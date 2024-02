Emirates nominata Global Airline Partner dell’NBA e Title Partner della Emirates NBA Cup

Emirates e la National Basketball Association (NBA) hanno annunciato oggi una multiyear global marketing partnership che nomina Emirates Official Global Airline Partner of the NBA. “La collaborazione rende Emirates anche inaugural title partner della NBA Cup, precedentemente denominata NBA In-Season Tournament, nonché il primo in assoluto referee jersey patch partner.

In qualità di first title partner della Emirates NBA Cup, la compagnia aerea globale sarà presentata attraverso un co-branded Emirates NBA Cup event logo, con una co-branded promotion pianificata nella NBA global social media community e in-arena signage durante le Emirates NBA Cup Semifinal and Championship games a partire dalla prossima stagione.

Il logo Emirates sarà presente anche su tutte le maglie degli arbitri NBA, a partire dall’NBA All-Star Game 2024, che si svolgerà domenica 18 febbraio alle 20:00″, afferma Emirates.

“Siamo orgogliosi di stabilire una global marketing partnership con la National Basketball Association per diventare il suo Official Global Airline Partner”, afferma His Highness Sheikh Ahmed bin Saeed Al Maktoum, Emirates Group Chairman and Chief Executive. “Questa collaborazione vedrà Emirates diventare anche il primo referee jersey patch partner della lega e l’inaugural title partner della NBA Cup. Considerata la popolarità del basket in tutto il mondo, siamo entusiasti di lavorare con uno dei campionati professionistici più riconosciuti e prestigiosi a livello mondiale. L’NBA rappresenta una preziosa aggiunta al nostro portafoglio di sponsorizzazioni, in quanto ci consente di entrare in contatto con una vasta base di fan globale, anche negli Stati Uniti, dove il gioco è parte integrante della cultura sportiva del Paese”.

“Emirates è una compagnia aerea di livello mondiale che condivide il nostro impegno nel coinvolgere i fan di tutto il mondo in modi nuovi e creativi”, ha affermato Mark Tatum, NBA Deputy Commissioner and Chief Operating Officer. “Mentre il basket continua ad essere riconosciuto come lo sport in più rapida crescita a livello globale, questa collaborazione mostrerà l’entusiasmo dell’NBA ai milioni di persone che volano con Emirates ogni anno”.

“La sponsorizzazione consentirà inoltre a Emirates di godere di una presenza in altri eague events, anche come partner di NBA Crossover, un coinvolgente evento per i fan presso l’NBA All-Star, e come presenting partner dell’NBA Finals Legacy Project. Il brand Emirates sarà visibile anche attraverso la segnaletica virtuale nell’arena e sulla parte superiore del tabellone durante le partite NBA trasmesse in televisione a livello nazionale, a partire dall’NBA All-Star Game 2024.

Emirates coinvolgerà i fan dell’NBA in tutto il mondo come partner di selezionati preseason and regular-season NBA Global Games e attraverso eventi interattivi per i fan della lega, tra cui “NBA District” e “NBA House”.

I fan avranno l’opportunità di guardare i contenuti NBA su tutti i voli Emirates tramite il sistema di intrattenimento a bordo della compagnia aerea, inclusi documentari di lunga durata, profili dei giocatori, interviste e altro ancora.

La partnership consentirà inoltre agli appassionati di basket di acquistare un’ampia gamma di prodotti ufficiali NBA, tra cui palloni da basket, abbigliamento sportivo e oggetti da collezione vintage, con collaborazioni in co-branding che seguiranno entro la fine dell’anno. La merce sarà venduta presso l’Emirates Store ufficiale presso la sede centrale di Emirates a Dubai e online su www.emirates.store, che consegna in tutto il mondo. I membri Emirates Skywards possono anche riscattare le Miglia per acquistare articoli della gamma.

La patch di Emirates sarà presente anche sulle maglie di tutti gli arbitri della Women’s National Basketball Association (WNBA), a partire dalla stagione 2025, e della NBA G League, official minor league of the NBA, a partire dalla stagione 2024-25.

Il 73esimo NBA All-Star Game si svolgerà alla Gainbridge Fieldhouse di Indianapolis, Indiana e raggiungerà fan in 214 paesi e territori in 60 lingue su televisione, media digitali e social media”, prosegue Emirates.

“Emirates sostiene da quasi 30 anni il basket nella regione, contribuendo a entrare in contatto con i fan di questo sport popolare negli Emirati Arabi Uniti e in Libano e fornendo una piattaforma per mettere in risalto le stelle più brillanti.

Il portafoglio di sponsorizzazioni globali di Emirates comprende partnership con i migliori club sportivi, tornei, eventi culturali di alto profilo e altro ancora. L’associazione di Emirates con NBA sosterrà gli sforzi della compagnia aerea per raggiungere un’enorme base di fan negli Stati Uniti e in tutto il mondo attraverso una passione condivisa per lo sport del basket.

Emirates offre attualmente servizi verso 12 gateway statunitensi, tra cui Boston Logan International Airport (BOS), New York John F. Kennedy International Airport (JFK), Los Angeles International Airport (LAX), Houston George Bush Intercontinental Airport (IAH), Chicago O’Hare International Airport (ORD), Washington D.C. Dulles International Airport (IAD), Seattle Tacoma Airport (SEA), Newark Liberty International Airport (EWR), Dallas-Fort Worth Airport (DFW), San Francisco International Airport (SFO), Miami International Airport (MIA), Orlando International Airport (MCO)”, conclude Emirates.

(Ufficio Stampa Emirates – Photo Credits: Emirates)