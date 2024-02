Emirates potenzia i voli per Osaka, introducendo l’A380 con Premium Economy

Emirates potenzierà i suoi servizi per Osaka con l’introduzione dell’A380 a partire dal 1° giugno 2024. L’A380 impiegato a Osaka sarà dotato dell’ultimo prodotto della compagnia aerea, la Premium Economy, rendendolo il secondo gateway giapponese ad operare con l’aereo aggiornato. Il servizio aggiornato offrirà una maggiore capacità di posti sui voli da e per la seconda città più grande del Giappone, oltre a introdurre la tanto ambita Premium Economy Class per i clienti, nonché interni rinnovati nelle cabine di First, Business ed Economy Class.

Dal 1° giugno, l’A380 a quattro classi di Emirates sostituirà l’aereo Boeing 777-300ER della compagnia aerea che attualmente opera il servizio EK316/EK317 da e per il Kansai International Airport (KIX) di Osaka. Con le operazioni potenziate dell’A380, Emirates offrirà 910 posti settimanali aggiuntivi tra Dubai e Osaka, offrendo maggiori opportunità di collegamento da e oltre Dubai verso destinazioni popolari per i viaggiatori tra cui Milano, Madrid, Brasile, Parigi e Londra. Emirates ha celebrato il 20° anniversario dei suoi servizi tra Dubai e Osaka lo scorso anno e durante quel periodo la compagnia aerea ha trasportato più di 220.000 passeggeri su più di 360 voli tra i due gateway nel 2023.

L’A380 a quattro classi di Emirates operato verso Osaka sarà caratterizzato da 14 suite di First Class, 76 posti reclinabili in Business Class, 56 posti in Premium Economy Class e 338 posti dal design ergonomico in Economy Class. Su un A380 di Emirates a quattro classi, la cabina Premium Economy si trova nella parte anteriore del main deck con 56 posti disposti in una configurazione 2-4-2.

Nel dicembre 2023 Emirates ha lanciato il suo prodotto Premium Economy sulla rotta Dubai-Narita e finora ha raccolto grande interesse da parte dei clienti. Il prodotto distintivo della compagnia aerea è attualmente disponibile sui voli verso altre 14 destinazioni in tutto il mondo, tra cui New York JFK, Los Angeles, San Francisco, Houston, Londra Heathrow, Sydney, Auckland, Christchurch, Melbourne, Singapore, Mumbai, Bangalore, San Paolo e Dubai.

Le operazioni dell’A380 della compagnia aerea verso Kansai International Airport (KIX) avvengono mentre il Giappone prevede un aumento del turismo attraverso le attrazioni uniche situate nella regione del Kansai, come Osaka e Kyoto, oltre a un ricco programma di eventi tra cui l’Osaka-Kansai Expo in programma per il 2025. Emirates opera anche un servizio giornaliero con A380 a quattro classi per Tokyo Narita e un servizio giornaliero con Boeing 777-300ER per Tokyo Haneda. Attraverso le sue operazioni di linea verso i tre maggiori hub di viaggio internazionali del Giappone, Emirates fornisce una comoda connettività aerea per soddisfare la crescente domanda.

Nell’ambito del suo impegno nei confronti dei viaggiatori, lo scorso anno Emirates ha annunciato la ripresa del Chauffeur-drive service a Tokyo Haneda per i clienti di First e Business Class della compagnia aerea. Emirates ha anche introdotto un complimentary shuttle bus service per i clienti di Economy class della compagnia aerea dall’aeroporto di Tokyo Haneda alle principali stazioni ferroviarie: Tokyo (TYO) e Shinagawa (SGW).

(Ufficio Stampa Emirates – Photo Credits: Emirates)