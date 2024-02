Garuda Indonesia, codeshare partner di Qatar Airways, annuncia una nuova rotta per Doha

Garuda Indonesia, codeshare partner di Qatar Airways, annuncia l’inizio del suo volo diretto giornaliero tra Jakarta (CGK) e Doha (DOH) a partire dal 4 aprile 2024, con vendita dei biglietti a partire dal 6 febbraio 2024. Il nuovo volo diretto giornaliero sarà operato con aerei Boeing B777-300 di ultima generazione in configurazione a doppia classe, con 26 posti di fascia alta in Business Class e 367 posti in Economy Class.

Il lancio dei servizi da Jakarta a Doha simboleggia i forti legami bilaterali tra Indonesia e Qatar, volti ad approfondire la cooperazione economica tra le due nazioni. Stimola inoltre benefici nei settori dell’aviazione e del turismo, compresi flussi commerciali e collegamenti rafforzati. Il volo giornaliero per Doha contribuirà a soddisfare la crescente domanda di voli diretti tra Jakarta e Doha e a fornire preferenze più ampie ai viaggiatori. La nuova rotta consente ai clienti della compagnia di bandiera indonesiana di accedere oltre Doha alla rete di oltre 170 destinazioni di Qatar Airways, comprese città in Medio Oriente, Europa e Africa. Ciò fornirà inoltre ai passeggeri di Qatar Airways ancora più opzioni di viaggio per una connettività senza soluzione di continuità verso destinazioni in Indonesia.

Il Qatar Airways Group Chief Executive Officer, Engr. Badr Mohammed Al-Meer, ha dichiarato: “Qatar Airways accoglie con favore il lancio di Garuda del suo volo giornaliero da Jakarta a Doha. L’Indonesia è un paese che ha un grande potenziale ed è uno dei nostri mercati più importanti all’interno della rete globale di Qatar Airways. Con questa nuova partnership, Qatar Airways e Garuda Indonesia forniscono un livello di servizio senza precedenti in risposta alla crescente domanda di viaggi, che aumenterà ulteriormente il turismo tra i due paesi”.

Il President and CEO of Garuda Indonesia, Irfan Setiaputra, ha dichiarato: “Siamo molto lieti di poter aggiungere Doha alla nostra vasta rete globale. Esistono forti legami commerciali, turistici e culturali tra l’Indonesia e il Qatar e riteniamo che questo nuovo servizio incrementerà ulteriormente le attività tra i due paesi, offrendo allo stesso tempo un accesso più facile per i viaggiatori dal Qatar all’Indonesia. Questa nuova rotta segna una pietra miliare significativa per Garuda Indonesia come compagnia di bandiera nazionale dell’Indonesia”.

Attualmente Qatar Airways offre tre voli giornalieri sia per Jakarta che per Bali e ha recentemente lanciato tre voli settimanali per Medan. Con il nuovo volo di Garuda e la partnership in codeshare, i passeggeri beneficeranno di collegamenti senza soluzione di continuità tra le reti combinate.

(Ufficio Stampa Qatar Airways)