Secondo Standard & Poor’s, LATAM Airlines è il gruppo aereo più sostenibile dell’America Latina

LATAM Airlines è il gruppo aereo con le migliori prestazioni in termini di sostenibilità di tutta l’America Latina, nonché il settimo a livello globale, secondo la recente valutazione Corporate Sustainability Assessment (CSA) stilata da Standard & Poor’s (S&P Global).

Oltre a questo risultato, è stato l’unico gruppo aereo della regione ad essere presente nell’edizione 2024 del “Sustainability Yearbook”, annuario in cui la prestigiosa agenzia di rating mette in evidenza le aziende che hanno avuto una crescita eccezionale nella valutazione della gestione della sostenibilità, distinguendosi così per le pratiche ambientali, sociali e di corporate governance.

“Oggi la sostenibilità è la roadmap per l’intero gruppo e un filtro per ogni singolo step, siamo consapevoli che sia necessario giocare un ruolo attivo nelle comunità dove operiamo. Essere riconosciuti come il gruppo aereo più sostenibile della regione è il risultato di un lavoro sistematico verso la neutralità carbonica e verso un modello economico circolare, che contribuisce al nostro impegno contro il cambiamento climatico e aggiunge valore alle comunità che colleghiamo”, ha sottolineato Juan José Toha, Direttore Corporate Affairs and Sustainability di LATAM Airlines Group.

Per essere inserite in questa classifica annuale, le aziende devono ottenere un punteggio entro il 15% più alto rispetto ad altre realtà del loro settore e raggiungere un punteggio S&P Global Sustainability entro il 30% delle aziende più performanti nella loro area. Nell’edizione 2024, sono state prese in considerazione 9.400 aziende, di cui 61 compagnie aeree; solo 7 sono state selezionate ed incluse nell’annuario.

(Ufficio Stampa LATAM Airlines Group – Photo Credits: LATAM Airlines Group)