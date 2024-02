News Brevi – 08.02.2024

AERONAUTICA MILITARE: DOPPIO SOCCORSO CON FALCON 900 DEL 31° STORMO – Un doppio soccorso aereo ha visto impegnato un Falcon 900 del 31° Stormo di Ciampino nella giornata di mercoledì 7 febbraio. Il velivolo ha effettuato il primo trasporto urgente sulla tratta Roma Ciampino-Alghero-Bologna, da qui ha proseguito verso Lecce, per imbarcare un secondo paziente. Entrambi i pazienti necessitavano di raggiungere in poco tempo strutture ospedaliere specifiche per ricevere cure specialistiche salva-vita. Il primo dei due trasporti sanitari si è concluso intorno alle ore 17:00. Il Falcon 900, partito da Ciampino, sede del 31° Stormo dell’Aeronautica Militare, si è diretto ad Alghero per consentire l’imbarco di un uomo di 71 anni ricoverato presso l’Azienda Ospedaliera Universitaria di Sassari e bisognoso di raggiungere il prima possibile il Policlinico di Sant’Orsola di Bologna. Giunto sull’aeroporto emiliano, il velivolo ha ripreso la prontezza operativa a favore, questa volta, di un uomo di 47 anni ricoverato presso l’Ospedale Cardinale G. Panico di Tricase (LE). Giunto sull’aeroporto militare di Lecce intorno alle ore 18.00 e imbarcato il paziente, il velivolo è decollato alla volta di Ciampino, dove è atterrato dopo circa un’ora di volo. Qui l’uomo è stato trasportato in ambulanza verso l’Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini di Roma. Entrambi i pazienti hanno ricevuto assistenza in volo da un’equipe medica. Con il doppio intervento di oggi sono cinque i voli sanitari eseguiti in pochissimi giorni a favore di pazienti bisognosi di cure specialistiche urgenti. Venerdì 2 febbraio infatti è stato il caso di un uomo di 48 anni trasportato da Lecce a Bologna, lunedì 5 febbraio quello di un uomo di 61 anni da Reggio Calabria a Bari, e ieri, martedì 6 febbraio, quello a favore di un bambino di 10 anni, trasportato da Lecce a Firenze. La doppia missione odierna, richiesta, rispettivamente, dalla Prefettura di Sassari e, a seguire, dalla Prefettura di Lecce, è stata immediatamente disposta e coordinata dalla Sala Situazioni di Vertice del Comando della Squadra Aerea, la sala operativa dell’Aeronautica Militare che ha tra i propri compiti anche quello di attivare e gestire i trasporti sanitari urgenti, attraverso i velivoli e gli equipaggi che la Forza Armata tiene in stato di prontezza, 24 ore su 24, ogni giorno dell’anno per questo genere di necessità. Attraverso i suoi Reparti di Volo, l’Aeronautica Militare mette a disposizione mezzi ed equipaggi pronti a decollare in qualunque momento e in grado di operare anche in condizioni meteorologiche difficili per assicurare il trasporto urgente non solo di persone in imminente pericolo di vita, come accaduto oggi, ma anche di organi ed equipe mediche per trapianti. Sono centinaia ogni anno le ore di volo effettuate per questo genere di interventi dagli aerei del 31° Stormo di Ciampino, del 14° Stormo di Pratica di Mare, della 46ª Brigata Aerea di Pisa e dagli elicotteri del 15° Stormo di Cervia (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

AERONAUTICA MILITARE: IL 51° STORMO CACCIA DI ISTRANA OSPITA IL 56° JSF FINANCE AND CONTRACTS COMMITTEE – Dal 29 al 31 gennaio il 51° Stormo di Istrana, nell’ambito delle attività previste in occasione del 56° JSF Finance and Contracts Committee (FCC), ha ospitato i lavori della delegazione appartenente al programma F35 “Lighyning II Joint program office”. Guidata da Mrs Tracy Deans e composta dai rappresentati militari e civili dei Paesi Partner del programma, la delegazione è stata ricevuta dal Comandante del 51° Stormo Caccia, Colonnello Emanuele Chiadroni, che ha sottolineato, nel suo intervento di saluto, la responsabilità e l’importanza di ospitare le attività del Comitato presso le strutture dello Stormo, non mancando di descrivere il ruolo e la missione del 51° Stormo nel contesto della Difesa aerea nazionale e NATO. Il FCC è il forum finanziario del Programma F-35 che si riunisce 4 volte l’anno e che annovera, tra i suoi compiti, la consulenza al JSF Executive Steering Board (JESB) su questioni contrattuali e finanziarie, creando raccomandazioni sulle attività che hanno impatto sui costi di Programma. Il JESB è la massima espressione della Governance del Programma, al quale partecipano i Principals dei Paesi Partner e dei Servicies US dell’F-35 JSF Program (USAF, USN, USMC, UK, Australia, Canada, Danimarca, Italia, Olanda, Norvegia). La sede del Programma è ad Arlington (Virginia), negli Stati Uniti d’America, dove è presente il JPO (Joint Program Office) all’interno del quale l’Italia partecipa con personale dell’Aeronautica Militare e della Marina Militare. Secondo la pianificazione dei meeting, una volta l’anno la riunione si tiene al di fuori del territorio USA e, per il 2024, il Paese organizzatore individuato è stato l’Italia e, in particolare, la sede individuata dal IV Reparto di SGD, dal quale dipende la Direzione di Programma JSF (Joint Strike Fighter), è stata quella del 51° Stormo di Istrana. Durante la permanenza all’Aeroporto di Istrana, la delegazione ha avuto la possibilità di conoscere da vicino le attività svolte dagli uomini e donne dello Stormo e gli Enti che costituiscono l’organizzazione del Reparto, tra cui il 132° Gruppo Volo “E. Buscaglia” che con i velivoli EF 2000 garantisce il servizio di Sorveglianza dello Spazio Aereo Nazionale e NATO. A conclusione dei tre giorni, il Capo Delegazione Mrs Tracy Deans, ha ringraziato il personale dello Stormo per l’ospitalità e il supporto ricevuto, nonché per l’organizzazione messa in campo per la completa riuscita del 56° JSF Finance and Contracts Committee (FCC), spendendo parole di sincero apprezzamento nei confronti del nostro Paese. Il 51° Stormo, dotato di velivoli AMX, AMX -T e F2000, oltre al supporto alle forze di superficie e le operazioni di attacco e ricognizione, è uno dei 6 Stormi dell’Aeronautica Militare che assicurano la difesa aerea nazionale e servizio di Quick Reaction Alert della NATO (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

CONDOR LANCIA LE CONDOR CARDS – Condor informa: “Con le Condor Card la compagnia aerea introduce il suo dedicated loyalty programme, con il quale i viaggiatori possono beneficiare di interessanti vantaggi aggiuntivi. Mentre la Activity Card è adattata alle esigenze degli sportivi, la Family Card offre numerosi vantaggi per le famiglie o gli amici che viaggiano insieme. Di norma l’acquisto conviene a partire dal secondo viaggio entro un anno prenotando un volo di andata e ritorno con Condor”. “Le nostre Condor Card sono pensate appositamente per le famiglie e gli sportivi che amano volare più spesso”, afferma Jens Boyd, Condor Commercial Director. “In quanto compagnia aerea leisure più apprezzata in Germania, offriamo un’ampia gamma di destinazioni attraenti, ideali per rilassarsi con la famiglia o gli amici o per vacanze attive. Per rendere il volo verso queste destinazioni più facile e più conveniente, le Condor Card offrono molti servizi inclusi a un prezzo speciale”. La Activity Card offre numerosi vantaggi per gli sportivi che non vogliono viaggiare senza la propria attrezzatura da golf o subacquea, bicicletta o tavola da surf. Un bagaglio sportivo è gratuito su ogni volo ed è inclusa anche la prenotazione del posto. Con la Family Card gli ospiti di tutte le età possono iniziare la loro vacanza in modo comodo e rilassato. Famiglie e amici che viaggiano insieme beneficiano della prenotazione gratuita del posto per un massimo di quattro ospiti per carta, del bagaglio aggiuntivo, dell’imbarco anticipato e di un dedicated baggage bin. Inoltre tutte le Condor Card comprendono vantaggi aggiuntivi come il check-in anticipato gratuito, offerte esclusive e il supporto personalizzato del Condor Card Service. I vantaggi possono essere utilizzati sui voli Condor e la sua partner airline Marabu. Le Activity and Family Card sono offerte per diverse zone di volo. Per le destinazioni a corto e medio raggio la carta tipo EUROPA è disponibile a partire da 199,99 euro. La carta WORLD è valida anche sui voli a lungo raggio ed è disponibile a partire da 299,99 euro. Per celebrare il lancio Condor offre uno sconto del 10% sull’acquisto della carta. Le Condor Card hanno validità dodici mesi dalla data di acquisto e sono utilizzabili con qualsiasi tariffa. Le Condor Card possono essere acquistate nell’ambito della prenotazione di un volo oppure singolarmente (ad esempio come regalo) presso le agenzie di viaggio e su www.condor.com o telefonicamente.

SAS: ANNUAL GENERAL MEETING IL 18 MARZO 2024 – SAS informa: “Gli azionisti di SAS AB sono invitati a partecipare all’Annual General Meeting lunedì 18 marzo 2024. L’Annual General Meeting si terrà alle ore 10:00 presso la sede centrale della Compagnia. Il Board ha deciso che gli azionisti potranno esercitare i loro diritti di voto durante l’Annual General Meeting anche mediante voto per corrispondenza”.

SAAB RICONOSCIUTA DA CDP NELLA PRESTIGIOSA “A LIST” – Saab è stata riconosciuta per la sua leadership nella trasparenza aziendale e nelle performance riguardo il cambiamento climatico dall’organizzazione globale no-profit CDP, assicurandosi un posto nella sua “A list” annuale. Saab partecipa agli sforzi globali per ridurre le emissioni di carbonio e garantire competitività a lungo termine. Di conseguenza, Saab è una delle poche aziende al mondo ad aver ricevuto un A grade nella climate change category della CDP list. Essendo la prima grande azienda della difesa ad avere i suoi science-based targets approvati nel dicembre 2022, Saab li sta ora rispettando. “La lotta al cambiamento climatico è una delle questioni più importanti del nostro tempo. Siamo orgogliosi che il vasto lavoro svolto dal nostro team ambientale venga ora riconosciuto da un’organizzazione così importante come CDP. Questo è un chiaro segnale che Saab è sulla strada giusta, con la nostra strategia di sostenibilità e la nostra ambizione di essere un sustainability leader nel defence sector”, afferma Viktor Wallström, Senior Vice President and Head of Group Communication and Sustainability at Saab. Come risultato della migliore gestione sia del climate change che della water security, Saab ha aumentato il punteggio in entrambe le aree.

DASSAULT AVIATION E’ UNA DELLE TOP 3 NELL’INDUSTRY SEGMENT NELL’EPOKA 2024 RANKING – Considerando tutte le scuole insieme, Dassault Aviation è una delle 3 migliori aziende nell’Industry segment preferite da studenti e giovani laureati, secondo la classifica Epoka 2024. “Considerando tutti i settori insieme, siamo il 2° datore di lavoro più popolare tra i giovani laureati in ingegneria e ci classifichiamo nella TOP 20 generale. Questa è l’undicesima edizione di questa classifica di riferimento, realizzata quest’anno dall’agenzia Epoka in collaborazione con Ifop Group e il suo Occurrence Institute. Per realizzare questo studio, da ottobre a dicembre 2023, circa 15.000 studenti, neolaureati ed ex studenti dai 20 ai 30 anni delle principali scuole e università di ingegneria e management sono stati intervistati da un panel di oltre 250 aziende e istituzioni di tutti i settori”, afferma Dassault Aviation.

ANA HOLDINGS NOMINATA NELLA “A LIST” DI CDP – ANA HOLDINGS INC. è stata riconosciuta per la sua leadership nella trasparenza aziendale e nelle performance in materia di cambiamento climatico dall’organizzazione no-profit ambientale globale CDP, essendo stata nominata nella sua “A List” annuale per il secondo anno consecutivo. “Tra le compagnie selezionate quest’anno, ANA HD è l’unico gruppo aereo al mondo ad essere selezionato per due anni consecutivi. Attraverso l’iniziativa ANA Future Promise, ANA investe e sostiene azioni per ridurre al minimo il cambiamento climatico e ha dato priorità a questo obiettivo come uno degli imperativi strategici più importanti. ANA HD ha stabilito strategie di transizione climatica per diventare carbon neutral entro l’anno fiscale 2050 e raggiungere i traguardi precedenti. I nostri sforzi per ridurre le emissioni di CO2 nelle operazioni degli aerei sono incentrati su tre pilastri: utilizzare SAF (Sustainable Aviation Fuel) attraverso iniziative con le parti interessate; miglioramenti operativi; introduzione di aerei a basso consumo di carburante. Per garantire il rispetto dei nostri impegni, abbiamo fissato un obiettivo per ridurre le emissioni di CO2 e ottenuto la science-based targets (SBT) certification”, afferma ANA.

LUFTHANSA TECHNIK FIRMA CONTRATTO CON CHINA SOUTHERN AIRLINES PER APU SERVICE SULLA A350 FLEET – China Southern Airlines e Lufthansa Technik hanno firmato un contratto esclusivo di otto anni riguardante il supporto tecnico per le auxiliary power units (APUs) della flotta A350 della compagnia aerea, composta attualmente da 20 aeromobili. Secondo l’accordo a lungo termine, Lufthansa Technik fornirà maintenance, repair and overhaul (MRO) services per l’Honeywell HGT1700 negli specialized APU workshops dell’azienda ad Amburgo, Germania. Scelto come partner di manutenzione dal produttore Honeywell, Lufthansa Technik è official warranty station e ha ottenuto l’approvazione per eseguire MRO services su questo tipo di APU, costruito esclusivamente per l’Airbus A350. La nuova cooperazione consiste in un ampio MRO service portfolio, che copre spare APU support and engineering services per tutta la durata del contratto. Se la compagnia aerea con sede a Guanghzou dovesse optare per ulteriori A350, l’accordo coprirebbe anche questi. “Con l’esperienza di volo sui nostri numerosi Airbus A350, soddisfiamo migliaia di clienti ogni giorno”, ha affermato Wu Rongxin, Executive Vice President of China Southern Airlines. “Essendo la più grande compagnia aerea cinese, vogliamo garantire ai nostri passeggeri le migliori condizioni operative e Lufthansa Technik ci ha supportato per raggiungere questo obiettivo. Con una lunga storia di collaborazione che dura da oltre un decennio e copre vari prodotti e servizi, siamo fiduciosi nell’affidare a Lufthansa Technik questo contratto a lungo termine. Siamo lieti di estendere il nostro rapporto con un partner così affidabile”. “Questa nuova collaborazione rappresenta la prossima pietra miliare tra China Southern Airlines e Lufthansa Technik e siamo molto orgogliosi di essere selezionati come partner ufficiale certificato che fornisce APU services”, ha affermato Dennis Kohr, Senior Vice President Corporate Sales Asia Pacific. “Le APU sono risorse tecniche complesse. L’aver precedentemente fornito exceptional services su motori e componenti ha dato a China Southern Airlines la garanzia di poter contare su di noi anche in questo campo. Siamo lieti di approfondire ulteriormente la nostra partnership con questo contratto esclusivo a lungo termine”.

GLI F-35 NORVEGESI TORNANO IN ISLANDA – “Gli F-35 norvegesi condurranno NATO air policing dalla base aerea di Keflavík fino a metà febbraio, pronti 24 ore su 24, 7 giorni su 7, per intercettare e scoraggiare le minacce nell’Artico. Questa è la quarta volta che gli F-35 norvegesi vengono schierati in Islanda per supportare la missione di sorveglianza aerea della NATO. Più vicino a casa, gli F-35 norvegesi sono in allerta tutto l’anno dalla base aerea di Evenes. Solo lo scorso anno, gli F-35 norvegesi hanno volato per più di 4.000 ore: un nuovo record e un risultato significativo per la Royal Norwegian Air Force. La presenza dell’F-35 in Europa è un potente esempio di deterrenza alleata”, afferma il comunicato.

EMIRATES CELEBRA IL CARNEVALE DI RIO – Emirates informa: “Dal 9 al 17 febbraio, sui voli da e per Dubai-Brasile, i clienti Emirates verranno viziati con piatti brasiliani classici e colorati per celebrare l’occasione del Carnevale. I clienti che viaggiano da Dubai al Brasile in First, Business e Premium Economy Class potranno gustare la tradizionale Picanha servita con farofa, fagioli neri brasati, cavolo saltato, riso al vapore. Il dessert sarà una deliziosa cheesecake Brigadeiro con crema inglese al cocco, guava e coulis di frutto della passione, e il tocco di colori vivaci per cui il Carnevale è noto. In Economy Class i clienti possono banchettare con Bife com cebola. I clienti possono concludere il pasto con una cheesecake Brigadeiro e una ganache al cioccolato. Dal Brasile a Dubai, i passeggeri di First, Business e Premium Economy Class possono assaporare costolette di manzo brasiliano con riso al pesto di coriandolo, seguite da cheesecake al cocco con i dolci sapori della marmellata di frutto della passione, marmellata di fragole, salsa dulce de leche e profumato cocco tostato. I passeggeri della Economy Class potranno assaporare un tradizionale Picadinho de Caranaval. Coloro che tornano a casa per le vacanze possono entrare nell’atmosfera festosa con 12 film brasiliani e brani senza tempo in playlist con artisti iconici come Sergio Mendes e Gilberto Gil”.

IBERIA RILANCIA LE SUE CARTE REGALO PER SAN VALENTINO – Ancora una volta, Iberia lancia la sua tradizionale carta regalo con sconti fino al 10% a seconda dell’importo. “Il processo di acquisto non potrebbe essere più semplice: basta andare su https://www.iberia.com/es/tarjeta-regalo/, cliccare su “Acquista una carta regalo” nel banner principale della pagina, quindi scegliere l’importo. La tessera da 50 euro costa 47,5 euro, querlla da 100 euro è disponibile a 94 euro, quella da 300 euro costa 276 euro, quella da 500euro è in vendita a 450 euro. Il mittente può personalizzare la cartolina e dedicare alcune parole al destinatario. La compagnia offre la possibilità di stamparlo o di inviarlo via email. Iberia concede un anno di tempo a partire dal momento dell’acquisto per decidere e pianificare nei dettagli un viaggio. In questo modo, i clienti possono riflettere attentamente sulla destinazione in cui vorrebbero viaggiare e sulle date in cui desiderano viaggiare. Una volta deciso, non resta che riscattare la card. Le carte regalo sono valide per i voli operati da Iberia, Iberia Express e Iberia Regional Air Nostrum.

LEONARDO: ON-LINE IL NUOVO CODICE DI CONDOTTA PER I FORNITORI – Maggiore tutela delle persone, integrità, principi di correttezza, trasparenza e responsabilità, protezione delle informazioni e della privacy. Queste sono alcune delle linee guida indicate nel nuovo Codice di Condotta per i Fornitori di Leonardo, nel quale vengono ribaditi i valori che caratterizzano l’operato del Gruppo e ai quali devono uniformarsi anche gli oltre 10.000 supplier a livello mondiale. Con la pubblicazione del nuovo Codice di Condotta per i Fornitori “Our future together”, Leonardo sottolinea l’importanza dei principi etici nella conduzione del business, promuovendoli – oltre che al proprio interno – con maggiore decisione verso i partner esterni. La condivisione dei medesimi valori e standard di comportamento è, infatti, un prerequisito essenziale per una conduzione delle attività aziendali ispirata – lungo l’intera filiera – a criteri di responsabilità sociale e ambientale. Il Codice riafferma il valore del rispetto dei diritti umani, della diversità e inclusione, dei lavoratori diretti e di quelli dei fornitori, oltre che il diritto alla privacy e alla protezione dei dati personali. Mette inoltre in evidenza l’importanza dell’integrità e dell’etica aziendale, nonché dei principi di sostenibilità ambientale e di decarbonizzazione, come presupposti necessari per garantire un progresso duraturo a beneficio delle persone e del pianeta. Sono anche rafforzate le indicazioni ai fornitori per soddisfare gli obiettivi di sviluppo sostenibile (Sustainable Development Goals – SDG) fissati dall’Agenda 2030 delle Nazioni Unite. In particolare, l’SDG 8 (incentivare una crescita economica duratura, inclusiva e sostenibile, un’occupazione piena e produttiva e un lavoro dignitoso per tutti), l’SDG 9 (costruire una infrastruttura resiliente e promuovere l’innovazione e una industrializzazione equa, responsabile e sostenibile), l’SDG 12 (garantire modelli sostenibili di produzione e di consumo) e l’SDG 13 (adottare misure urgenti per combattere il cambiamento climatico e le sue conseguenze).

MARHABA PORTA I MIGLIORI SERVIZI I OSPITALITA’ AEROPORTUALE A MILANO MALPENSA – marhaba, marchio leader a livello globale nell’ospitalità aeroportuale, ha stretto una partnership con SEA Aeroporti di Milano per portare l’esperienza dei passeggeri a un nuovo livello nel più grande aeroporto internazionale del Nord Italia. marhaba offre ora i suoi servizi Meet & Greet, rinomati in tutto il mondo, per aiutare i viaggiatori a godere di un viaggio sicuro, senza intoppi e memorabile a Milano Malpensa. Potranno usufruire dei servizi Meet & Greet di marhaba a Milano i passeggeri in arrivo e quelli in partenza. Il personale dedicato al servizio marhaba daranno un caloroso benvenuto ai clienti e li accompagneranno attraverso le formalità aeroportuali fino all’area degli arrivi o al gate di partenza. SEA Aeroporti di Milano fornirà servizi personalizzati tra cui il Fast Track per i controlli di sicurezza. e l’accesso alle proprie lounge per i servizi “Gold”. I servizi di ospitalità aeroportuale di marhaba potranno essere apprezzati sia dai viaggiatori d’affari che da quelli di piacere, permettendo di rafforzare ulteriormente l’offerta e la posizione di Milano Malpensa come aeroporto internazionale di spicco, un hub globale per fiere, conferenze ed eventi. Shahab Al Awadhi, responsabile di marhaba Global, ha dichiarato: “Siamo orgogliosi di collaborare con il Gruppo SEA per portare l’esperienza aeroportuale a nuovi livelli presso l’aeroporto di Milano Malpensa. Questa partnership a lungo termine riunisce due organizzazioni leader accomunate dall’obiettivo di elevare l’esperienza in aeroporto. Lavoreremo a stretto contatto per offrire ai passeggeri comfort, comodità e qualità senza pari durante tutto il loro viaggio. Non vediamo l’ora di contribuire alla crescita continua dell’aeroporto di Malpensa”. “Milano Malpensa si arricchisce di un innovativo servizio di “Meet& Greet” in grado di soddisfare i clienti più esigenti”, dichiara Luigi Battuello, Direttore Commerciale Non Aviation di SEA Aeroporti di Milano. “La nuova partnership con marhaba, azienda internazionale di altissima esperienza nel settore, offrirà una duplice scelta di servizi a Malpensa. L’assistenza personalizzata sarà disponibile per tutti i passeggeri intercontinentali, in partenza e in arrivo. Questa partnership prestigiosa conferma gli sforzi di SEA, il gestore degli aeroporti di Milano Linate e Milano Malpensa, nel raggiungere la massima soddisfazione del cliente secondo i più alti standard internazionali, affiancando all’ospitalità delle proprie lounge un’ampia gamma di assistenza personalizzata”.

DELTA: 2023 RICCO DI AGGIORNAMENTI PER LE PREMIUM LOUNGE – Il 2023 ha visto importanti aggiornamenti e aggiunte alla rete Delta Sky Club, con cinque nuovi Club e due sedi ampliate o riaperte. Il 2024 si preannuncia ancora più ricco di eventi, poiché la tanto attesa esperienza nella lounge premium di Delta offre un nuovo e più elevato livello di servizio e ospitalità ai clienti a JFK, LAX e BOS. La visione di Claude Roussel, Vice Presidente – Sky Club and Lounge Experience, per il cliente è chiara: “Vogliamo che ciascuno dei nostri ospiti riceva un livello di servizio altamente personalizzato e dedicato. Non basta avere spazi belli e offerte eccezionali. I clienti della Premium Lounge dovrebbero sentirsi accolti e conosciuti quando varcano la soglia, proprio come farebbero nel loro hotel o ristorante preferito. Non vediamo l’ora di offrire quel caloroso benvenuto e di rendere il “premium” personale per ogni ospite”. Delta aprirà cinque nuove lounge nel 2024, aggiungendo più di 2.700 posti alla sua rete di lounge tra il 2023 e quest’anno.