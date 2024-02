Lockheed Martin e MilDef annunciano un protocollo d’intesa per esplorare la collaborazione industriale con il settore aerospaziale svedese

Lockheed Martin e MilDef hanno annunciato un memorandum d’intesa (MoU) per rafforzare la collaborazione aerospaziale attraverso l’offerta del Lockheed Martin C-130J-30 Super Hercules tactical airlifter per la Swedish Air Force (SwAF). Attraverso questa partnership, le due organizzazioni identificheranno opportunità di partnership in cui le soluzioni e le competenze di MilDef potranno essere integrate nell’ecosistema aerospaziale e di difesa globale di Lockheed Martin.

Con sede a Helsingborg, Svezia, MilDef Group serve un mercato globale con world-leading tactical IT solutions. Lockheed Martin è una società globale che ha profondi legami con la Svezia, che ha la particolarità di essere il primo operatore europeo del C-130 Hercules tactical airlifter prodotto da Lockheed Martin.

“C’è una naturale vicinanza tra MilDef e Lockheed Martin poiché siamo specializzati nel supportare richieste di missioni tattiche con soluzioni avanzate, comprovate e integrate”, ha affermato Tony Frese, vice president of Business Development for the Air Mobility & Maritime Missions line of business at Lockheed Martin. “L’allineamento della nostra esperienza con MilDef rafforza Lockheed Martin, mentre espandiamo le nostre relazioni con l’industria svedese per generare posti di lavoro e benefici economici, supportando allo stesso tempo la missione della Svezia attraverso la nostra C-130J-30 Super Hercules offering”.

Fondata nel 1997, MilDef fornisce hardware, software e servizi di livello militare che proteggono flussi e sistemi di informazioni critiche.

“Questa partnership sottolinea l’importanza della collaborazione industriale per fornire al cliente finale la migliore soluzione possibile”, ha affermato Daniel Ljunggren, CEO di MilDef Group. “Siamo davvero onorati di essere stati selezionati da Lockheed Martin come partner locale per questo importante programma e non vediamo l’ora di lavorare insieme”.

La SWaF attualmente vola con una flotta di C-130H a supporto dei suoi tactical airlift mission requirements. I collegamenti della Svezia con Lockheed Martin includono anche l’elicottero Sikorsky UH-60M Black Hawk e il Patriot Advanced Capability-3 (PAC-3) Missile Segment Enhancement (MSE) interceptor system.

Lockheed Martin offre il C-130J-30 Super Hercules tactical airlifter affinché venga preso in considerazione dalla SwAF mentre si prepara a modernizzare la sua flotta di C-130H. Il C-130J conta Danimarca e Norvegia tra i suoi 26 operatori in 22 nazioni.

Ad oggi 540 C-130J sono stati consegnati e certificati da oltre 20 autorità di aeronavigabilità, con la flotta globale di Super Hercules che ha raggiunto quasi 3 milioni di ore di volo.

