situata nella città di Taubaté, nello stato di San Paolo, in Brasile. L’azienda ha iniziato l’assemblaggio del suo primo full-scale eVTOL prototype, che sarà seguito da una campagna di test nel 2024. L’eVTOL di Eve dovrebbe iniziare le consegne ed entrare in servizio nel 2026.

DELTA E BEST DEFENSE FOUNDATION COLLABORANO PER PORTARE IL 2 GIUGNO IN NORMANDIA I VETERANI DELLA SECONDA GUERRA MONDIALE – Per il terzo anno consecutivo, Delta Air Lines è orgogliosa di portare 60 veterani della Seconda Guerra Mondiale in Normandia per commemorare l’80° anniversario dell’invasione del D-Day, che ha decretato la fine del conflitto. Si tratta solamente della terza volta che una compagnia aerea statunitense vola direttamente in Normandia: in precedenza Delta ha operato due voli charter nel 2022 e nel 2023. In collaborazione con Best Defense Foundation e con il supporto di Michelin North America, Inc. Delta organizzerà un volo charter speciale diretto da Atlanta all’aeroporto di Deauville, in Normandia, il 2 giugno – operato con un Boeing 767-300 – con ritorno il 12 giugno, per sostenere i veterani nel momento in cui saranno festeggiati e ricordati con parate, visite nelle scuole, cerimonie, la commemorazione ufficiale del D-Day e altro ancora. Best Defense Foundation si prenderà cura di ogni veterano della Seconda Guerra Mondiale per tutta la durata del programma, compresi 15 dipendenti Delta del Veteran Business Resource Group, che ricevono una formazione speciale per offrire ai veterani un’esperienza sicura e memorabile. Quest’anno la compagnia aerea sta anche sperimentando un programma di volontariato per i suoi dipendenti, che abbinerà un dipendente a un veterano della Seconda Guerra Mondiale per costruire un rapporto e offrire supporto durante l’anno. “È nostro grande privilegio celebrare e onorare questi eroi facendoli volare direttamente in Normandia e riconoscendo i loro incredibili sacrifici e contributi per il mondo”, ha dichiarato Ed Bastian, CEO di Delta. “Sostenere i membri dei nostri servizi armati e i veterani, cosa che abbiamo fatto con orgoglio nel corso della nostra storia, è fondamentale per i valori di Delta che mettono sempre le persone al primo posto”.

QATAR AIRWAYS INTRODUCE DESIGN DOHA BIENNIAL AI FANS DELL’INTER – Qatar Airways, Official Global Airline Partner of FC Internazionale Milano, è stata al centro della scena con Qatar Creates allo stadio di San Siro per commemorare la partita Inter-Juventus. L’emozione è iniziata con un ricevimento pre-partita, che ha evidenziato la sinergia tra design e calcio. La fusione tra creatività e spirito calcistico ha amplificato il senso di comunità e ha unito i mondi dell’aviazione, del design e dello sport. I partecipanti alla partita hanno assistito ad uno spettacolare laser show che ha presentato la Design Doha Biennial al pubblico italiano attraverso una serie di immagini accattivanti, a significare il rapporto di lunga data tra Milano e Doha. Qatar Airways è stata supportata da Qatar Creates e dai team della Design Doha Biennial in questa iniziativa creativa. Istituita sotto la guida del Qatar Museums Chairperson, Sua Eccellenza Sheikha Al Mayassa bint Hamad bin Khalifa Al Thani, Design Doha è una nuova piattaforma che mette in risalto l’eccellenza del design nella regione. Consente inoltre a designer e professionisti dell’arte di entrare in contatto con professionisti del design acclamati a livello mondiale. La prima edizione della Design Doha Biennial si svolgerà dal 24 febbraio al 5 agosto 2024.

LOCKHEED MARTIN: SUBAPPALTI PER IL THAAD WEAPON SYSTEM NEL KINGDOM OF SAUDI ARABIA – Lockheed Martin ha assegnato due importanti subappalti all’industria del Kingdom of Saudi Arabia per una second source per alcuni componenti del Terminal High Altitude Area Defense (THAAD) Weapon System, sotto un Localization Agreement tra Kingdom of Saudi Arabia e Lockheed Martin. Questi subappalti miglioreranno le capacità produttive nel Regno e trasferiranno competenze per rafforzare l’industria della difesa del Paese. I principali partner che ricevono subappalti includono la Middle East Propulsion Company (MEPC), con sede a Riyadh, e l’Arabian International Company (AIC) for Steel, con sede a Jeddah. Anche un certo numero di altri partner industriali sauditi hanno ricevuto subappalti a sostegno di questi sforzi.