News Brevi – 09.02.2024

MINISTERO DELLA DIFESA: ALLA CONFERENZA DEDICATA ALLE DISCIPLINE STEM ANCHE GLI ALLIEVI DEL LICEO DELL’AERONAUTICA MILITARE “G. DOHUET” – Nell’ambito della prima settimana nazionale (4 – 11 febbraio) dedicata alla divulgazione delle discipline STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics), istituita con la legge 187 del 24 novembre 2023, il Ministero della Difesa ha promosso una sua iniziativa, organizzata dal Sottosegretario di Stato alla Difesa, sen. Isabella Rauti. Al fine di incentivare e promuovere lo studio delle materie STEM, il sottosegretario Rauti – con delega del Dicastero alla Formazione e alle Pari Opportunità – ha invitato gli studenti dei quattro licei militari italiani a cimentarsi nella realizzazione di progetti di carattere tecnico-scientifico, sotto la guida di quattro Ufficiali donne delle Forze Armate e dell’Arma dei Carabinieri, in possesso di lauree in discipline STEM. Tra i giovani ragazzi e ragazze che hanno partecipato all’iniziativa, anche cinque allievi della Scuola Militare Aeronautica “G. Douhet” di Firenze, i quali, supervisionati dal Capitano Adriana Marcucci del Centro Nazionale di Meteorologia e Climatologia Aerospaziale, hanno sviluppato un progetto volto a studiare l’ultima frontiera della meteorologia: lo space weather. Tale disciplina studia gli effetti dell’attività solare – radiazione elettromagnetica e flusso di particelle cariche – sul funzionamento e sull’affidabilità dei sistemi satellitari e tecnologici terrestri, da cui siamo sempre più dipendenti. Il Piano di Offerta Formativa della Douhet, già da diversi anni prevede un potenziamento delle discipline di ambito STEM, attraverso un incremento delle ore di insegnamento e l’incoraggiamento alla discussione e alla partecipazione attiva degli allievi alla risoluzione di problemi reali (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

SAS ESTENDE IL CONTRATTO CON EQUINOR – SAS ha firmato un’estensione del contratto di tre anni con Equinor sia per i viaggi domestici che internazionali. Il contratto con Equinor rappresenta un contributo significativo al volume di passeggeri di SAS in Norvegia. SAS è stata scelta sulla base di una rete estesa, orari interessanti, condizioni commerciali e una delle flotte più moderne d’Europa. “Siamo lieti che Equinor abbia scelto ancora una volta SAS come vettore preferito per i viaggi d’affari, dimostrando una fiducia continua nei nostri confronti per i prossimi tre anni. Le priorità strategiche di SAS per mantenere e rafforzare ulteriormente la nostra posizione nel mercato dei viaggi scandinavo si fondano su una buona cooperazione con le più grandi aziende norvegesi e la collaborazione di lunga data con Equinor rimane molto importante per SAS”, afferma Paul Verhagen, Chief Commercial Officer at SAS.

HONEYWELL PRESENTA EXPERION® PKS R530 – Honeywell annuncia l’introduzione di nuove funzionalità di automazione in Experion® Process Knowledge System (PKS), con la release R530. L’aggiornamento tecnologico integra nuove funzionalità che rafforzano le installazioni delle sale di controllo esistenti attraverso gli aggiornamenti sia del firmware che del software e supporta l’allineamento dell’offerta di Honeywell a una serie di trend che sono sempre più rilevanti: l’automazione, il futuro dell’aviazione e la transizione energetica. Quest’ultima release si basa sugli oltre 20 anni di esperienza di Honeywell in questo specifico ambito tecnologico ed espande il supporto di Experion PKS Highly Integrated Virtual Environment (HIVE), rendendo il sistema preesistente più smart nell’assegnare automaticamente i controlli e nel connettersi a più dispositivi. La piattaforma sarà ora in grado di integrare nuove funzionalità specifiche e iniziative di digitalizzazione e sostenibilità promosse da Honeywell, come ad esempio Honeywell Manufacturing Excellence, il monitoraggio delle emissioni e il battery energy storage.

EMIRATES CELEBRA IL CAPODANNO LUNARE A BORDO E NELLE LOUNGE – Celebrando il Capodanno lunare il 10 febbraio e annunciando l’anno del Drago, i clienti Emirates possono abbracciare la fortuna con menu curati nelle lounge Emirates di Dubai, Singapore, Bangkok, Shanghai e Pechino. “I clienti Emirates su rotte selezionate verranno viziati con un dessert per il Capodanno lunare, una deliziosa torta al litchi Red Velvet in First e Business Class e una cremosa mousse al litchi Red Velvet in Economy Class. I clienti di First e Business Class riceveranno inoltre una tradizionale busta rossa piena di monete di cioccolato, per condividere la buona fortuna e gli auguri per il nuovo anno. Per celebrare il capodanno lunare, le lounge Emirates di Dubai offriranno una serie di piatti festivi il 10 febbraio. Nella Emirates Lounge Singapore, i clienti possono festeggiare la giornata con salsiccia di pollo cinese in foglie di loto e riso. Nella Emirates Lounge di Bangkok, i clienti verranno tentati dal manzo in agrodolce o dal riso al pollo hainan, seguito da un dessert all’arancia. A Pechino i clienti possono concedersi un gambero Gongbao con anacardi seguito da un budino di riso degli otto tesori, mentre a Shanghai il capodanno lunare sarà celebrato con pesce mandarino in agrodolce o strisce di manzo fritte nel wok con pepe misto, seguite da una torta di velluto rosso. Tutti i clienti Emirates sono invitati a usufruire delle lounge Emirates. I clienti di First Class e Business Class possono accedere gratuitamente a tutte le lounge, così come i soci Skywards Silver, Gold e Platinum. Gli altri passeggeri possono provare la lounge a partire da 160 USD, godendo dei servizi fino a quattro ore prima del volo. A bordo di Emirates, i clienti che celebrano il Capodanno lunare possono entrare nello spirito con 21 film in mandarino e 12 film in cantonese”, afferma Emirates.

ETIHAD DIVENTA OFFICIAL SPONSOR DEI CHENNAI SUPER KINGS – Etihad Airways annuncia la sua nuova avventura come sponsor ufficiale dei Chennai Super Kings. La partnership è stata rivelata durante una cerimonia speciale tenutasi a Chennai, città natale dei CSK. “Accolto da 2.000 fan entusiasti, l’evento di inaugurazione si è tenuto a Kalaivanar Arangam, alla presenza dei dirigenti della squadra e dei giocatori del Chennai Super Kings, che si sono uniti all’equipaggio di cabina di Etihad sul palco indossando le loro nuove maglie che mostravano con orgoglio il logo della compagnia aerea. Nell’ambito di questa partnership, Etihad mira a migliorare l’esperienza dei fan impegnandosi in attività, promozioni e iniziative uniche durante la prossima stagione”, afferma Etihad. Arik De, Chief Revenue and Commercial Officer, Etihad Airways, afferma: “Oggi segna l’inizio di un viaggio straordinario dando il benvenuto ai Chennai Super Kings nel nostro portfolio sportivo. La risonanza globale del cricket unisce diverse comunità, riflettendo la condivisione valori di Etihad e Chennai Super Kings. La nostra collaborazione va oltre la sponsorizzazione: è una celebrazione di un’etica condivisa, una testimonianza dello spirito collettivo di Etihad e dei Chennai Super Kings”. Questa collaborazione strategica consolida l’impegno di Etihad nei confronti del mercato indiano e la sua dedizione alla promozione di connessioni significative con le vivaci comunità dell’India. Etihad fornisce un totale di 165 voli settimanali verso 10 città indiane, collegando i passeggeri indiani a più di 70 destinazioni in tutto il mondo. Recentemente la compagnia aerea ha lanciato due nuove rotte per Kozhikode e Thiruvananthapuram e ha anche aumentato le frequenze verso Mumbai e Delhi da due voli a quattro voli al giorno.

AEROPORTI DI ROMA LANCIA “RELAX & FLY” – Aeroporti di Roma informa: “Per alcune persone prendere un aereo è un’esperienza divertente e per molti ancora ha un vero e proprio significato di libertà, tuttavia la paura di volare, comunemente nota come aviofobia, è ancora molto diffusa. Così diffusa che ADR – Aeroporti di Roma ha deciso di offrire uno strumento in più ai passeggeri e alle passeggere che vorrebbero godersi il viaggio e l’esperienza del volo e, magari, scoprire qualcosa di più su sé stessi. A questo scopo è nato Relax & Fly, una serie di podcast prodotta da Chora Media in collaborazione con ADR – Aeroporti di Roma. Attraverso cinque episodi della durata di circa 15 minuti ciascuno, lo psicoterapeuta Alberto Pellai, il comandante Andrea Nobile e Ilaria Petrini, responsabile del corso “Voglia di Volare” di ITA Airways, forniscono informazioni e consigli utili ai passeggeri desiderosi di affrontare il viaggio in aereo senza ansie o timori. Ciascun episodio offre inoltre spunti pratici ed esercizi per adottare i suggerimenti introdotti nel corso della serie. Il progetto rientra nella collaborazione tra Chora Media e Aeroporti di Roma che mira alla creazione di un Audioporto, ovvero di un luogo di ascolto e fruizione della cultura, attraverso contenuti audio a disposizione di tutti. Relax & Fly è disponibile con i primi tre episodi a partire da venerdì 9 febbraio sulle principali piattaforme audio gratuite: Spotify, Apple Podcast, Spreaker e Google Podcasts, oltre ad essere scaricabile in aeroporto poco prima del volo”.

L’EASA PUBBLICA MATERIALE INFORMATIVO PER L’RP4 DEL SES ATM PERFORMANCE SCHEME – Il 4th Reference Period (RP4) del Single European Sky ATM Performance Scheme inizierà il 1° gennaio 2025. La Commissione europea ha incaricato l’EASA di preparare il materiale guida che supporterà RP4 Safety implementation and measurement secondo l’Implementing Regulation (EU) 2019/317. Il materiale è stato pubblicato utilizzando il Comment Response Tool (CRT) dell’Agenzia. Le parti interessate dell’EASA e gli Stati membri che partecipano all’RP4 sono invitati a commentare la bozza del materiale fino al 23 febbraio 2024. La guidance fornisce questionari significativamente aggiornati che possono essere utilizzati per determinare la maturità dell’efficacia del Safety Management SKPI per Air Navigation Service Providers e Network Manager. Una volta consultato, il materiale finale sarà fornito alla Commissione Europea per la pubblicazione sull’European Single Sky Portal.

AIR CANADA: BORSE DI STUDIO PER ASPIRANTI AIRCRAFT MAINTENANCE ENGINEERS (AME) – Air Canada ha annunciato un accordo con sette college in tutto il Paese per fornire assistenza finanziaria agli studenti che si identificano come donne o minoranze visibili che stanno proseguendo gli studi come Aircraft Maintenance Engineers (AMEs). Questa nuova borsa di studio rafforza l’impegno di Air Canada nel sostenere l’accesso degli studenti sottorappresentati a questo percorso di carriera altamente desiderabile. Uno studente di ciascuna scuola riceverà una borsa di studio di 1.500 dollari per sostenere i costi della propria istruzione per diventare AME. Agli studenti che ricevono una borsa di studio verrà offerta l’opportunità di un tirocinio presso Air Canada Maintenance. La convenzione iniziale con le scuole è di tre anni.

TEXTRON SYSTEMS: ATAC RICEVE UN RICONOSCIMENTO DALLA FAA – Airborne Tactical Advantage Company (ATAC), parte del segmento Textron Systems di Textron Inc., ha annunciato di aver ricevuto il Federal Aviation Administration (FAA) William “Bill” O’Brien Diamond Award of Excellence. Il premio riconosce una dedizione esemplare al progresso della sicurezza aerea e un impegno per la formazione continua all’interno dell’azienda. “Questo premio testimonia la nostra cultura della professionalità e il calibro dell’ATAC’s maintenance team”, ha affermato Scott Stacy, Senior Vice President and General Manager. “ATAC è riconosciuta per la sua eccellenza tra i tecnici e i leader dell’aviazione, ed è un privilegio guidare questo team”. Questo premio segna l’undicesimo anno consecutivo in cui ATAC ha ricevuto il William “Bill” O’Brien Diamond Award of Excellence della FAA. Lavorando insieme, il team ATAC consente un ritmo sostenuto delle operazioni di volo in otto sedi permanenti e molteplici deployment sites negli Stati Uniti continentali, nelle Hawaii e nel Pacifico occidentale. L’intera organizzazione di manutenzione degli aeromobili di ATAC raggiunge costantemente il 100% di conformità agli initial and recurrent AMT training requirements, rendendo ATAC industry leader in tactical aviation.

BELL DIMOSTRA LA HIGH-SPEED VERTICAL TAKEOFF AND LANDING (HSVTOL) TECHNOLOGY – Bell presenta le High-Speed Vertical Takeoff and Landing (HSVTOL) technology capabilities al termine dei test presso la Holloman Air Force Base. Il team ha utilizzato la Holloman High Speed Test Track per dimostrare folding rotor, integrated propulsion and flight control technologies a velocità di volo rappresentative. “Il completamento positivo dello sled test è il culmine della ricerca HSVTOL di Bell e di uno sviluppo tecnologico senza precedenti”, ha affermato Jason Hurst, Executive Vice President, Engineering. “La dimostrazione tecnologica fornisce a Bell esperienza e conoscenze fondamentali che informeranno lo sviluppo del nostro X-plane per il programma SPRINT della DARPA. Si tratta di un passo fondamentale nella creazione della prossima generazione di high-speed vertical lift aircraft”. Il programma SPRINT intende progettare, costruire e far volare un X-Plane, un velivolo sperimentale per dimostrare le tecnologie abilitanti e i concetti integrati necessari per una combinazione trasformativa di aircraft speed and runway independence per la prossima generazione di air mobility platforms.

LEONARDO: MODIFICA DEL CALENDARIO FINANZIARIO E RICONFERMA DELLA GUIDANCE 2023 – Leonardo informa: “Leonardo rende noto, a integrazione del calendario degli eventi societari 2024 diffuso in data 28 settembre 2023, che in data giovedì 29 febbraio 2024 la società pubblicherà i risultati preliminari consolidati del Gruppo Leonardo relativi all’esercizio 2023. Lo stesso giorno, alle 18:30 CET, si terrà una conference call per la presentazione dei dati alla Comunità Finanziaria. Lunedì 11 marzo 2024, come precedentemente annunciato, la società approverà il Piano Industriale contestualmente al Bilancio consolidato del Gruppo e al Progetto di Bilancio di Leonardo S.p.a. relativi all’esercizio 2023. Martedì 12 marzo 2024 la società presenterà alla Comunità Finanziaria il Piano Industriale, comprensivo della Guidance 2024 e degli obiettivi di medio periodo. La separazione delle presentazioni dei risultati preliminari 2023 e del Piano Industriale consentirà agli investitori e agli analisti finanziari di avere più tempo per esaminare i due eventi separatamente. Il Gruppo riconferma la Guidance per l’anno 2023, come ribadito in occasione dei risultati dei primi nove mesi 2023”.

SAAB PRESENTA I RISULTATI DEL QUARTO TRIMESTRE E DELL’INTERO 2023 – Saab presenta i risultati dell’intero anno per il 2023. “Il 2023 ha segnato un cambio di passo per Saab, con una realtà di mercato cambiata e un nuovo percorso di crescita. La nostra performance nel 2023 riflette le nostre ambizioni in questo nuovo contesto, con un forte aumento di ordini e vendite, investimenti in competenze, capacità, ricerca e sviluppo, migliorando al contempo gli utili e generando un positive cash flow. Grazie alla nostra posizione unica e alla nostra capacità di esecuzione, Saab è un’azienda con significative opportunità a lungo termine”, afferma Micael Johansson, Presidente e CEO di Saab. Questi i risultati principali nel quarto trimestre 2023. Gli ordini ricevuti ammontano a 31.501 milioni di corone svedesi (29.866). La crescita in medium and small orders è stata rispettivamente del 57% e del 19%. Le vendite del gruppo sono ammontate a 16.122 milioni di corone svedesi (13.866), con una crescita organica delle vendite del 16%, trainata dalla maggior parte delle aree di business. L’EBITDA è aumentato e ammonta a 2.032 milioni di corone svedesi (1.883), con un EBITDA margin del 12,6% (13,6) nel trimestre. L’EBIT è migliorato a 1.420 milioni di corone svedesi (1.314) con il forte contributo di Surveillance e Kockums. L’EBIT margin nel trimestre è stato dell’8,8% (9,5). L’utile netto è stato pari a 1.254 milioni di corone svedesi (1.154) e l’utile per azione è stato di 9,08 corone svedesi (8,32), con un aumento del 9%. L’operating cash flow è migliorato ed è pari a 3.691 milioni di corone svedesi (1.682) nel trimestre. Alla fine del periodo la posizione di liquidità netta ammontava a 2,3 miliardi di corone svedesi (2,4). Il Board propone all’Assemblea generale un dividendo per il 2023 di 6,40 corone svedesi (5,30) per azione, da pagare in due rate uguali. Prospettive per il 2024: crescita organica delle vendite tra il 12 e il 16%, crescita dell’operating income superiore alla crescita organica delle vendite e positive operational cash flow.