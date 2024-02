Ryanair estende il suo maintenance agreement con Joramco

Ryanair ha annunciato un’estensione del suo accordo di manutenzione con Joramco, MRO provider con sede in Giordania e braccio tecnico di Dubai Aerospace Enterprise (DAE) Ltd, che vedrà la compagnia aerea garantirsi 10 linee per heavy maintenance durante i prossimi 10 anni presso la loro MRO facility ad Amman, in Giordania.

“La flotta di Ryanair crescerà fino a oltre 800 aeromobili entro la fine del decennio e questo accordo garantirà alla compagnia aerea flessibilità su dove collocare i propri aeromobili per le prossime winter maintenance seasons. L’annuncio arriva questa settimana dopo che Joramco ha completato con successo il suo centesimo C-check per Ryanair.

La facility di Joramco da 110.000 metri quadrati faciliterà l’heavy maintenance degli aerei di Ryanair mentre la compagnia aerea espande la sua flotta fino a 800 aeromobili, incluso il recente ordine di 300 Boeing 737 MAX-10 della compagnia aerea, che vedrà la compagnia aerea crescere fino a trasportare oltre 300 milioni di passeggeri all’anno entro il 2034. Questi aerei di nuova tecnologia a basso consumo di carburante offrono il 21% di posti in più, consumano il 20% in meno di carburante e sono il 50% più silenziosi.

Ryanair utilizza un mix di strutture interne e fornitori esterni per condurre la sua heavy maintenance. Ryanair continua a investire nelle sue internal heavy maintenance facilities e questo accordo integrerà queste strutture per garantire che i requisiti di manutenzione siano più che soddisfatti nei prossimi anni”, afferma Ryanair.

Il Chief Operations Officer di Ryanair, Neal McMahon, ha dichiarato: “Siamo lieti di annunciare questo accordo esteso per 10 maintenance lines con Joramco per i prossimi 10 anni. Joramco ha dimostrato standard eccellenti nelle sue strutture all’avanguardia e siamo lieti di estendere la nostra partnership con loro per 10 maintenance lines per i prossimi 10 anni, mentre facciamo crescere la nostra flotta fino a oltre 800 aeromobili. La forza duratura di questa relazione è dimostrata questa settimana dal fatto che Joramco completa con successo 100 C-checks sugli aerei Ryanair”.

Commentando questo accordo il Joramco Chief Executive Officer, Fraser Currie, ha aggiunto: “Dopo il positivo completamento del centesimo C-check di Joramco per Ryanair, siamo lieti di concordare ulteriori 10 anni a partire dal 2024 per 10 maintenance lines. Questo accordo riflette il nostro impegno nel fornire servizi di manutenzione sicuri e affidabili alla flotta Ryanair e questa mossa strategica consolida la partnership tra Ryanair e Joramco e garantisce C-checks efficienti e tempestivi per la crescente flotta di Ryanair”.

(Ufficio Stampa Ryanair – Photo Credits: Ryanair)