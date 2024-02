British Airways passa a un predictive automated maintenance reporting system

Un engineering system all’avanguardia che utilizza dati in tempo reale per prevedere i problemi di manutenzione degli aerei sta aiutando British Airways a ridurre i ritardi e a risparmiare l’uso di oltre 900.000 pezzi di carta all’anno.

La E-Logs platform fornirà informazioni sulle performance in tempo reale di tutti i 270 jet della compagnia aerea, consentendo alla compagnia aerea di individuare immediatamente potenziali problemi e risolverli in modo proattivo, riducendo i tempi di inattività.

British Airways ta sostituendo un sistema cartaceo, costoso e dispendioso in termini di tempo, con un processo completamente automatizzato che rende molto più semplice per i piloti e l’equipaggio di cabina registrare i problemi.

Andy Best, Chief Technical Officer at British Airways, ha dichiarato: “Utilizziamo la tecnologia più recente per garantire uno standard di servizio costantemente elevato ai nostri clienti, sempre con particolare attenzione alla sicurezza. Il nostro investimento in strumenti innovativi come questo ci consente di supportare i nostri team nell’identificare e mettere in atto soluzioni in anticipo. Sostituendo i lunghi processi manuali, con la tecnologia digitale miglioriamo costantemente l’affidabilità della nostra flotta di aerei e, di conseguenza, l’esperienza dei nostri clienti”.

Gli aircraft technical logs sono un requisito normativo storicamente paper-based.

Il flight and cabin crew registra eventuali guasti per iscritto e questi vengono poi trascritti e trasferiti ai maintenance teams, che svolgono tutti i lavori richiesti e aggiornano nuovamente per iscritto l’aircraft maintenance log.

L’E-Logs system, che vedrà una serie di iPad specializzati posizionati su ogni aereo, sostituirà completamente il sistema cartaceo e consentirà il trasferimento immediato dei dati dall’aereo agli ingegneri in pochi secondi, prima che l’aereo arrivi a destinazione.

Ciò significa che gli ingegneri possono preordinare tutte le parti necessarie e risolvere i problemi più rapidamente all’arrivo, riducendo il tempo in cui gli aerei restano fuori servizio.

La tecnologia consente inoltre a British Airways di prevedere i guasti e correggerli preventivamente, prima che diventino un problema che potrebbe mettere fuori servizio un aereo.

Il sistema fa parte del transformation investment di 7 miliardi di sterline di British Airways nei prossimi due anni. Si tratta del più grande investimento mai effettuato nel settore per rivoluzionare il modo in cui lavorano i team, implementando la tecnologia più recente per migliorare l’esperienza del cliente.

Ciò include machine learning, automation and AI all’avanguardia in tutte le operazioni, apportando miglioramenti dalle prenotazioni alla gestione dei bagagli, contribuendo a ridurre cancellazioni e ritardi.

Gli strumenti utilizzati stanno rivoluzionando il modo in cui lavora la compagnia aerea, sostituendo i lunghi processi manuali con soluzioni basate sulla tecnologia, per garantire che le informazioni giuste siano nel posto giusto al momento giusto.

(Ufficio Stampa British Airways – Photo Credits: Copyright British Airways)