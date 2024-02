Condor aggiunge la Thailandia al suo flight schedule

Condor informa: “Voli giornalieri per la Thailandia: da settembre 2024 Condor aggiunge due nuove destinazioni al suo flight schedule. Ci saranno quattro voli settimanali da Francoforte a Bangkok e tre voli settimanali per Phuket. La compagnia aerea offre così l’unico volo diretto dalla Germania a Phuket e sarà anche l’unica compagnia aerea tedesca a volare direttamente a Bangkok da Francoforte.

Inoltre, a partire da ottobre 2024 verrà lanciato il collegamento da Berlino a Dubai. I viaggi con Condor possono essere prenotati presso tour operator e agenzie di viaggio, i biglietti aerei sono disponibili su www.condor.com e telefonicamente.

Per i voli verso la Thailandia verrà utilizzato un A330neo. A bordo dell’aereo, gli ospiti potranno godere del massimo livello di comfort in Business Class, puro relax in Premium Economy Class e un maggiore senso di spazio in Economy Class. I biglietti possono essere prenotati a partire da 349,99 euro per tratta”.

“Con queste due destinazioni Condor riporta per la prima volta i vacanzieri in Asia dopo la pandemia. Bangkok, la vivace capitale della Thailandia, attira i viaggiatori con la sua imponente architettura e i vivaci mercati di strada. Il palazzo reale e i numerosi templi sono un invito alla meraviglia. La città è anche un hub per viaggi di andata e ritorno in tutto il sud-est asiatico. Phuket attira i visitatori con le sue bellissime spiagge e l’atmosfera rilassata dell’isola. Offre anche emozionanti sport acquatici e una vita notturna unica.

Oltre alla Thailandia, dall’ottobre 2024 verrà lanciato il collegamento da Berlino a Dubai (DXB). Condor volerà poi quotidianamente negli Emirati Arabi Uniti con un A320neo. I biglietti possono essere prenotati a partire da 249,99 euro a tratta. Da Dubai, Condor offre voli in coincidenza con il suo partner Emirates verso molte altre destinazioni. Nell’ambito della partnership gli ospiti Condor possono accumulare miglia Skywards su tutti i voli”, conclude Condor.

(Ufficio Stampa Condor – Photo Credits: Condor)