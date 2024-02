American Airlines annuncia l’operativo più grande di sempre per la stagione estiva in Italia

American Airlines prosegue il potenziamento dell’operativo per offrire ai passeggeri provenienti dagli Stati Uniti più modi per poter ammirare antiche rovine, navigare nella città dei canali, rilassarsi prendendo il sole sulla Costiera Amalfitana, gustare la vera pizza napoletana o seguire le ultime tendenze della moda in Italia.

Al tempo stesso, American offrirà ai passeggeri provenienti dall’Italia la possibilità di raggiungere comodamente numerose destinazioni finali tra Stati Uniti, Canada, Caraibi e American Latina, con cinque hub statunitensi collegati direttamente dall’Italia. Quest’estate American ripristinerà inoltre il secondo volo giornaliero tra Roma (FCO) e New York (JFK).

Nel corso della stagione estiva 2024 American opererà fino a 11 voli diretti verso gli Stati Uniti da quattro aeroporti italiani. L’operativo ampliato del network italiano di American include per il 2024 due nuovi collegamenti.

“Siamo entusiasti di incrementare quest’estate il nostro network transatlantico, che include nuovi voli da Napoli e un ulteriore volo giornaliero da Roma al JFK”, ha dichiarato José Freig, Vice President, International Operations. “Con 11 voli giornalieri fra Italia e Stati Uniti, l’operativo estivo di American offre ai passeggeri un accesso più agevole per godersi le vacanze estive vivendo esperienze in luoghi indimenticabili”.

Quest’estate American volerà da Roma (FCO), Milano (MXP), Napoli (NAP) e Venezia (VCE), offrendo ai passeggeri molteplici opportunità per pianificare le loro vacanze estive.

American opera voli lungo tutto l’anno tra Milano Malpensa (MXP) e New York (JFK), tra Roma (FCO) e Philadelphia (PHL) e tra Roma (FCO) e Dallas-Fort Worth (DFW).

Il collegamento stagionale giornaliero tra New York (JFK) e Roma (FCO) sarà operativo dal 31 marzo. Il secondo volo giornaliero tra New York (JFK) e Roma (FCO) sarà reintrodotto a partire dal 5 giugno e opererà fino al 25 ottobre, allungando così la stagione di quasi quattro mesi.

Per la prima volta dal 2019, in data 5 giugno American reintrodurrà il collegamento stagionale tra Venezia (VCE) e Chicago (ORD) con un Boeing 787-9 in grado di trasportare fino a 285 passeggeri. Quest’estate, American inizierà la stagione in anticipo sui voli per Venezia (VCE), con un servizio non-stop per Philadelphia (PHL) a partire dal 4 aprile.

Charlotte (CLT) – Roma (FCO) – Collegamento giornaliero a partire dal 31 marzo.

Chicago (ORD) – Roma (FCO) – Collegamento giornaliero a partire dal 31 marzo.

Dallas – Fort Worth (DFW) – Roma (FCO) – Collegamento giornaliero e operativo tutto l’anno, il secondo volo giornaliero sarà introdotto il 6 maggio.

New York (JFK) – Roma (FCO) – Collegamento giornaliero a partire dal 31 marzo, il secondo volo giornaliero sarà introdotto il 5 giugno.

Philadelphia (PHL) – Roma (FCO) – Collegamento giornaliero e operativo tutto l’anno.

New York (JFK) – Milano (MXP) – Collegamento giornaliero e operativo tutto l’anno.

Philadelphia (PHL) – Napoli (NAP) – Collegamento giornaliero a partire dal 5 giugno.

Chicago (ORD) – Venice (VCE) – Collegamento giornaliero a partire dal 5 giugno.

Philadelphia (PHL) – Venice (VCE) – Collegamento giornaliero a partire dal 4 aprile.

(Ufficio Stampa American Airlines – Photo Credits: American Airlines)