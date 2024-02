Pratt & Whitney completa la key design review della Next-Generation Adaptive Propulsion offering

Pratt & Whitney, un’azienda RTX, ha completato un critical assessment della sua Next-Generation Adaptive Propulsion (NGAP) offering con l’U.S. Air Force, avvicinando il programma al completamento del detailed design review. Il team sta ora lavorando per i ground testing del suo NGAP prototype, denominato XA103, che dovrebbe avvenire alla fine degli anni ’20.

“Stiamo abbracciando la trasformazione digitale con la NGAP e cambiando l’esperienza del cliente attraverso l’intero processo di sviluppo, al fine di fornire in modo rapido ed efficiente questi advanced adaptive engines”, afferma Jill Albertelli, president of Pratt & Whitney’s Military Engines business. “Questa tecnologia è fondamentale per mantenere la superiorità aerea, motivo per cui Pratt & Whitney ha effettuato investimenti significativi in ricerca, sviluppo e produzione avanzata. I continui finanziamenti governativi per lo sviluppo della sixth-generation propulsion devono rimanere una priorità elevata per supportare le pietre miliari fondamentali della piattaforma e la prontezza”.

“Il motore migliorerà le performance che sono fondamentali per consentire future air dominance capabilities, necessarie per garantire che l’U.S. Air Force raggiunga la superiorità aerea.

Le tecnologie NGAP forniranno advanced survivability, fuel efficiency e un robusto power and thermal management. Questi sono elementi necessari per garantire il range richiesto, la weapon and sensor capability e la persistenza che le future air dominance platforms richiederanno per soddisfare le esigenze operative in evoluzione”, conclude Pratt & Whitney.

(Ufficio Stampa Pratt & Whitney – Photo Credits: RTX – Pratt & Whitney)