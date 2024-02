Etihad diventa una delle prime compagnie a consentire ai piloti di volare sia con gli A350 che con gli A380

Etihad Airways ha raggiunto un altro traguardo fondamentale nell’addestramento dei piloti e nelle operazioni di volo.

“Dopo aver ottenuto con successo rigorose approvazioni normative e aver completato un approfondito addestramento dei piloti, Etihad ha ottenuto la qualificazione per i suoi piloti per operare senza problemi sia con gli aeromobili Airbus A350 che A380, in modo intercambiabile. Questo traguardo posiziona Etihad come una delle compagnie aeree pioniere a livello globale a raggiungere tale versatilità nelle sue capacità di pilotaggio.

I piloti di linea sono generalmente limitati a volare solo su un tipo di aereo. Tuttavia, in determinate condizioni, come l’elevata somiglianza del cockpit, delle procedure di pilotaggio e l’implementazione di un addestramento speciale, i piloti possono essere abilitati a utilizzare due tipi di aeromobili simili attraverso un programma dedicato approvato dall’aircraft manufacturer e dalla Civil Aviation Authority, conosciuto come ‘Mixed Fleet Flying’ o ‘MFF’“, afferma Etihad.

Mohammad Al Bulooki, Chief Operating Officer, Etihad Airways, ha dichiarato: “Etihad Airways è orgogliosa di essere una delle prime compagnie aeree a qualificare i suoi piloti per volare sia sull’Airbus A350 che sull’A380. Questo risultato migliorerà la resilienza e la flessibilità del network della compagnia aerea e testimonia il nostro impegno a spingere continuamente i confini dell’efficienza, dell’innovazione e della soddisfazione del cliente. Garantire in ogni momento la sicurezza è la priorità numero uno di Etihad”.

“Negli ultimi dieci anni, Etihad ha ottenuto approvazioni simili per qualificare i suoi piloti Airbus a pilotare in modo intercambiabile A320 and A330 types, A330 and A340 types, e i suoi piloti Boeing a pilotare 777 and 787 types, stabilendo nuovi standard per fleet commonality. Basandosi su questa eredità, l’ultima approvazione per volare sia l’Airbus A350 che l’A380 migliorerà ulteriormente l’efficienza e la flessibilità dell’Etihad widebody network”, conclude Etihad.

(Ufficio Stampa Etihad Airways)