Pilatus: in servizio il primo New South Wales Ambulance PC-24

Pilatus Aircraft informa: “Le New South Wales Ambulance Fixed Wing Aeromedical Operations mettono in servizio il primo Pilatus PC-24, dimostrando come questo aereo continui a essere all’altezza del suo omonimo come unico Super Versatile Jet.

Nel 2021 New South Wales Ambulance ha deciso di acquistare due PC-24 all’avanguardia per aumentare ulteriormente le capacità operative dell’organizzazione. L’operatore utilizzerà il PC-24 per fornire servizi aeromedici alla popolazione del Nuovo Galles del Sud, coprendo un’area di circa 800.000 chilometri quadrati. Si prevede che il Super Versatile Jet effettuerà circa 800 voli, trasferendo circa 6.500 pazienti, durante il suo primo anno di servizio”.

“Il PC-24 non è estraneo all’aeromedical space, è una piattaforma molto ricercata per molte delle principali organizzazioni aeromediche di tutto il mondo. Come l’aereo, l’aeromedical configuration ha dato prova di sé in alcune delle condizioni operative più difficili ovunque. Siamo estremamente orgogliosi che New South Wales Ambulance abbia scelto il nostro aereo per salvare vite umane e servire la propria comunità”, ha affermato Sebastian Lip, CEO di Pilatus Australia.

“Il PC-24 aumenta la capacità delle nostre aeromedical operations ed è ideale per le lunghe distanze che dobbiamo coprire in Australia. Sarà una grande risorsa per il nostro personale clinico e per i pazienti”, ha affermato il dottor Dominic Morgan, NSW Ambulance Commissioner.

(Ufficio Stampa Pilatus Aircraft – © Pilatus Aircraft Ltd – All rights reserved proprietary document)