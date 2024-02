Piper annuncia il nuovo M700 FURY

Piper Aircraft, Inc. ha annunciato oggi un nuovo modello nella sua PA46 line di high-performance aircraft, il Piper M700 FURY, un single-engine, 700 shp, cabin-class turboprop.

“Il Piper M700 FURY rappresenta il primo passo verso una nuova generazione della M-Class family, superando i precedenti modelli PA46 e diversi velivoli della concorrenza in termini di performance, operational cost efficiencies e valore complessivo. Equipaggiato con il motore Pratt & Whitney PT6A-52, l’M700 FURY vanta una maximum cruise speed di 301 ktas con un max range di 1.149 nm / 1.849 km (alla max cruise speed, 1.424 nm alla normal cruise speed) pur mantenendo il suo Basic Med compliant 6.000-pound MGTOW limit.

Con una 301-knot max cruise speed, l’M700 FURY si distingue come il single-engine aircraft più veloce nella storia di produzione di 87 anni e 134.000 unità di Piper, ed è il secondo modello più veloce di tutti i tempi. Solo il potente Piper Cheyenne 400LS turbine twin è più veloce”, afferma Piper Aircraft.

“L’M700 FURY offre ai nostri clienti un’esperienza di volo basata sulle peformance, con un’economia mai vista prima”, ha affermato John Calcagno, Presidente e CEO di Piper. “Abbiamo ascoltato e abbiamo realizzato. L’M700 FURY racchiude potenza, prestazioni e le misure di sicurezza più avanzate oggi disponibili, oltre ad una proposta di valore complessivo estremamente convincente sia per i privati che per i corporate flight departments”.

“Le modifiche all’airframe per accogliere il motore più potente includono un intake plenum riprogettato e più efficiente che migliora il ram air recovery, nuovi engine mount assemblies e un exhaust stack design migliorato, che massimizza la spinta residua.

L’M700 FURY è dotato del Garmin G3000® avionics system, un touchscreen-controlled glass flight deck. La suite avionica G3000 rappresenta la tecnologia Garmin più sofisticata disponibile e offre il pacchetto più completo, intuitivo e tecnologicamente avanzato sul mercato odierno. Tutto è di serie nell’M700 FURY, insieme all’HALO Safety System (inclusa la Garmin Autoland technology) che è stato certificato per la prima volta sull’M600/SLS.

Il nuovo modello manterrà la Garmin PlaneSync™ technology, che include un 4G LTE Cellular and WiFi® datalink che consente nuove funzionalità avioniche, per semplificare le attività pre-volo e post-volo del proprietario dell’aereo. Piper è anche il primo sul mercato a offrire la remote aircraft status capability di Garmin, che consente ai proprietari di controllare a distanza la quantità di carburante, la posizione dell’aereo, la temperatura dell’olio, la tensione della batteria, il METAR corrente nella posizione dell’aereo e altro ancora tramite l’applicazione Garmin Pilot™. La tecnologia PlaneSync scarica inoltre automaticamente i database in modalità wireless mentre l’aereo è spento e il proprietario è lontano dall’aereo.

Questo nuovo aereo include sei nuovi interior schemes, con nuove pelli e sedili dallo stile estetico che sono stati realizzati con cura pensando al cliente”, prosegue Piper Aircraft.

“La certificazione FAA per l’aeromobile sarà ottenuta entro la fine del primo trimestre 2024, con consegne che inizieranno immediatamente dopo. Le convalide internazionali per Canada, EASA, Regno Unito e Brasile verranno ottenute nella seconda metà del 2024, con consegne ai clienti in quelle regioni entro la fine dell’anno”, conclude Piper Aircraft.

Il motore Pratt & Whitney Canada PT6A-52 di RTX selezionato per equipaggiare il nuovo Piper M700 Fury® single-engine turboprop

Pratt & Whitney Canada ha annunciato che il suo motore PT6A-52 è stato selezionato da Piper Aircraft Inc. per il Piper M700 Fury. Questa è la prima volta che il motore PT6A-52 viene utilizzato per equipaggiare un single-engine turboprop. Pratt & Whitney è un’azienda RTX.

“Durante i nostri 55 anni di collaborazione con Piper, abbiamo avuto il privilegio di equipaggiare alcuni dei single-engine turboprops di maggior successo del settore”, ha affermato Anthony Rossi, vice president, Global Sales and Marketing at Pratt & Whitney Canada. “L’M700 Fury è un’aggiunta evolutiva alla gamma Piper che include i PT6A-42A-powered M500 and M600 programs. In totale abbiamo fornito a Piper 12 diversi modelli di motori PT6A, fornendo 3.100 motori per equipaggiare più di 2.000 aerei Piper”.

“Pratt & Whitney ha lavorato a stretto contatto con Piper per integrare un electronic low-oil-level indicator, il primo dispositivo di questo tipo su un aereo Piper, che facilita il processo pre-volo. Con il PT6A-52 come propulsore, il nuovo Piper M700 Fury offrirà ai suoi clienti:

– Maximum cruise speed di 301 knots true airspeed.

– Class-leading maximum climb rate di oltre 2.000 piedi al minuto.

– Take-off field length and landing performance migliori del 25% rispetto all’aereo M600SLS.

– Capacità di sei passeggeri.

– Maximum take-off weight di 6.000 libbre”, afferma Pratt & Whitney.

“Il Piper M700 Fury evidenzia il rapporto di lunga data tra Piper Aircraft e Pratt & Whitney, consolidando il nostro impegno nel fornire prodotti senza precedenti ai nostri clienti”, ha affermato John Calcagno, president and chief executive officer of Piper Aircraft. “Il motore PT6A-52 dell’M700 Fury mantiene la sua piena potenza di 700 shp fino a 24.000 piedi, conferendo all’aereo una potenza eccezionale ad alta quota”.

“La versatilità e le performance comprovate del PT6A lo rendono il motore preferito per esigenti high-cycle/high-power applications, in single and twin-engine aircraft, per missioni e applicazioni di tutti i tipi. Il PT6A è l’unico motore a ottenere il single engine instrument flight rules status for passenger revenue activity in Nord America, Australia, Europa e Nuova Zelanda, importante per i proprietari/operatori del nuovo M700 Fury che intendono utilizzare l’aereo per trasportare passeggeri paganti.

Gli operatori dei motori PT6A sono supportati da Pratt & Whitney-owned and designated service facilities in tutto il mondo, field support managers in sei continenti, un 24/7 Customer First Centre per un rapido supporto da parte di esperti, le capacità diagnostiche più avanzate per questo segmento del settore, inclusa la Know My PT6 app, e il più grande pool di Pratt & Whitney rental and exchange engines nel settore”, conclude Pratt & Whitney.

(Ufficio Stampa Piper Aircraft – Pratt & Whitney – Photo Credits: Piper Aircraft)