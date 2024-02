News Brevi – 13.02.2024

EMIRATES CELEBRA SAN VALENTINO A BORDO E NELLE LOUNGE – Emirates informa: “Il 14 febbraio con Emirates l’amore è dappertutto. I clienti potranno gustare torte e cioccolatini a tema San Valentino a bordo, una gamma di dessert rosa nelle lounge Emirates, romantico champagne rosé, regali allettanti su EmiratesRED e una serie di film e musica d’atmosfera. Il giorno di San Valentino i clienti Emirates di tutte le classi saranno omaggiati di deliziosi brownies o di mini cupcakes red velvet ornati di cuori in una mini confezione regalo. Le lounge di bordo dell’A380 serviranno cupcake d’amore rosa e rossi, mentre i clienti di First Class saranno accolti a bordo con un bicchiere di Dom Pérignon Rosé 2008 e quelli di Business Class con Moët & Chandon Rosé Impérial. L’amore è nell’aria anche a bordo di Emirates ice: i viaggiatori potranno accoccolarsi davanti a film che scaldano il cuore. Nelle Emirates Lounges di Dubai, dopo i deliziosi antipasti e piatti principali à la carte e a buffet, i clienti di First Class possono concedersi per dessert la pavlova al frutto della passione con crema Chantilly e una serie di mocktail e cocktail dalle tonalità rosse, mentre i clienti di Business Class possono viziarsi con una torta di San Valentino al limone e verbena, una tartelletta di San Valentino alla fragola e yuzu o una profumata mousse di ibisco, fragola e mandorle. I passeggeri di First Class e di Business Class possono visitare il carretto dei gelati di Emirates per gustare il gelato alla fragola e alla cheesecake fatto in casa e il sorbetto al lampone e alla rosa. Il caffè Costa Coffee gratuito nelle lounge sarà abbinato a ciambelle e cioccolatini a forma di cuore, mentre il tè freddo Valentines di Dilmah sarà una miscela speciale per l’occasione. L’amore sarà protagonista anche nella lounge di Fiumicino. A Roma i passeggeri potranno farsi coccolare dal tiramisù a forma di cuore, dalla torta Mimosa con crema chantilly e scaglie di cioccolato e dalla mousse al cioccolato a forma di rosa con composta alle fragole. Chi non ha ancora acquistato un regalo e volesse farlo all’ultimo minuto può regalare ai propri cari offerte personalizzate per San Valentino, con risparmi su pacchetti speciali disponibili solo nella rivista di bordo EmiratesRED. I soci Emirates Skywards possono anche guadagnare Miglia Skywards nel giorno di San Valentino facendo shopping con i loro marchi preferiti negli Emirati Arabi Uniti, nel Regno Unito, negli Stati Uniti, in Australia e in India”.

BRITISH AIRWAYS CELEBRA IL GIORNO DI SAN VALENTINO – British Airways informa: “British Airways porterà il romanticismo nei cieli questo San Valentino con dolci a tema, cioccolatini a forma di cuore in omaggio, ore di commedie romantiche disponibili attraverso la ‘Love is in the air’ inflight entertainment category della compagnia aerea, nonché idee regalo romantiche dal suo High Life Shop. Inoltre British Airways Holidays ha lanciato una gamma di offerte per soggiorni in città per celebrare la data più romantica dell’anno. I clienti possono scegliere tra una gamma di opzioni tra cui Parigi, Copenhagen, Dublino, Torino, Edimburgo, Nizza, Praga, Stoccolma e Verona. Sia che si voli a corto o lungo raggio, ogni cliente che viaggerà il 14 febbraio da Heathrow e Gatwick sentirà l’amore con un cioccolatino a forma di cuore in omaggio al momento dell’imbarco. I clienti di First e Club potranno gustare diversi dolci a tema San Valentino. I clienti che si rilassano prima del volo potranno godersi del pan di zenzero a forma di cuore nelle Heathrow Club and First lounges, oltre composizioni di fiori freschi nelle airlines Heathrow and Gatwick lounges. Inoltre, a partire dalle ore 12:00 presso il Whispering Angel bar nella Club Lounge al T5B si svolgerà un’esclusiva degustazione di vini per gli amanti del rosé che vorranno festeggiare insieme. Per i clienti che viaggiano dagli Stati Uniti, tutte le lounge di British Airways, tra cui San Francisco, New York e Boston, offriranno un cocktail rosa a base di gin chiamato “Strawberry Aviation”. L’High Life Café offre un pre-ordered Champagne and chocolate celebration set. I clienti possono anche chiamare il servizio clienti di British Airways e includere un messaggio personalizzato gratuito nel loro ordine. C’è anche una gamma di regali di San Valentino da High Life Shop”.

JETBLUE: RECORD AND PAYMENT DATE PER GLI AZIONISTI SPIRIT – JetBlue informa: “Come annunciato in precedenza, in relazione all’Accordo e al Piano di fusione, datato 28 luglio 2022, tra JetBlue Airways Corporation, Sundown Acquisition Corp. e Spirit Airlines, Inc., JetBlue ha fissato il 23 febbraio 2024 come record date per il February 2024 prepayment agli azionisti di Spirit di $0,10 per azione Spirit, con pagamento del February 2024 Additional Prepayment da effettuarsi il 29 febbraio 2024.

BOEING: PROSEGUE L’IMPEGNO PER GLI INVICTUS GAMES – Boeing ha annunciato un impegno pluriennale nei confronti degli Invictus Games Vancouver Whistler 2025 e della Invictus Games Foundation per sostenere i militari feriti e malati in tutto il mondo. Oltre a sponsorizzare i primi Invictus winter hybrid games, Boeing investirà nella Invictus Games Foundation, l’ente di beneficenza che governa lo svolgimento degli Invictus Games, per supportare le sue vaste risorse e i programmi di salute mentale e recupero fisico. “I militari uomini e donne, attuali ed ex, svolgono un ruolo vitale nelle comunità di tutto il mondo e sono parte integrante dell’identità di Boeing”, ha affermato Cheri Carter, vice president of Boeing Global Engagement. “Siamo profondamente impegnati a dare potere ai militari e alle loro famiglie nei loro percorsi di recupero, in modo che possano raggiungere il successo nella loro prossima missione. Siamo onorati di continuare la nostra partnership con la Invictus Games Foundation per celebrare lo spirito di tutti i concorrenti dei Giochi e delle famiglie che li supportano”. I Giochi del 2025 si svolgeranno dall’8 al 16 febbraio 2025 e includeranno gli sport invernali – tra cui sci alpino, snowboard, biathlon, sci nordico, skeleton e wheelchair curling – oltre agli sport fondamentali degli Invictus Games come indoor rowing, sitting volleyball, swimming, wheelchair rugby and wheelchair basketball. Basandosi su un impegno di lunga data nei confronti dei veterani e delle loro famiglie, la partnership di Boeing con i Giochi del 2025 segue la precedente sponsorizzazione degli Invictus Games Sydney 2018, Invictus Games The Hague 2020 e Invictus Games Düsseldorf 2023. Nel 2023 Boeing ha contribuito con oltre 12,3 milioni di dollari a sostegno della transizione della forza lavoro dei veterani e dei programmi di recupero e riabilitazione a livello globale. In Canada, Boeing collabora con Veterans’ House, True Patriot Love, Citadel Canine Society e Perley Health, che supportano i veterani delle forze armate canadesi e le loro famiglie.

F-35: LE CAPACITA’ STEALTH SONO FONDAMENTALI PER LA MISSIONE – “La capacità Stealth è fondamentale per contrastare minacce crescenti e complesse. È uno dei modi in cui l’F-35 di quinta generazione sta dimostrando il suo valore agli Stati Uniti e ai loro alleati. La capacitrà Stealth non rende invisibile l’F-35, ma complica notevolmente la capacità di un avversario di trovare e prendere di mira l’aereo. Shape and internal sensors, weapons and fuel dell’F-35, contribuiscono tutti all F-35’s stealth, o “low observability”, afferma Lockheed Martin. “La più grande differenza tra l’aereo di quinta generazione e l’F-16 è l’essere Stealth”, ha spiegato il Maj. Christopher Jeffers, U.S. Air Force F-35 pilot. “Le F-35 stealth, sensor fusion, electronic attack and communications capabilities offrono ai piloti ciò di cui hanno bisogno per portare a termine la loro missione”, conclude il comunicato.

ICAO-UNEP WEATHER RADAR AGREEMENT – L’ICAO fornirà procurement services e contribuirà a varie iniziative guidate dall’United Nations Environment Programme (UNEP), a seguito della firma di un memorandum d’intesa per procurement related activities tra i due organismi delle Nazioni Unite. L’ICAO e l’UNEP hanno già implementato l’accordo attraverso l’“Enhancing Climate Information and Knowledge Services for resilience in 5 island countries of the Pacific Ocean” programme (UNEP CIS-Pac5) che comprende le Isole Cook, Niue, Palau, la Repubblica Marshall Isole e Tuvalu. Il programma guidato dall’UNEP è finanziato dal Green Climate Fund. Nell’ambito di una delle attività, i radar all’avanguardia miglioreranno il monitoraggio meteorologico e la preparazione alle catastrofi in questi Stati. Gli Stati in via di sviluppo delle piccole isole del Pacifico sono altamente vulnerabili agli effetti negativi del cambiamento climatico. La capacità di monitorare le condizioni meteorologiche con tecnologie e capacità di monitoraggio all’avanguardia è fondamentale per migliorare significativamente la resilienza climatica delle comunità e degli ecosistemi. “Investendo in tecnologie radar meteorologiche all’avanguardia, miriamo a fornire agli Stati insulari del Pacifico gli strumenti di cui hanno bisogno per mitigare l’impatto degli eventi meteorologici estremi, che stanno aumentando a causa dei cambiamenti climatici, e salvaguardare le loro comunità”, ha osservato l’ICAO Secretary General Juan Carlos Salazar. “Gli ICAO procurement services sono parte integrante dell’aviation implementation support fornito agli Stati membri e accogliamo con favore l’opportunità di utilizzare queste competenze per realizzare questo progetto fondamentale, che arriva subito dopo la recente istituzione dell’ICAO Pacific Liaison Office”. La collaborazione ICAO-UNEP è in linea con l’impegno della comunità internazionale per il raggiungimento degli United Nations Sustainable Development Goals, e in particolare di quegli obiettivi che riguardano climate action and global partnerships, contribuendo a garantire il sostentamento dei cittadini di questi paesi mentre si adattano agli effetti avversi del cambiamento climatico. Il radar procurement che sarà implementato dall’ICAO Capacity Development and Implementation Bureau, comporterà una stretta collaborazione con l’ICAO Pacific Liaison Office e UNEP.

PRATT & WHITNEY APRE UN NUOVO INDIA DIGITAL CAPABILITY CENTER – Pratt & Whitney, un’azienda RTX, ha annunciato la creazione del suo nuovo India Digital Capability Center (IDCC) a Bangalore, India. Il nuovo centro accelererà l’innovazione e guiderà la trasformazione digitale per Pratt & Whitney in tutto il mondo. La struttura sarà situata nella stessa sede dei Pratt & Whitney’s engineering and supply chain operations centers of excellence. La sede faciliterà inoltre la stretta collaborazione con altre attività e funzioni di RTX in India, tra cui rispettivamente Collins Aerospace e RTX Enterprise Services. “L’espansione della presenza della tecnologia digitale di Pratt & Whitney a Bangalore ci consentirà di sfruttare il talento aeronautico e tecnologico dell’India e di accelerare la nostra trasformazione digitale”, ha affermato Rahul Dharni, vice president and global chief information officer, Pratt & Whitney. Pratt & Whitney ha iniziato a reclutare la sua prima tranche di dipendenti per l’IDCC e si prevede che crescerà fino a oltre 300 dipendenti entro il 2027. Il centro si concentrerà sulla fornitura di molteplici capacità tecnologiche digitali in varie aree prioritarie della trasformazione digitale di Pratt & Whitney. Con 40 milioni di dollari già investiti in engineering and supply chain operations centers negli ultimi due anni, Pratt & Whitney continua a far crescere la propria presenza in India con questo ulteriore investimento multimilionario nell’IDCC. Gli altri investimenti di Pratt & Whitney nel paese includono un India Customer Training Center in Hyderabad e la sua research and development collaboration con l’Indian Institute of Science also in Bengaluru. Pratt & Whitney ha acquisito oltre 500 milioni di dollari in engineering services in India negli ultimi due decenni, di cui quasi 55 milioni di dollari negli ultimi 10 anni dai principali fornitori aerospaziali indiani. Con una forza lavoro indiana di oltre 5.000 dipendenti, RTX ha una delle maggiori impronte tra le aziende aerospaziali e della difesa in India.

DELTA E LATAM LANCIANO LA ROTTA TRA SANTIAGO E ORLANDO – Con due voli settimanali il giovedì e la domenica, Delta e LATAM Group riattiveranno la rotta diretta tra Santiago del Cile e Orlando, Florida. Il percorso sarà disponibile dal 16 giugno al 28 settembre 2024, fornendo un’opzione diretta e conveniente. La rotta stagionale, che LATAM Group riprende dopo una pausa nel 2018, segna un nuovo passo nella joint venture tra Delta e LATAM, dopo che hanno già lanciato sei nuove rotte che collegano direttamente il Sud America con gli Stati Uniti. Con questa nuova rotta Delta e LATAM prevedono di far volare circa 12.800 clienti durante la stagione estiva negli Stati Uniti.

DIAMOND AIRCRAFT E VEXCEL IMAGING RAFFORZANO LA LORO COOPERAZIONE IN SPECIAL MISSION AIRCRAFT APPLICATIONS – All’evento Intergeo 2023, Vexcel Imaging ha presentato UltraCam Dragon 4.1, l’integrated hybrid aerial mapping system più avanzato sul mercato. Progettato per la mappatura ad alta risoluzione di ambienti urbani complessi e la creazione di precise digital twins, UltraCam Dragon combina il meglio di imaging and LiDAR technologies per la massima produttività, alta precisione e migliore copertura del bersaglio. “Diamond Aircraft e Vexcel Imaging godono di una partnership commerciale di successo da molti anni ed entrambe le società sono all’avanguardia nei loro settori di attività”, afferma Mario Spiegel, Sales Manager Diamond Aircraft Special Mission Aircraft Division. “Quindi era logico che lavorassimo insieme anche sull’integrazione della nuova UltraCam Dragon 4.1 sulla nostra piattaforma DA62 MPP SurveyStar”. Il nuovo Dragon 4.1 system non sarà disponibile fino all’estate 2024, ma per offrire la nuova soluzione chiavi in mano DA62 MPP ai Diamond Aircraft’s special mission aircraft customers il più rapidamente possibile, il programma di test si svolgerà nei prossimi mesi. Alexander Wiechert, CEO di Vexcel Imaging: “La collaborazione tra Vexcel e Diamond Aircraft è una testimonianza della nostra dedizione condivisa all’eccellenza. L’integrazione di UltraCam Dragon 4.1 nel DA62 MPP è un altro passo fondamentale in un viaggio verso la ridefinizione della comprensione di ambienti complessi con l’advanced hybrid aerial mapping system più avanzato del mercato. I nostri team sono concentrati nel garantire che questa integrazione sia fluida, efficiente e, soprattutto, vantaggiosa per i nostri clienti. Garantendo che questo sistema avanzato sia pronto per l’uso immediato non appena disponibile, supportiamo direttamente i nostri clienti nella gestione efficace dei loro impegni. Questa integrazione è più di un progresso tecnologico, è una soluzione su misura progettata per garantire ai nostri clienti immediatezza e precisione nei loro sforzi”.