News Brevi – 12.02.2024

ENAC: INTERVENTO DEL PRESIDENTE ENAC AI 50 ANNI DI ADR – Il Presidente dell’Enac Pierluigi Di Palma alle celebrazioni per il 50mo anniversario di Aeroporti di Roma (leggi anche qui), alla presenza del Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, del Ministro per la Pubblica Amministrazione Paolo Zangrillo, del Direttore Generale Enac Alessio Quaranta, e di autorevoli rappresentanti delle istituzioni e del settore. Il Presidente Di Palma ha ricordato il percorso fortemente innovativo fatto dall’Enac, per portare il sistema dell’aviazione civile dal monopolio al mercato: “Per me oggi è un grande privilegio poter parlare da Presidente dell’Enac in questo consesso. Una società di gestione come Aeroporti di Roma concretizza la visione di policy che avevamo individuato alla fine dello scorso millennio, quando mi venne affidato il compito di guidare il sistema aeroportuale italiano, fino a quel momento contraddistinto da un regime di monopolio, verso le regole del mercato con la privatizzazione e liberalizzazione del settore. In questo contesto, il dm 521/97 fu lo strumento che permise di ricollocare il nostro sistema aeroportuale nel contesto europeo delle nuove regole. Il decreto, prevedendo una concessione di durata quarantennale, permise agli operatori privati di implementare nel lungo periodo investimenti strategici che condussero alla creazione di un nuovo modello di business contraddistinto da un bilanciamento tra interessi pubblici, privati ed economici. Aeroporti di Roma, con il supporto di Mundys, rappresenta inoltre un simbolo di questo percorso di business equilibrato bilanciato dalla salvaguardia di interessi culturali e istituzionali che ha trasformato, in particolare, lo scalo di Fiumicino nell’apprezzato biglietto da visita del nostro Paese da parte dei passeggeri in transito. Va quindi dato merito alla società di aver affiancato all’efficienza e alla sicurezza dell’aeroporto, la qualità dei servizi riservati ai passeggeri con un’attenzione particolare alla passenger experience e con la possibilità di fruire di percorsi d’arte nei momenti di attesa o di transito a Roma Fiumicino”.

SAS: ENORME INTERESSE PER L’INIZIATIVA “DESTINATION UNKNOWN” – SAS ha aperto oggi alle ore 12 la possibilità ai membri EuroBonus di iscriversi alla flight experience “Destination Unknown” recentemente introdotta. “In pochi minuti, oltre 1.000 membri si sono iscritti per avere la possibilità di intraprendere questo viaggio misterioso. Il 5 aprile, i membri SAS EuroBonus si incontreranno all’aeroporto di Copenhagen pronti a imbarcarsi per un viaggio misterioso. I viaggiatori sono invitati a esplorare il concetto di volare verso una destinazione sconosciuta e unirsi a un’avventura unica curata da SAS. SAS invita i membri EuroBonus a intraprendere un mysterious journey tra il 5 e l’8 aprile 2024. Questa straordinaria esperienza promette di aggiungere ulteriore eccitazione e avventura al viaggio. Il fascino della destinazione sconosciuta manterrà i viaggiatori con il fiato sospeso per tutto il volo finché la destinazione non verrà rivelata”, afferma SAS. “Sono entusiasta di questo concetto innovativo e sono fiducioso che, proprio come me, molti viaggiatori siano emozionati dall’idea di una destinazione sconosciuta. La prospettiva di intraprendere un viaggio avventuroso e misterioso con altri appassionati, trovando nuove connessioni e amicizie lungo il percorso, è davvero emozionante. SAS è sinonimo di fiducia e qualità e promette ai nostri passeggeri un’avventura che porterà la loro esperienza di viaggio a un nuovo livello. Questi non sono semplici viaggi, sono viaggi straordinari che rimarranno con voi per tutta la vita”, afferma Paul Verhagen, EVP & Chief Commercial Officer at SAS. Tutti i posti sul volo sono riservati ai soci SAS EuroBonus e possono essere acquistati solo utilizzando i punti EuroBonus. I Destination Unknown tickets sono tutti biofuel tickets.

AEROPORTO DI PALERMO: IN SERVIZIO IL PRIMO BUS ELETTRICO ALIMENTATO DA IMPIANTO AD ENERGIA FOTOVOLTAICA – Entra in servizio il primo bus interpista elettrico acquistato da Gh (società di handling) per il trasporto dei passeggeri nel piazzale aeromobili dell’aeroporto internazionale “Falcone Borsellino” di Palermo. Il nuovo mezzo della Yutong (ABE14 – AirRail) può trasportare circa 120 persone. Il pianale è inclinabile, i sedili sono a prova di atti vandalici e i vetri sono panoramici e, cosa più importante, è totalmente elettrico. Per la ricarica, infatti, il bus utilizza la colonnina in airside che convoglia l’energia prodotta dagli impianti fotovoltaici installati da Gesap, la società di gestione dell’aeroporto di Palermo. “Il programma degli investimenti per la crescita della flotta green prevede, nei prossimi mesi, l’innesto di due pushback e quattro auto a trazione elettrica, con l’aggiunta di due gruppi elettrogeni e due scale elettriche, e la possibilità, in tempi brevi, di convertire un ulteriore bus in da diesel a elettrico. La flotta dei mezzi ecologici aumenterà di numero in funzione della crescita del traffico aereo e dell’infrastrutturale aeroportuale. Questa transizione verso la sostenibilità ha già toccato punte del 60% dei mezzi ecologici utilizzati negli aeroporti dove Gh è presente, come Napoli e Venezia, e crescerà anche a Bologna”, dicono Paolo Zincone, amministratore delegato di Gh Italia, e Fabio Giambrone, presidente di Gh Palermo. L’aeroporto di Palermo ha aderito nel 2019 al protocollo “Net Zero 2050”, per raggiungere la neutralità carbonica entro il 2050, a testimonianza del proprio impegno per la salvaguardia dell’ambiente. Attualmente, lo scalo aereo palermitano ha raggiunto il livello 3 ACA (Airport Carbon Accreditation) e ha firmato la “Dichiarazione di Tolosa” (Toulouse Declaration) che vede per la prima volta uniti i governi nazionali, le Istituzioni europee, l’industria, i sindacati e i principali stakeholders di settore verso gli obiettivi di decarbonizzazione. “Si comincia a colmare un serio ritardo nella innovazione che purtroppo riguarda l’intero Paese e specialmente il Mezzogiorno”, dice Vito Riggio, amministratore delegato di Gesap. “Diamo atto a Gh di uno sforzo non indifferente che dovrà continuare e coinvolgere anche gli altri handlers per dare servizi migliori ai passeggeri”.

EMIRATES CELEBRA SAN VALENTINO A BORDO E NELLE LOUNGE – Emirates informa: “Questo 14 febbraio i clienti Emirates verranno viziati con torte e cioccolatini a tema San Valentino a bordo, una gamma di dessert nelle lounge Emirates, champagne rosé e allettanti regali su EmiratesRED, oltre a una serie di film e musica che creano l’atmosfera. Nel giorno di San Valentino i passeggeri Emirates di tutte le classi potranno gustare deliziosi brownies o mini cupcakes decorati con cuori in una mini confezione regalo, mentre un’illuminazione rossa d’atmosfera illuminerà l’aereo. Nell’A380 onboard lounge saranno serviti love cupcakes rosa e rossi, mentre i clienti di First Class saranno accolti a bordo con un bicchiere di Dom Pérignon Rosé 2008 e i clienti di Business Class con Moët & Chandon Rosé Impérial. A bordo, su Emirates Ice i clienti potranno guardaRE film a tema. Nelle Lounge Emirates di Dubai i passeggeri di First Class possono concedersi un dessert a base di pavlova al frutto della passione con crema Chantilly e una serie di cocktail dai toni rossi, mentre i clienti di Business Class possono viziarsi con una torta di San Valentino al limone e verbena. Gli acquirenti dell’ultimo minuto possono regalare ai propri cari offerte personalizzate per San Valentino, con risparmi su pacchetti speciali in tutte le categorie presenti nell’EmiratesRED inflight magazine. Sulla maggior parte dei voli è disponibile anche il servizio di preordine EmiratesRED, dove i passeggeri possono fare acquisti da 21 giorni fino a 40 ore prima del volo e sfogliare un’ampia gamma di prodotti esclusivi. I clienti possono fornire i dettagli del volo durante il checkout e gli ordini verranno consegnati dall’equipaggio di cabina direttamente al loro posto a bordo per un’esperienza regalo indimenticabile. I membri Emirates Skywards potranno guadagnare Miglia Skywards questo San Valentino facendo acquisti con i loro marchi preferiti negli Emirati Arabi Uniti, nel Regno Unito, negli Stati Uniti, in Australia e in India”.

ETIHAD AIRWAYS: LE STATISTICHE DI TRAFFICO NEL MESE DI GENNAIO 2024 – Etihad Airways ha pubblicato le sue statistiche preliminari sul traffico per gennaio 2024. La compagnia aerea ha accolto a bordo più di 1,4 milioni di ospiti e ha registrato un load factor pari all’86,04% nel corso del mese. “A gennaio 2024 abbiamo registrato una crescita del numero di clienti del 35% su base annua e abbiamo volato verso cinque destinazioni in più rispetto allo stesso periodo del 2023, rendendoci una delle compagnie aeree in più rapida crescita al mondo”, ha affermato Antonoaldo Neves, CEO di Etihad Airways. “Stiamo soddisfacendo la domanda dei clienti aggiungendo più voli verso destinazioni chiave ed Etihad offre ora quasi il 27% in più di partenze settimanali per la Summer 24 rispetto alla scorsa estate. Abbiamo iniziato l’anno lanciando voli giornalieri da Abu Dhabi (AUH) a Kozhikode (CCJ) e Thiruvananthapuram (TRV) nella regione indiana del Kerala, portando a 10 il numero totale di gateway indiani. Siamo orgogliosi di aver accolto 1,4 milioni di ospiti nella nostra nuova casa, lo Zayed International Airport di Abu Dhabi, e prevediamo con impazienza di introdurre più destinazioni sia nel nuovo aeroporto che nell’esperienza a bordo di Etihad per tutto il 2024, poiché la nostra rete e le nostre frequenze continuano ad espandersi”.

CYPRUS AIRWAYS SCEGLIE AVIAREPS – AVIAREPS, leader globale nella rappresentanza dei brand del turismo, dell’aviazione, dell’ospitalità e del F&B con 68 uffici in 65 paesi in tutto il mondo, è stata scelta da Cyprus Airways (CY), la compagnia aerea di bandiera di Cipro, come suo rappresentante commerciale, ufficio prenotazioni e assistenza al passeggero per il mercato italiano. A seguito dell’incremento delle prenotazioni dall’Italia riscontrato durante la scorsa stagione estiva, Cyprus Airways ha deciso di affidarsi all’esperienza del gruppo AVIAREPS anche per lo sviluppo del mercato italiano con l’obiettivo di rafforzare la strategia di posizionamento del brand tra i principali player del paese, promuovere le vendite di biglietti nonché offrire la migliore assistenza ai passeggeri provenienti dall’Italia. Stylianos Bekyras, International Sales Manager di Cyprus Airways, commenta così la nomina: “Siamo lieti di estendere la nostra collaborazione con AVIAREPS anche al mercato italiano. Questa partnership strategica ci consentirà di raggiungere nuovi segmenti di pubblico e massimizzare la promozione del nostro volo annuale da Milano Malpensa e del nuovo collegamento stagionale da Roma Fiumicino. Siamo fiduciosi che l’esperienza e la competenza del team italiano di AVIAREPS svolgeranno un ruolo fondamentale nel guidare la crescita di Cyprus Airways in questo mercato chiave per la nostra compagnia”. A proposito della nuova collaborazione con Cyprus Airways, Giulio Santoro, GM di AVIAREPS Italy & Vice President South Europe di AVIAREPS, afferma: “Siamo entusiasti di poter supportare Ciprus Airways attraverso i nostri servizi di PSA e promozione commerciale, nonché onorati della fiducia riposta nel nostro team, che farà del proprio meglio non solo per far incrementare l’awareness della compagnia tra i viaggiatori italiani, ma anche per aumentare le vendite dei biglietti”. Cyprus Airways collega l’Italia a Larnaca dagli aeroporti di Milano Malpensa e Roma Fiumicino. I voli da Malpensa sono operati due volte a settimana (mercoledì e domenica) su base annuale, mentre il collegamento stagionale estivo da Roma Fiumicino sarà attivo il giovedì e la domenica a partire dal 31 marzo fino al 30 ottobre 2024.

LOCKHEED MARTIN E RED 6 ANNUNCIANO I PROGRESSI DELLA AUGMENTED REALITY INTEGRATION PER IL TF-50 – Lockheed Martin e Red 6 hanno annunciato oggi uno sforzo recentemente completato per integrare la più recente Red 6 augmented reality (AR) training technology con un simulatore TF-50. Questa pietra miliare della prima fase facilita una valutazione più ampia delle applicazioni AR e accelera la loro integrazione nella progettazione dell’aeromobile TF-50, il tutto a supporto dell’aumento della preparazione dei piloti con il minor numero di ore di volo. “Questo traguardo dimostra l’impegno di Lockheed Martin nel soddisfare le esigenze dei clienti e nel far progredire le soluzioni di sicurezza del 21° secolo attraverso investimenti digitali mirati e partnership strategiche”, ha affermato OJ Sanchez, vice president and general manager, Integrated Fighter Group at Lockheed Martin. “L’integrazione tecnologica come questa garantisce che con il TF-50 i piloti dispongano degli strumenti giusti per consentire un addestramento più rapido ed efficiente per le fourth and fifth generation fighter missions e oltre”. Lockheed Martin offre il TF-50 per i prossimi advanced fighter training programs di U.S. Air Force, U.S. Navy e numerosi clienti internazionali. Il TF-50 è configurato unicamente come light attack fighter and advanced trainer.

RIYADH AIR AUMENTA LA SUA EFFICIENZA GRAZIE A SABRE – Riyadh Air, la nuova compagnia aerea nazionale del Regno dell’Arabia Saudita che sta plasmando il futuro del volo, annuncia una partnership fondamentale con Sabre Corporation, fornitore leader di software e tecnologie che alimentano il settore dei viaggi a livello globale. Questa partnership strategica sottolinea l’impegno di Riyadh Air a migliorare l’efficienza operativa e a incrementare i ricavi grazie alle soluzioni complete di Sabre per la pianificazione e l’ottimizzazione della rete. Le soluzioni di Sabre per la Pianificazione e l’Ottimizzazione della Rete consentono di prendere decisioni intelligenti e collaborative, assicurando che le compagnie aeree possano progettare in modo ottimale le loro reti, prevedere accuratamente la domanda e programmare e allocare in modo conveniente la capacità disponibile. In base a questo accordo pionieristico, Riyadh Air ha scelto la suite completa di soluzioni Sabre, tra cui Sabre Schedule Manager, Sabre Slot Manager, Sabre Profit Manager e Sabre Market Intelligence – Global Demand Data (GDD) per raggiungere i suoi obiettivi strategici e guidare la sua visione.

RTX CONSEGNA MOBILE GROUND APPROACH SYSTEMS ALLA U.S. AIR FORCE – Collins Aerospace, una società RTX, ha fornito vehicle-mounted air traffic control systems alla U.S. Air Force per fornire air traffic management in contested environments. Le unità – chiamate Air Traffic Navigation, Integration, and Coordination Systems (ATNAVICS) – sono full air traffic control systems che possono essere facilmente trasportati per supportare ambienti austeri. I sistemi incorporano nuovi Primary Surveillance Radars, con capacità di portata significative. “Questi self-contained air traffic control systems possono essere installati rapidamente con un piccolo crew”, ha affermato Philippe Limondin, vice president and general manager, Resilient Navigation Solutions, Collins Aerospace. “Il sistema è progettato per essere un full-service air traffic system per coloro che sono sul campo per avere a portata di mano surveillance, precision landing and identification-friend-or-foe capabilities”. I radar ATNAVICS di Collins forniscono air traffic services in inclement weather and adverse environments. Il prodotto è dotato della più recente tecnologia di trasmissione, che consente una maggiore efficienza.

DELTA E LATAM UNISCONO LE FORZE PER UN JOB SHADOW DAY – Delta Air Lines e LATAM Airlines Group si uniscono per offrire un’esperienza trasformativa a 25 studenti della New World School of the Arts attraverso un esclusivo Job Shadow Day all’aeroporto internazionale di Miami. L’evento ha offerto uno sguardo distintivo dietro le quinte degli intricati meccanismi e delle operazioni del Miami International Airport, favorendo una comprensione e una connessione approfondite con il dinamico mondo dell’industria aeronautica. “Delta si impegna ad avere un impatto costruendo partnership mirate nelle nostre comunità che aiutano a rispondere alle speranze e ai bisogni delle persone reali e innescano cambiamenti significativi nel mondo”, ha affermato Luciano Macagno, Delta Managing Director for Latin American, the Caribbean and South Florida.