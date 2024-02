Sabrina Barbera entra a far parte di Loft Dynamics come Chief Service Officer

Loft Dynamics annuncia che Sabrina Barbera è entrata a far parte del leadership team come Chief Service Officer, per supportare la rapida crescita dell’azienda. Sabrina fornisce un background profondo nel settore degli elicotteri. “Guiderà il Flight Simulator Training Device Organization (FSTDO) team, composto da specialisti dell’aviazione e della conformità, per offrire high standard simulator training services all’industria aeronautica.

Sabrina ha studiato ingegneria meccanica e ha conseguito un Master Degree of Science in Operational Research. Ha sviluppato profonde competenze lavorando per 17 anni in Airbus Helicopters in diverse posizioni, tra cui quella di Vice-President Head of Company Development, Strategy M&A e Vice President Head of Training and Flight Operation Services. Prima di entrare in Loft Dynamics ha guidato il team di Blade Europe in qualità di Executive Director”, afferma Loft Dynamics.

“Siamo lieti di aver reclutato con successo una persona competente come Sabrina. Ciò ci consente di espandere i nostri FSTDO services, avvantaggiando in definitiva i nostri clienti e promuovendo la flight safety nel settore”, afferma Fabi Riesen, fondatore e CEO di Loft Dynamics.

Molti esperti di aviazione e piloti hanno già riconosciuto il potenziale delle Loft Dynamics training solutions. Sabrina ha osservato fin dalle prime fasi lo sviluppo del Loft Dynamics team.

“Anni fa ho notato il potenziale di questi prodotti di alta qualità nel migliorare significativamente la sicurezza del volo a costi accessibili. È soddisfacente ora far parte di questo viaggio, reinventando la formazione dei piloti introducendo in modo efficace l’innovazione e le nuove tecnologie nel settore dell’aviazione. Supportiamo i clienti nel trasformare la loro formazione, beneficiando di questa nuova tecnologia. Apprezzo l’efficienza e l’agilità del team di Loft Dynamics”, osserva Sabrina Barbera, CSO, Loft Dynamics.

“Sabrina è cresciuta in Francia e ha lavorato diversi anni in Canada, Australia e nel sud della Francia. Ha una passione per gli elicotteri in particolare e l’aviazione in generale.

Loft Dynamics offre non solo highly realistic professional flight simulators, ma anche un servizio completo ai clienti, compresi training services. Loft Dynamics fornisce vari servizi, dalla pianificazione dell’installazione alla qualificazione del dispositivo secondo le EASA regulations con la propria Flight Simulator Training Device Organization (FSTDO). Ciò solleva i clienti dai compiti tecnici e amministrativi legati alle operazioni dei dispositivi. Nel complesso, i prodotti Loft Dynamics riducono i costi di formazione e migliorano la sicurezza del volo, riducendo allo stesso tempo l’impronta ecologica dell’industria aeronautica”, conclude Loft Dynamics.

(Ufficio Stampa Loft Dynamics – Photo Credits: Loft Dynamics)