News Brevi – 07.02.2024

AUMENTANO GLI INVESTIMENTI IT DI COMPAGNIE AEREE E AEROPORTI – La spesa dedicata alle tecnologie da parte di aeroporti e compagnie aeree è aumentata di anno in anno fino al 2023, raggiungendo una cifra stimata di 10,8 miliardi di dollari per gli scali e 34,5 miliardi di dollari per i vettori, con oltre due terzi dei CIO di aeroporti e compagnie aeree che prevedono una crescita continua fino al 2024. Gli aeroporti hanno, inoltre, aumentato la spesa IT in percentuale al fatturato nel 2022 e nel 2023, anche a fronte di un aumento della domanda di viaggi, a dimostrazione del ruolo cruciale che la tecnologia svolgerà nell’esperienza di viaggio di prossima generazione. Questa è la fotografia scattata dal 2023 Air Transport IT Insights di SITA, il rapporto che fa il punto sugli investimenti in soluzioni IT da parte di compagnie aeree e aeroporti. Il viaggio dei passeggeri abilitato dalla biometria, l’utilizzo dei dati per sbloccare l’efficienza operativa e soluzioni ecologiche per ottimizzare il consumo energetico e le emissioni emergono tra le principali priorità di investimento tra i CIO del settore del trasporto aereo. David Lavorel, CEO di SITA, ha dichiarato: “Mentre ci avviciniamo a una piena ripresa della domanda per i viaggi aerei, con i voli domestici che superano addirittura i livelli pre-pandemia in alcune aree, le compagnie aeree e gli aeroporti hanno tratto una lezione dalla congestione e dai disservizi osservati negli ultimi due anni. Gli strumenti avanzati di condivisione e analisi dei dati consentiranno di unire gli stakeholder e di identificare opportunità per essere più efficienti e snellire le operazioni. Soluzioni come il total airport management (TAM) e la business intelligence per la gestione dei passeggeri forniscono sia agli aeroporti che alle compagnie aeree una visione in tempo reale sulla gestione delle risorse e del flusso di passeggeri, consentendo risposte agili e collaborative a qualsiasi interruzione di servizio”. Il report 2023 Air Transport IT Insights di SITA è stato condotto da agosto a novembre 2023. L’indagine rappresenta le opinioni di oltre 250 dirigenti senior di compagnie aeree e aeroporti, che coprono un quarto del traffico passeggeri globale.

AIRBUS: ORDINI E CONSEGNE NEL MESE DI GENNAIO 2024 – Airbus ha comunicato gli ordini e le consegne di aeromobili commerciali per il mese di gennaio 2024. A gennaio 2024 sono state effettuate 30 consegne a 18 clienti. Ordini lordi nel mese pari a 31 aerei. Consegne nel 2024 ad oggi: 30 aeromobili a 18 clienti nell’anno.

AERONAUTICA MILITARE: GIURA IL 21° CORSO APPLICATIVO RUOLO NORMALE E RUOLO SPECIALE – Si è svolta martedì 6 febbraio, presso la Sala Teatro dell’Accademia Aeronautica di Pozzuoli, la cerimonia di giuramento individuale di 51 Ufficiali appartenenti al 21° Corso Applicativo, ruolo normale e ruolo speciale. I giovani Tenenti (12 del Genio Aeronautico ruolo normale e 2 del Corpo Sanitario Aeronautico ruolo normale) e i 37 Sottotenenti (28 dell’Arma Aeronautica ruolo speciale, 4 del Genio Aeronautico ruolo speciale e 4 del Corpo di Commissariato ruolo speciale) hanno giurato fedeltà alla Repubblica Italiana in forma individuale, dinanzi alla Bandiera dell’Istituto e alla presenza del Comandante dell’Accademia Aeronautica, Generale di Divisione Aerea Luigi Casali e del Comandante dei Corsi, Colonnello Antonio Corrado. Alla cerimonia hanno partecipato anche i familiari dei giovani giurandi ed una rappresentanza del quadro permanente. Il Corso applicativo ruolo normale e ruolo speciale si compone di due fasi: la prima, definita “militare” e svolta da tutti i frequentatori, ha lo scopo di fornire la preparazione militare di base, prevedendo materie trasversali quali compiti e funzioni di comando, ordinamento della Difesa e dell’Aeronautica Militare, logistica militare, tecniche di comunicazione. La seconda fase invece, detta “professionale”, si svolgerà presso i Reparti di Forza Armata, in base alla categoria assegnata. Tra queste ultime, per i soli Tenenti del Genio Aeronautico ruolo normale, anche Spazio e Cyber, categorie volte a consolidare le competenze di Forza Armata in questi domini emergenti. Come da tradizione, al Corso applicativo è stato assegnato un nome, la cui iniziale viene concordata con i Corso regolare più giovane all’atto dell’incorporamento: “Ermes” identifica il ruolo normale, “Demon”, il ruolo speciale (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

RYANAIR ACCOGLIE CON FAVORE LA SENTENZA DELLA CORTE EUROPEA SUGLI AIUTI DI STATO – Ryanair informa: “Ryanair ha accolto con favore la sentenza del Tribunale dell’UE secondo cui gli aiuti di Stato Covid-19 da 3,4 miliardi di euro concessi dai Paesi Bassi ad Air France-KLM nel 2020 erano illegali. Questa è la seconda volta che il Tribunale dell’UE ha dichiarato illegale questo pacchetto di aiuti. Ryanair chiede ora alla Commissione europea di ordinare ai Paesi Bassi di recuperare immediatamente questo pacchetto di aiuti di Stato illegali multimiliardari da Air France-KLM e di imporre rimedi adeguati per riparare almeno in parte il danno alla concorrenza causato da questo massiccio salvataggio di Stato”. Il portavoce di Ryanair ha dichiarato: “Uno dei più grandi successi dell’UE è la creazione di un vero mercato unico per il trasporto aereo. L’approvazione da parte della Commissione europea dell’aiuto di Stato olandese ad Air France-KLM è in contrasto con i principi fondamentali del diritto dell’UE, come il principio di non discriminazione in base alla nazionalità. La sentenza odierna conferma che la Commissione deve agire in qualità di custode della parità di condizioni nel trasporto aereo e non può approvare aiuti di Stato discriminatori emessi dai governi nazionali. L’intervento della Corte è un trionfo per la concorrenza leale e per i consumatori in tutta l’UE”.

SABRE E REVOLUT OFFRONO ULTERIORI VANTAGGI ALLE AGENZIE DI VIAGGIO – Sabre Corporation, fornitore leader di software e tecnologia che alimenta il settore dei viaggi a livello globale, e Revolut, azienda fintech globale che offre servizi bancari, annunciano oggi i risultati di successo della loro partnership, che sta spingendo il processo dei pagamenti B2B per le agenzie di viaggio. Le due aziende tecnologiche sono riuscite a coinvolgere oltre 40 clienti in meno di un anno e insieme stanno cambiando il panorama finanziario delle agenzie di viaggio. Le carte virtuali di Revolut sono ora generate all’interno della piattaforma Sabre Virtual Payments, consentendo ai clienti di pagare facilmente le compagnie aeree, gli hotel e altri fornitori di viaggi con una maggiore flessibilità e sicurezza. Ciò consente alle agenzie di viaggio che utilizzano Sabre Virtual Payments di usufruire di pratiche più snelle e agili, di personalizzazione e di velocità di commercializzazione.

SAS: IL TRAFFICO DI GENNAIO 2024 – A gennaio hanno viaggiato con SAS 1,5 milioni di passeggeri, ovvero l’1% in più rispetto allo stesso mese dell’anno scorso. La capacità di SAS è aumentata del 5% e l’RPK è aumentato del 9%, rispetto a gennaio 2023. Il load factor per gennaio è stato del 70%. “Siamo lieti di vedere che sempre più persone scelgono di viaggiare con SAS. Per soddisfare la crescente domanda di viaggi, a gennaio abbiamo lanciato il nostro programma estivo, aggiungendo diverse nuove ed entusiasmanti destinazioni in Scandinavia, Europa e Stati Uniti. Abbiamo inoltre annunciato una nuova collaborazione con Airbus, Swedavia, Vattenfall e Avinor, per studiare congiuntamente la fattibilità di infrastrutture per aerei alimentati a idrogeno negli aeroporti di Norvegia e Svezia. Collaborando con alcuni degli attori più forti del settore, stiamo assumendo il nostro ruolo nel guidare la transizione verso il raggiungimento di net-zero emissions”, afferma Anko van der Werff, Presidente e CEO di SAS.

SAS: APPROVATO L’ANNUAL AND SUSTAINABILITY REPORT DEL FY2023 – Durante il Board meeting di SAS AB, il November 2022 – October 2023 Annual and Sustainability Report di SAS Group e della parent company SAS AB è stato presentato e approvato. L’Annual and Sustainability Report è disponibile al link: https://www.sasgroup.net/investor-relations/financial-reports/annual-reports/.

EMIRATES: ESPERIENZA ESCLUSIVA CON EMIRATES SKYWARDS E LVHM – Emirates e Moët Hennessy inaugurano il nuovo anno con un’esperienza esclusiva per i membri Skywards. “Da oggi i soci Elite possono fare un offerta con Skywards Exclusives per un viaggio in Francia con LVMH (Moët Hennessy Louis Vuitton) alla scoperta dei vigneti dello Champagne e delle affascinanti strade di Parigi. A partire da 250.000 Miglia Skywards, l’opportunità include un viaggio di due giorni nello Champagne e un viaggio di due giorni a Parigi. L’offerta è applicabile a tutti i soci Emirates Skywards Gold e Platinum ed è valida per viaggi dal 25 aprile al 29 aprile 2024. Emirates è attualmente l’unica compagnia aerea commerciale al mondo a servire Moët & Chandon e Veuve Clicquot a bordo in Business Class e Dom Pérignon in First Class. I clienti che viaggiano da e per Dubai possono anche godersi un’esclusiva Moët & Chandon Champagne Lounge presso la Business Class Lounge di Emirates nel Concourse B, abbinata a tartine preparate da chef stellati Michelin. Dal 2006, Emirates ha investito più di 1 miliardo di dollari nel suo programma vinicolo. La compagnia aerea è anche il partner globale numero 1 di Dom Pérignon e attualmente offre più di 36 diverse varietà di vini e champagne francesi a bordo dei suoi aerei. Emirates Skywards è rinomato per offrire ai suoi oltre 30 milioni di membri premi su misura e personalizzati, in volo e a terra. Skywards Exclusives è un’iniziativa unica che offre ai membri l’accesso a esperienze esclusive dal portafoglio di sponsorizzazioni di Emirates. I membri possono anche fare offerte o riscattare Miglia per alcuni degli eventi sportivi più prestigiosi del mondo: calcio, golf, tennis, cricket e altro ancora. Per ulteriori informazioni, visitare exclusives.skywards.com”, afferma Emirates.

JETBLUE ANNUNCIA LA NOMINA DEL NUOVO PRESIDENTE – JetBlue ha annunciato oggi la nomina di Marty St. George come prossimo presidente della compagnia, a partire dal 26 febbraio 2024. Riferirà a Joanna Geraghty, JetBlue’s current president and incoming chief executive officer. Dal 2020 St. George ha ricoperto il ruolo di Chief Commercial Officer presso LATAM Airlines Group a Santiago, Cile. Prima di entrare in LATAM ha gestito uno studio di consulenza strategica per compagnie aeree, compreso il ruolo di interim Chief Commercial Officer at Norwegian Air Shuttle ASA. In precedenza è stata membro del gruppo dirigente di JetBlue dal 2006 al 2019. Nell’arco di 13 anni con JetBlue, iniziando come vice president, planning, poi senior vice president marketing and commercial e ultimamente executive vice president and chief commercial officer, St. George è stata un architetto chiave della strategia della compagnia aerea. Prima di JetBlue, ha ricoperto marketing and network planning leadership roles per quasi due decenni presso United e US Airways. Nel suo nuovo ruolo di presidente, St. George guiderà le funzioni commerciali di JetBlue, tra cui marketing, loyalty, network planning, airline partnerships, sales and revenue management, insieme a customer support, enterprise and operational planning, corporate communications. Avrà anche la supervisione di JetBlue Travel Products (JTP), che continuerà ad essere guidata quotidianamente dal suo presidente, Andres Barry. St. George ha affermato: “Sono entusiasta di tornare in JetBlue in questo momento cruciale della sua storia. JetBlue ha persone incredibilmente appassionate e uno dei migliori brand del settore. Sono ansiosa di mettermi al lavoro per contribuire a portare avanti il business a beneficio dei nostri membri dell’equipaggio, dei clienti e dei proprietari”.

IATA ANNNUNCIA IL PROGRAMMA DELLO IATA WORLD CARGO SYMPOSIUM – IATA ha annunciato l’agenda dello IATA World Cargo Symposium (WCS), che presenterà percorsi specializzati su Digitalization, Sustainability, Safety and Security. Il WCS si svolgerà a Hong Kong (SAR), Cina, dal 12 al 14 marzo 2024. “L’Air cargo è un eroe non celebrato dell’economia globale. In tempi normali trasporta circa il 35% del valore delle merci scambiate oltre confine. Durante la pandemia l’Air Cargo ha portato forniture mediche e vaccini dove erano necessari. Oggi sta fornendo un’alternativa di trasporto vitale per alcuni prodotti poiché le rotte marittime del Mar Rosso si trovano ad affrontare l’incertezza geopolitica. Il successo dell’Air Cargo è importante. Quando i leader globali dell’Air Cargo si riuniranno a Hong Kong per lo IATA World Cargo Symposium, garantire l’affidabilità futura e la crescita di questo settore critico sarà al primo posto, con un’agenda incentrata su sustainability, digitalization, safety and security”, ha affermato Brendan Sullivan, Global Head of Cargo, IATA. Ronald Lam, Cathay Group Chief Executive Officer, Willie Walsh, IATA’s Director General e Marie Owens Thomsen, IATA’s SVP Sustainability and Chief Economist, si uniranno a Sullivan nel preparare la conferenza con discorsi programmatici. Saranno seguiti dai principali air cargo experts, tra cui: Tom Owen, Director of Cargo, Cathay Pacific; Michael Steen, Chief Executive Officer, Atlas Air; Vivian Lau, Chief Executive, Jardine Aviation Services Group; Kirsten de Bruijn, Executive Vice President Cargo, WestJet; Marco Bloeman, Managing Director, Accenture and Head of Accenture Cargo. Il tema generale dell’evento, Driving Sustainable and Inclusive Growth, sarà supportato da tre percorsi: Sustainability, Digitalization, Safety & Security. Le strategie inclusive per la gestione delle persone necessarie per guidare il futuro dell’Air Cargo saranno al centro di due workshop chiave del WCS: Building the next generation of talent al Future Air Cargo Executives Summit (FACES); The benefits of competency-based training attraverso lo IATA Competency-Based Training and Assessment Center (CBTA Center). Il vincitore della 3a edizione di IATA FACE UP! verrà deciso al WCS.

QATAR AIRWAYS RICEVE DUE RICNONOSCIMENTI PER LE RISORSE UMANE AGLI INTERNATIONAL BRILLIANCE AWARDS 2024 – Qatar Airways ha ottenuto due riconoscimenti per le Human Resources (HR): “Brilliance Award for Employee Engagement” e “Gold Award for Use of Technology in Internal Communications” agli International Brilliance Awards 2024 a Londra. Gli International Brilliance Awards premiano le aziende che forniscono eccellenza nelle comunicazioni interne e nelle risorse umane in tutto il mondo. Ogni anno i Brilliance Awards celebrano i contributi delle Internal Communications and HR strategies eseguite in modo innovativo. I risultati sono determinati da uno stimato gruppo di esperti di comunicazione interna e risorse umane provenienti da aziende globali tra cui Deloitte, Diageo e LinkedIn. L’Employee Experience team della compagnia aerea è stato premiato per il suo contributo al coinvolgimento e alle comunicazioni dei dipendenti. Inoltre, il team è stato riconosciuto per il suo impegno nella promozione di un ambiente di lavoro orientato all’innovazione. Antonio Schulthess, Chief People Officer di Qatar Airways, ha dichiarato: “Qatar Airways è orgogliosa di fornire ai nostri passeggeri servizi di livello mondiale, cosa che non sarebbe possibile senza la dedizione dei dipendenti. Siamo orgogliosi di ricevere il riconoscimento per gli sforzi di Qatar Airways nel promuovere una cultura di innovazione e creatività. Si riafferma l’ottenimento di questo riconoscimento per la diligenza del team nel progettare, fornire e promuovere esperienze eccezionali per i dipendenti. Rimaniamo impegnati a fornire ai nostri dipendenti i migliori servizi HR”. Il Brilliance in Employee Engagement Award riconosce l’Employee Experience team per la sua importante iniziativa CSR che ha commemorato il mese della sensibilizzazione sul cancro al seno, in cui i dipendenti si sono uniti per una serie di eventi a tema “Think Pink”. Questa iniziativa si è concentrata sull’evidenziazione della causa e sulla raccolta di fondi per sostenere gli sforzi della Qatar Cancer Society. “Brilliance in Use of Technology in Internal Communications” riconosce le strategie innovative per migliorare il coinvolgimento, la collaborazione e la soddisfazione complessiva dei dipendenti. La pluripremiata compagnia aerea ha recentemente lanciato la sua applicazione mobile PeopleX per i suoi dipendenti. PeopleX è uno sforzo di collaborazione tra l’HR Employee Experience e i team IT. L’app funge da gateway verso un ambiente digitale di facile utilizzo per un comodo accesso agli strumenti e alle risorse necessari per i dipendenti.

TEXTRON AVIATION ESPANDE IL SUPPORTO NEL KINGDOM OF SAUDI ARABIA ESPANDENDO LA COLLABORAZIONE CON WALLAN GROUP – Textron Aviation ha annunciato che intende espandere la sua relazione con il longtime channel partner Wallan Group, aggiungendo l’approvazione come authorized service facility for Beechcraft King Air turboprops. Il Beechcraft King Air è progettato e prodotto da Textron Aviation Inc., una società Textron Inc. “Wallan Group ha una comprovata esperienza nel fornire manutenzione di qualità e un servizio eccellente ai nostri Cessna Citation customers”, ha affermato Bob Gibbs, vice president, Special Mission Sales, Textron Aviation. “Con una base consolidata e in crescita di aerei King Air nel Regno, quest’ultima autorizzazione fornisce un livello ancora maggiore di comodità e supporto nel Paese”. “Wallan Group funge da authorized service facility per i Cessna Citation jets dal 2008. Con le vendite mirate e gli sforzi di supporto di Textron Aviation nel Regno, la società attende con impazienza il suo rapporto continuo con il Wallan Group e il supporto dei clienti all’interno del Regno”, conclude Textron Aviation.