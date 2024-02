Emirates ritornerà ad Adelaide nell’ottobre 2024

Emirates ha compiuto il passo finale nel ripristino della sua capacità in Australia annunciando il suo ritorno ad Adelaide. Un servizio giornaliero verrà rilanciato tra la capitale del South Australia e l’hub di Dubai della compagnia aerea il 28 ottobre 2024.

Il servizio ripristinato faciliterà la crescente domanda di viaggi da e per l’Australia Meridionale e consentirà ai passeggeri di viaggiare comodamente tra più di 140 destinazioni attraverso la rete globale di Emirates, offrendo un’ampia gamma di scelta, flessibilità e connettività.

Emirates ha lanciato per la prima volta i suoi servizi su Adelaide nel 2012 e ha trasportato più di 165.000 passeggeri tra Dubai e Adelaide nel 2019. Entro il 1° dicembre, quando Emirates ripristinerà anche il suo secondo servizio giornaliero per Perth, la compagnia aerea offrirà 77 voli settimanali dall’Australia, con la possibilità di trasportare 68.000 passeggeri a settimana da e per l’Australia, tornando alla sua capacità pre-pandemia.

Il Premier del South Australia, Peter Malinauskas, afferma: “Il ripristino dei voli Emirates per Adelaide è stata una priorità fondamentale per il governo statale. Emirates, ancora una volta con voli giornalieri diretti ad Adelaide, stimolerà ulteriormente la crescita economica del South Australia, destinata a fornire circa 160 milioni di dollari in spese turistiche ed esportazioni di merci e a creare più di 315 posti di lavoro a tempo pieno legati al turismo per gli australiani del sud. Il servizio Emirates è mancato moltissimo agli abitanti del Sud dell’Australia: il ripristino dei voli giornalieri renderà Adelaide più facile da raggiungere dai principali mercati a lungo raggio e renderà più semplice fare affari con il nostro Stato”.

Il ministro del turismo dell’Australia meridionale, Zoe Bettison, afferma: “Si tratta di un’importante pietra miliare per la ripresa dell’industria del turismo del nostro stato, che fornisce un collegamento cruciale con i mercati europei tradizionalmente forti dell’Australia meridionale, nonché con il Regno Unito, il Medio Oriente, l’India e l’est costa degli Stati Uniti”.

Barry Brown, Divisional Vice President Australasia, Emirates, afferma: “Il ritorno di Emirates ad Adelaide era molto atteso da tempo dai passeggeri e dall’industria. Siamo altrettanto entusiasti di servire nuovamente l’Australia Meridionale e di fornire allo Stato opportunità nel campo del tempo libero, della cultura e del turismo e di sostenere le opportunità di crescita commerciale attraverso il nostro collegamento con Dubai e poi verso destinazioni in tutto il mondo. Il ritorno del nostro servizio ad Adelaide completa la nostra attuale presenza in Australia servendo cinque punti in tutto il paese. Con un ringraziamento speciale ai nostri partner della South Australian Tourism Commission e dell’Aeroporto di Adelaide, non potremmo essere più orgogliosi di mantenere l’impegno di Emirates nei confronti dell’Australia. Non vediamo l’ora di accogliere a bordo i nostri primi passeggeri da Adelaide a ottobre”.

L’Adelaide Airport Managing Director, afferma: “Questa è un’ottima notizia per i nostri clienti che potranno beneficiare ancora una volta dell’ampia rete globale di Emirates via Dubai. Offre maggiore concorrenza e scelta per i viaggiatori, anche attraverso l’accordo di code-sharing di Emirates con Qantas, che collega il Medio Oriente all’Europa e all’Africa. Allo stesso modo crea un turismo significativo e opportunità economiche più ampie per attirare visitatori internazionali ad Adelaide”.

Operativo quotidianamente sul Boeing 777-200LR con 38 posti in Business Class insieme a 264 posti in Economy Class, il servizio verso Adelaide offrirà 302 posti per volo e oltre 4.200 posti settimanali tra Dubai e Adelaide. La Business Class di Emirates sul servizio verso Adelaide presenterà una configurazione 2-2-2.

Il volo EK440 di Emirates partirà da Dubai alle 02:00 e arriverà ad Adelaide alle 20:50. Il volo di ritorno, EK441, partirà da Adelaide alle 22:35 e arriverà a Dubai alle 05:15. Tutti gli orari sono locali.

Emirates attualmente serve l’Australia con 63 voli settimanali per Brisbane, Perth, Sydney e Melbourne, operati da un mix di aerei A380 e Boeing 777 che trasportano 56.000 passeggeri a settimana da e per queste principali città. La compagnia aerea ha recentemente annunciato il raddoppio della sua offerta Premium Economy sui voli per Melbourne, iniziata il 1° febbraio, aggiungendosi ai due servizi giornalieri con A380 a quattro classi per Sydney. Dal 1° ottobre Emirates aggiornerà il suo secondo servizio tra Dubai e Brisbane con un A380, creando un’operazione interamente A380 da Brisbane. Dal 1° dicembre Emirates ripristinerà il suo secondo servizio per Perth con un Boeing 777-300ER, unendosi al servizio esistente con A380.

I biglietti possono essere acquistati su www.emirates.com, negli uffici vendite Emirates o tramite agenti di viaggio online e offline.

(Ufficio Stampa Emirates – Photo Credits: Emirates)