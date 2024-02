I 20 principali mercati per l’air travel demand forecast secondo gli ultimi dati ACI World

Airports Council International (ACI) World pubblica oggi l’annual World Airport Traffic Forecasts (WATF) 2023 – 2052 dataset, che mostra i 20 principali mercati per la domanda di viaggi aerei, oltre ad altri risultati chiave sul traffico aereo.

L’ultimo WATF estende il suo orizzonte di ben 10 anni, offrendo una prospettiva trentennale completa sulle previsioni del traffico aeroportuale a livello globale, regionale e domestico. La risorsa principale copre dati provenienti da 141 paesi, introducendo 29 nuovi paesi, per fornire previsioni granulari per passeggeri, air cargo volumes (in tonnellate) e movimenti di aeromobili.

Luis Felipe de Oliveira, ACI World Director General, ha dichiarato: “Le proiezioni indicano che il traffico passeggeri globale è destinato a raggiungere i 9,7 miliardi entro la fine del 2024, superando i livelli pre-pandemia, e suggeriscono un raddoppio entro il 2042 e un aumento di 2,5 volte entro il 2052. Nel lungo termine si prevede che la dinamica del mercato globale dei passeggeri passerà dalle economie avanzate a quelle emergenti e in via di sviluppo, in quanto sperimentano un’urbanizzazione significativa e un aumento della popolazione, spesso combinato con una rapida crescita economica che incide favorevolmente sul loro reddito disponibile e sulla volontà di viaggiare. Investire in modo responsabile nelle infrastrutture attuali e nuove rimane fondamentale per garantire che possiamo soddisfare in modo sostenibile la crescita della capacità, per massimizzare i benefici sociali ed economici dell’aviazione”.

I punti salienti del WATF Executive Summary includono:

• Entro la fine del 2024, si prevede che il traffico passeggeri globale raggiungerà i 9,7 miliardi, superando il livello del 2019 per la prima volta dalla pandemia COVID-19.

• Si prevede che il traffico passeggeri globale crescerà con un compound annual growth rate (CAGR) del 4,3% dal 2023 al 2042 e del 3,6% dal 2042 al 2052.

• Si prevede che il numero globale di passeggeri raddoppierà circa dal 2024 al 2042 e sarà 2,5 volte superiore nel 2052.

• Si prevede che entro il 2024 il traffico passeggeri internazionale si avvicinerà alla soglia dei 4 miliardi, mentre il traffico passeggeri domestico raggiungerà i 5,7 miliardi.

• Guardando al 2042, si prevede che il traffico passeggeri internazionale raggiungerà gli 8,7 miliardi e il traffico passeggeri domestico i 10,6 miliardi.

• Nel lungo termine, si prevede che la dinamica del mercato globale dei passeggeri cambierà, passando dalle economie avanzate verso le economie emergenti e in via di sviluppo.

• Tra il 2023 e il 2042, si prevede che le economie avanzate avranno un CAGR del 3,2% per il traffico passeggeri totale, mentre le economie emergenti e in via di sviluppo dovrebbero avere un CAGR più robusto del 5,4%.

• Le considerevoli basi demografiche e il rapido aumento dei redditi nei mercati emergenti sono i principali motori economici che guidano la domanda di trasporto aereo.

Insieme al WATF, ACI World ha pubblicato il suo primo bi-annual air travel demand update of 2024.

(Ufficio Stampa ACI World)