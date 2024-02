Embraer si unisce al Sustainable Flight Fund di United Airlines Ventures

Embraer ha annunciato oggi che la società entrerà a far parte del Sustainable Flight FundSM di United Airlines Ventures (UAV), un veicolo di investimento focalizzato sull’ampliamento dell’offerta e disponibilità di Sustainable Aviation Fuel (SAF) attraverso investimenti in startup innovative.

Lanciato nel febbraio 2023, il fondo è cresciuto fino a includere 22 partner aziendali di aziende intersettoriali che, insieme a United, hanno impegnato più di 200 milioni di dollari di capitale per investire in startup che mirano a decarbonizzare l’ecosistema dei viaggi aerei.

“Embraer è orgogliosa di aderire al Sustainable Flight Fund di United Airlines Ventures, che è in linea con il nostro impegno a sviluppare e supportare soluzioni innovative per affrontare la crescente necessità di una transizione energetica pulita nel settore dell’aviazione”, ha affermato Leonardo Garnica, head of corporate innovation at Embraer. “In uno sforzo di collaborazione congiunto con i nostri partner, possiamo accelerare la produzione di SAF su larga scala mentre l’industria aeronautica avanza verso l’obiettivo di zero emissioni nette entro il 2050”.

L’aumento della disponibilità di SAF è un fattore chiave per raggiungere la sostenibilità dell’aviazione poiché l’utilizzo di fonti di energia rinnovabile può ridurre le emissioni di gas serra (GHG) fino all’80% rispetto al jet fuel convenzionale. Aumentare la disponibilità di SAF è uno degli obiettivi di Embraer in quanto mira a realizzare carbon-neutral operations entro il 2040.

L’impegno di Embraer per la sostenibilità è parte integrante della sua strategia aziendale. L’azienda ha eseguito con successo test di volo con 100% SAF e continua a esplorare nuovi modi per ridurre il suo impatto ambientale attraverso partnership strategiche, innovazione e ricerca e sviluppo su zero-emission alternative propulsion systems.

United aggiunge nuovi partner aziendali al Sustainable Flight Fund

United ha annunciato oggi che Aircastle (Marubeni & Mizuho Leasing Company), Air New Zealand, Embraer, Google, HIS, Natixis Corporate & Investment Banking, Safran Corporate Ventures e Technip Energies sono ora tra i 22 partner aziendali che compongono l’United Airlines Ventures Sustainable Flight FundSM della compagnia aerea, un impegno primo nel suo genere per ridurre le emissioni e promuovere la produzione di SAF attraverso investimenti in startup.

Questi partner aziendali costituiscono tutte le parti della supply chain dell’aviazione – compagnie aeree, produttori di aeromobili e motori, produttori di carburante, esperti di ingegneria e tecnologia, finanziatori, gestione dei viaggi e altro ancora – e hanno ora impegnato più di 200 milioni di dollari, collaborando per fornire competenze strategiche a aiutare le Fund’s portfolio companies a raggiungere la commercializzazione.

Fin dalla sua istituzione nel febbraio 2023, il fondo rimane il primo e unico venture fund dell’aviazione sostenuto da un’ampia base di partner e creato per identificare e supportare le startup che promuovono le materie prime e lo sviluppo tecnologico focalizzate sull’aumento dell’offerta di SAF.

La compagnia aerea ha incluso un modo per consentire anche ai consumatori di tutti i giorni di partecipare. Chiunque utilizzi United.com o l’app United ha la possibilità di contribuire a integrare l’investimento di United nell’UAV Sustainable Flight FundSM prima del check-out. Gli utenti possono scegliere di contribuire con $1, $3,50 o $7.00.

Continuando nello sforzo verso la trasparenza climatica per i clienti, United ora mostra anche una stima delle emissioni di carbonio per i voli prenotati tramite United.com o l’app United. In meno di 12 mesi, più di 115.000 persone hanno contribuito con quasi 500.000 dollari da febbraio 2023.

“Il SAF è lo strumento migliore che abbiamo per decarbonizzare gli aerei, ma non ne abbiamo abbastanza. Per creare la fornitura di carburante di cui abbiamo bisogno per la nostra flotta, United ha riconosciuto che avremmo dovuto aiutare a costruire un settore completamente nuovo da zero, come l’energia eolica e solare nei decenni precedenti”, ha affermato Andrew Chang, Managing Director of United Airlines Ventures. “Come parte del nostro impegno per costruire un nuovo ecosistema aeronautico sostenibile, abbiamo reclutato un gruppo di partner con esperienza nel settore per supportare le nostre startup con capitale finanziario e strategico, per aiutarle a percorrere l’intero processo, fino alla commercializzazione”.

(Ufficio Stampa Embraer – United Airlines)