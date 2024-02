ITA Airways celebra San Valentino con sconti e una campagna pubblicitaria ad hoc

ITA Airways in occasione della festa di San Valentino celebra l’amore attraverso un’offerta dedicata.

“Dal 12 al 14 febbraio sarà infatti possibile acquistare su ita-airways.com i voli della Compagnia con uno sconto fino al 20% per volare in Italia, Europa e Stati Uniti. Per accedere alla promozione di S. Valentino, valida per un viaggio di almeno due persone, basterà inserire il codice “SANVA2024” in fase d’acquisto.

A supporto dell’offerta di San Valentino, ITA Airways lancia una campagna pubblicitaria ad hoc per gli innamorati, che sarà online sul sito web e sui canali social ufficiali della compagnia dal 12 al 14 febbraio.

La campagna si ispira ai passeggeri in volo sugli aerei ITA Airways che si trovano, loro malgrado, a vivere momenti di vicinanza e tenerezza con persone sconosciute sedute accanto, il tutto suggellato dalla frase ‘A San Valentino vola con chi ami davvero’”, afferma ITA Airways.

I termini e le condizioni dell’offerta sono indicati sul sito ita-airways.com.

(Ufficio Stampa ITA Airways)