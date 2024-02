Qatar Airways annuncia il lancio dei voli estivi per Tashkent

Qatar Airways annuncia l’ultima aggiunta al suo programma estivo, lanciando quattro voli settimanali per Tashkent, la capitale dell’Uzbekistan, a partire dal 2 giugno 2024 e prenotabili ora. Tashkent si trova nel cuore dell’Asia centrale, una regione nota per la sua ricca storia e le diverse culture condivise con i paesi vicini del Kazakistan, Turkmenistan, Tagikistan e Kirghizistan.

La destinazione è la seconda città servita dalla compagnia di bandiera dello Stato del Qatar nel mercato dell’Asia centrale dopo Almaty, Kazakistan. Con il nuovo servizio, i passeggeri possono godere di una connettività globale senza soluzione di continuità con Tashkent attraverso l’Hamad International Airport, verso oltre 170 destinazioni in tutto il mondo.

Thierry Antinori, Chief Commercial Officer, Qatar Airways, ha dichiarato: “Il lancio della nuova rotta per Tashkent è una testimonianza del nostro impegno nel far crescere continuamente la nostra rete e nell’espansione verso nuovi angoli del mondo. Tashkent offre ai nostri passeggeri che viaggiano dall’Europa, dal Medio Oriente e dalle Americhe l’opportunità di visitare l’Uzbekistan e la regione dell’Asia centrale ed esplorare le meraviglie culturali che queste destinazioni offrono. I viaggiatori che volano con Qatar Airways possono ora avvalersi della possibilità di volare a Tashkent come porta d’accesso alla regione, e non vediamo l’ora di cogliere future opportunità di crescita in Asia centrale”.

Questa espansione consolida ulteriormente l’impegno di Qatar Airways nell’offrire ai passeggeri il maggior numero possibile di collegamenti diretti senza soluzione di continuità.

I membri del Privilege Club di Qatar Airways accumuleranno Avios sui voli e potranno beneficiare di maggiori risparmi quando pagano i voli con una combinazione di contanti e Avios, o Avios Max, quando pagano il 100% della tariffa utilizzando Avios. I membri possono anche spendere Avios per fare shopping e cenare al Qatar Duty Free, per i pacchetti di Qatar Airways Holidays, upgrade di cabina e altro ancora.

