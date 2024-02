Pratt & Whitney: F100 engine sustainment contract per gli F-15 e F-16 della Corea del Sud

Pratt & Whitney, un’azienda RTX, si è aggiudicata un F100 engine performance-based logistics (PBL) sustainment contract dalla South Korea’s Defense Acquisition Program Administration (DAPA). Questo contratto, con un valore base di 355 milioni di dollari, è il terzo PBL contract consecutivo che Pratt & Whitney e DAPA hanno firmato dal 2012, offrendo supporto per la manutenzione continua dei Republic of Korea Air Force (ROKAF) F-15 Eagle e F-16 Fighting Falcon.

“Da poco più di un decennio, abbiamo lavorato con DAPA su questi performance-based logistics contracts per stabilire una soluzione di sostegno più strategica per la ROKAF fighter fleet”, afferma Chris Johnson, vice president of Fighter and Mobility Programs at Pratt & Whitney. “Questi contratti sono vantaggiosi sia per i clienti che per l’industria, perché offrono convenienza e disponibilità”.

“Questo contratto è l’ultima iniziativa di una partnership duratura tra Pratt & Whitney, DAPA e ROKAF, supporterà un più efficiente depot planning e migliorerà la disponibilità complessiva della flotta attraverso un long-term material forecasting. I lavori di sostegno sono iniziati nel dicembre del 2023 e dureranno fino alla seconda metà del 2027″, conclude Pratt & Whitney.

(Ufficio Stampa Pratt & Whitney – Photo Credits: Pratt & Whitney)