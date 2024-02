oneworld nomina il nuovo CEO

L’alleanza oneworld® ha nominato oggi Nathaniel (Nat) Pieper come nuovo CEO. Pieper, che attualmente è senior vice president of fleet, finance and alliances at Alaska Airlines, membro di oneworld, si unirà all’alleanza nel suo nuovo ruolo il 1° aprile 2024.

In qualità di CEO, Pieper guiderà oneworld durante l’anno di celebrazione del 25° anniversario e si concentrerà sul rafforzamento dell’alleanza tra i suoi partner, per offrire ai clienti un’esperienza di viaggio eccezionale e senza interruzioni in tutto il mondo. Pieper riferirà al Governing Board, composto dai CEO delle compagnie aeree membri.

Robert Isom, American Airlines Chief Executive Officer and oneworld alliance Chairman, ha dichiarato: “Siamo entusiasti di dare il benvenuto a Nat Pieper nel ruolo di CEO di oneworld e non vediamo l’ora che l’alleanza continui il suo percorso di innovazione e collaborazione sotto la sua guida. Con oltre 25 anni di lavoro nel settore, Nat ha l’esperienza necessaria per rafforzare la posizione di oneworld come principale alleanza aerea, modernizzando i viaggi per milioni di clienti e frequent flyer di oneworld”.

Nella sua attuale posizione presso Alaska Airlines, Pieper ha orchestrato l’ingresso della compagnia aerea in oneworld, ha eseguito aircraft transactions per un valore di oltre 9 miliardi di dollari e si è assicurato l’accesso a 5 miliardi di dollari di liquidità per garantire la vitalità di Alaska durante la pandemia. In precedenza Pieper ha ricoperto posizioni dirigenziali presso Delta Air Lines e Northwest Airlines.

Nat Pieper ha dichiarato: “Nella mia airline career, ho ammirato da lontano e ora ho sperimentato in prima persona l’influenza e i vantaggi che l’alleanza oneworld porta a una compagnia aerea e ai suoi clienti. Sono entusiasta di unirmi alla famiglia oneworld e non vedo l’ora di lavorare con tutti i migliori vettori che fanno parte della nostra alleanza. Il futuro dell’alleanza oneworld è luminoso e sono pronto a continuare a sviluppare l’alleanza nei prossimi 25 anni”.

Pieper ha conseguito una laurea in storia presso la Duke University e un Master of Business Administration in finance, strategy and transportation management presso la Kellogg School of Management della Northwestern University.

(Ufficio Stampa oneworld)